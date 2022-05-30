改寫歷史的古羅馬海戰沉船遺跡重見天日

阿萊西婭·佛朗哥，大衛·羅布遜

（Alessia Franco），（David Robson）

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃加特斯群島海戰奠定了後來的羅馬帝國，甚至世界未來的格局（Credit: Getty Images）

改寫歷史的事通常不會發生在牙醫身上。但意大利西西里島（Sicily）上的一名牙醫倒真的為改寫歐洲古代一場最重要戰役的歷史出了小小之力。

21世紀初，現已故的意大利考古學家塞巴斯蒂安·圖薩（Sebastiano Tusa）拜訪西西里島特拉帕尼鎮（Trapani）一位牙科醫生，注意到他家中擺設著一個古戰船的完整銅質喙形艦首撞角。牙醫告訴他，這個古董來自一個漁民，是他為這個漁民修補牙齒換來的報酬。

這位牙醫或許沒有意識到這個古戰艦撞角來頭不小，但圖薩一看就覺不同尋常，猜這個古物可能是來自公元前241年的一場赫赫有名戰爭，即發生在羅馬共和國和迦太基之間的著名埃加特斯群島海戰（Battle of the Aegates）。理由很簡單，因為在那個時代，特拉帕尼附近的西西里水域只發生過這一場海戰。

這場海戰是歐洲一個重大歷史事件，標誌著地中海兩大強國爭霸的第一次布匿戰爭（First Punic War）結束，羅馬統治地中海幾乎近700年的歷史從此開始。

在此之前，歷史學家只能依靠古文獻的歷史記載來研究埃加特斯群島海戰。或許，由於考古學家認為時隔兩千多年，海戰若有遺跡也早已被大海侵蝕殆盡，因而沒有努力認真下海尋找。而在這位牙醫師家裏的偶然發現，加上傳聞說有潛水員發現海下寶藏，圖薩和他的同事受到啟發，於是在西西里島周圍海域展開了專業的水下考古研究，終於獲得巨大的成就。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 埃加特斯群島海戰結束，羅馬統治地中海幾乎近700年的歷史從此開始（Credit: Science Photo Library）

圖薩的考古團隊現在已發掘出數十件沉船遺物，這些海下考古發現描繪出這一海戰的詳細畫面。西西里島文化遺產和鑒定部（Department for Cultural Heritage and Identity）負責西西里島海下文物考古和保護的海洋考古研究所（Soprintendenza del Mare）的考古學家費迪南多·默里奇（ferdinand Maurici）說，「這場海戰的歷史記錄非常詳細，沒有其他古代海戰可以比擬。」

羅馬的崛起

第一次布匿戰爭於公元前264年開打。在布匿戰爭之前羅馬共和國對外大舉擴張已有幾十年，到戰爭前所控制區域幾乎覆蓋了整個意大利半島。然而羅馬人在地中海有一個強大對手，即控制了地中海大片區域的迦太基（Carthage）。

迦太基最初是位於今天北非國家突尼斯的一個腓尼基人（Phoenician）建立的城邦國家，迦太基隨後在北非海岸、西班牙南部和撒丁島建立了很多殖民地，通過殖民與周邊地區建立了許多貿易網絡。歷史學家弗朗西斯卡·奧利韋莉（Francesca Oliveri）解釋說，「是經商利益促使迦太基對外擴張征服，並建立新的殖民地。」奧利韋莉也是西西里海洋考古研究所其中一位考古學家。

奧利韋莉說，「羅馬和迦太基兩國政府是爭奪地中海統治權的對手。地中海地區資源和原材料豐富，這兩個『超級大國』可以取之不盡。」

圖像加註文字， 迦太基在在北非海岸、西班牙南部和撒丁島建立了很多殖民地（Credit: BBC）

到公元前264年，兩強爭霸戰開始集中在西西里島。西西里島的西部被迦太基人控制了幾個世紀，而東部則被希臘人佔領。被稱為瑪末丁人（Mamertines）的一小隊意大利僱傭兵，在西西里的梅薩納（Messana）（即現在的墨西拿Messina）有一個立足點。瑪末丁人在西西里的錫拉庫薩（Syracuse）與希臘人爆發衝突，同時向迦太基人和羅馬人求援。兩強都採取了回應行動，最終打破了該地區脆弱的權力平衡，引發了一場長達23年的戰爭。

兩強相較，羅馬人的軍事力量更勝一籌，但羅馬人主要是在陸地作戰。奧利韋莉說，「羅馬人對外擴張之初，認為不必擁有一支海上作戰的艦隊，也沒有為這場海戰做好凖備。」相反，迦太基人擁有一支龐大的商業船隊，他們可以迅速將商船隊轉化為艦隊。

對於交戰雙方，位於艦首的銅製撞角（也稱為戰艦衝角）是當時海戰的主要武器。撞角重達數百公斤，如果成功衝擊到敵艦，就會給對方造成相當大的損失。有時會撞沉對方的船。有時撞角在衝擊到敵艦後會堵塞住敵艦船槳，使敵艦無法逃脫，士兵就會衝上敵艦，接管戰船並掠奪船上的物資。

連年戰爭不斷讓迦太基人和羅馬人都苦不堪言。奧利韋莉說，「生命和經濟兩方面付出的代價都非常昂貴。在戰爭最後階段，羅馬甚至不得不向最富裕的家庭貸款，以武裝艦隊和建造新戰船。」

