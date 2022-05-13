睡眠與飲食：讓你夜不能寐的五大飲食原因

23 分钟前

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睡眠不佳可能有許多原因，包括壓力、運動、光線以及日常活動等等。 不過，如果你難以入眠，不妨也從飲食習慣方面找找原因。

英國睡眠專家凱文·摩根說，雖然沒有太多證據證實「吃好」可以助眠，但吃不好肯定會給睡眠帶來「不利影響」。

他梳理了以下五個可能影響睡眠、與飲食有關的原因。

吃飯不定時可能影響睡眠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 睡眠質量與飲食有一定關係。

摩根說，「習慣性的規律可以讓睡眠保持同步」。他說，人體內部的時鐘被稱為晝夜節律。每個人的生物鐘都是針對你個體獨一無二的，並且是你自己習以為常的。

摩根解釋說，進餐時間是重要的「時間線索」，以區分白天與黑夜，並與之保持同步。「如果擾亂了晝夜節奏，將會干擾睡眠」。

至於具體的就餐時間，沒有所謂的「一刀切」或統一時間。但重要的是讓自己身體舒適，並保持規律。當然，每個人都會偶爾吃飯不定時，但摩根說，節奏通常會在一兩天內恢復過來。

飲食營養不良可能影響睡眠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從小養成良好睡眠習慣

營養豐富的飲食對睡眠有利。研究發現，那些睡眠不足的成年人更有可能鈣、鎂和維生素D攝入量較低。而50歲以上人中，睡眠不好與維生素C、D、E和K攝入量減少之間存在相關性。

目前尚不清楚的是，睡眠時間短是否是由攝入量低導致的，還是睡眠不佳者一般更不大注意均衡飲食， 或者是兩者兼而有之。

吃飯時，同時也在為腸道內數萬億細菌提供營養， 而研究顯示，腸道內擁有多種微生物對有些人的睡眠有改善作用。

因此，包括倫敦國王學院腸道健康專家斯派克特教授，以及腸道健康醫生羅西都建議，要想增加腸道內多種微生物，每周至少要吃30種不同的植物飲食 - 比如各種堅果、豆類、穀物、籽實類、香料類，以及水果和蔬菜等食品。

最好遵循多吃富含高纖維食物以及一些益生菌，少吃和不吃高加工食品的原則。

你還可以在這裏閲讀到更多對健康腸道有益的飲食（英文）。

太晚飲用含咖啡因飲料影響睡眠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不要太晚飲用咖啡因飲料

你所攝入的咖啡因在5、6個小時後，仍有一半還會在體內；10-12小時後則會剩下四分之一。

咖啡因會阻斷促進你產生疲勞感的化學成分腺苷（adenosine）的受體，從而影響入睡能力。

睡眠科學家沃克教授說，即使睡著了，咖啡因也會減少恢復性深度睡眠時間，「可能讓你第二天早上醒來後不會感到神清氣爽」。

值得注意的是，除了茶、咖啡和能量飲料，巧克力也含有咖啡因，雖然可可裏（咖啡因）含量遠低於咖啡。

酒精無助於睡眠

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 飲酒也可能干擾睡眠質量

沃克說，「酒精也許是最容易受人誤解的助眠劑之一」。酒精是一種鎮靜劑，但鎮靜作用與自然睡眠非常不同。

沃克解釋說，鎮靜劑可以關閉「腦細胞放電」，而在正常深度睡眠過程中，大腦會產生大量腦電波，「數十萬個腦細胞令人難以置信的相互協調著」。

酒精還會阻止快速動眼睡眠（REM），做夢就發生在這一時段，它「有利於情緒和心裏健康，甚至還有利於創造力」。在睡眠期間，酒精還會觸發「神經系統中負責『戰鬥或逃跑』部分的神經」，這就會讓你在夜間更頻繁地醒來。

摩根表示，任何試圖改善睡眠的飲食調整都可能因為酒精影響而黯然失色，不過他也補充說，非常少量的酒精可能沒什麼影響。

就寢前過多飲水也會影響睡眠

健康飲食Eatwell建議人們每天喝6-8杯的水/液體。全天補充水分固然重要，但如果晚上經常起夜，那建議最好減少就寢前的飲水量。

摩根說，那些通常被視為有助睡眠的飲料--例如熱牛奶或者香草茶（也稱草藥茶）-- 是否真會改善你的睡眠通常取決於你的個人習慣。

「睡前經常喝熱牛奶的人，如果不讓他們喝可能會睡不好覺，但那些不喝熱牛奶的人，如果喝了可能也會影響他們的睡眠」，摩根說。

洋甘菊茶被證明有助於緩解焦慮、失眠以及其他一些與睡眠有關的問題，如果不想晚上喝茶，也可以服用洋甘菊藥片。

如果減少睡前液體攝入量仍不能阻止反覆起夜，那最好去看醫生。