最後一戰發生在西西里島西海岸的埃加特斯群島附近，當時羅馬人攔截了向圍困在埃裏切山（Monte Erice）的迦太基軍隊運送緊急軍需的船隻。迦太基軍隊疲憊不堪被迫投降。奧利韋莉說，「從此西西里歸屬了羅馬。」

奧利韋莉指出，是許多因素，包括風的強度和方向最後讓羅馬人獲得勝利，但要是此戰迦太基人獲勝，世界歷史可能會大不一樣。她認為，「羅馬的統治範圍可能會僅局限於意大利半島一隅，迦太基則會在地中海周圍建立更多的新殖民地，其勢力可東達波斯帝國的邊緣。」如果迦太基人沒有被削弱，他們甚至可能向北擴展，勢力範圍甚至可能遠至英國。

被迦太基戰士鮮血染紅的岩石？

兩千多年來，有關這改變世界版圖的重大歷史事件，主要是出於公元前第二世紀的希臘歷史學家波利比烏斯（Polybius）在對這場戰爭的著述。但不幸的是，波利比烏斯著作中對此戰一些重要的細節沒有明確交代，比如此海戰的確切位置。默里奇解釋說，「我們得到的歷史文獻，只泛泛提到是埃加特斯群島，但到底在哪個區域，沒有具體指明。」

圖像加註文字， 要是迦太基人獲勝，羅馬人統治就到不了北非地方（Credit: BBC）

傳說埃加特斯群島海戰是發生在這個群島中最大島法維尼亞納島（Favignana）的一個淺水海灣羅沙灣（Cala Rossa）附近。在意大利文中，Rossa是紅色的意思，因為這個海灣的岩石顏色呈現深紅色，傳說是被戰死在海戰中的迦太基人的鮮血染紅。但實際上，這是海水裏的紅藻顏色造成的。默里奇說，「這個傳說毫無根據。」

所幸圖薩也不相信法維尼亞納島就是那場戰爭的發生地，部分原因是他拜訪過牙醫師的家。牙醫告訴他，這個艦首撞角是在法維尼亞納島以北的另一座島——萊萬佐島（Levanzo）的海岸外發現的。

牙醫之說看來與一名潛水員的報告相吻合。報告說，這個潛水員在萊萬佐島北面的格羅索海角（Capo Grosso）附近的海牀上發現大約100個錨，全都完美地排列在一起。圖薩的一位密切合作者、西西里島海洋考古研究所發言人塞爾瓦托·艾瑪（Salvatore Emma）說，看起來系在這些錨上的「繩索好像是一起被割斷，以讓船隻盡快啟航。」也許當時羅馬人把他們的艦隊藏在萊萬佐島的這個海岬的一個懸崖後面，凖備在迦太基人艦隊接近時發動伏擊。

受到這些報告的啟發，圖薩和海洋考古研究所在21世紀初在萊萬佐島近海開始嚴格的水下考察。他們不僅確認了這些錨的存在和位置，而且還開始挖掘出這場著名海戰的無數其他遺物。

圖像加註文字， 西西里島東岸古城錫拉庫薩的廣場建築（Credit: BBC）

他們的許多發現都是在RPM航海考古基金會（RPM Nautical Foundation）提供的先進技術下才得以實現。這個基金會是一家協助地中海國家進行航海考古研究的非營利組織。

基金會協助的航海考古研究主要依賴一艘名為「海克力斯號」（Hercules）的探測船。海克力斯號配備了複雜的多波束聲納，可向船下的海水發送聲波。研究小組測量反射的聲波，就可以繪製出海底地形圖。為了獲得更多細節，馬耳他大學（University of Malta）研發的自動水下航行器（AUV）會更靠近海牀，因而能夠發現海牀上任何有沉船跡象的微小異常狀況。

一旦他們確定了某海域值得探測，就會送一個小型的遙控潛水器（ROV）前往該水域，拍攝該海域水下環境的照片。這些信息將引導潛水員找到可能有人造物體之處。

ROV遙控潛水器技術加快了海洋考古研究的速度。RPM航海基金會主席詹姆斯·古德（James Goold）說，「ROV可以在水下停留一整天或更長時間，並向控制室提供連續的視頻。我們每天搜索五公里長的海牀，尋找（文物），搜尋過程都記錄在視頻中，並會持續向控制室報告凖確位置。」如果派潛水員下海搜尋，一次只能在水下安全工作大約一個小時，而且無法搜尋同樣長的距離，所以只有在確定了精確的位置後，才會做到更有效率的搜尋。

在這次海下考察中，考古研究小組迄今為止共發現了25個沉沒海牀的艦首撞角。古德告訴我們，撞角的木頭已經分解，只剩下銅質部分。奇怪的是，潛水員發現，已掏空的撞角內都塞滿硬幣之類的小物件。他說，這是章魚的工作，章魚把撞角變成了臨時的巢穴。章魚像喜鵲一樣喜歡撿拾財寶，往窩裏裝滿小飾品。古德說，「章魚是積習難改的收藏家，手碰到什麼就拿什麼，或者應該說觸手碰到什麼就拿什麼。」

圖像加註文字， 章魚是積習難改的收藏家，觸手碰到什麼就拿什麼（Credit: BBC）

發現的艦首撞角通常都刻有銘文。羅馬戰艦撞角上的銘文，一般會有當時羅馬官員的名字，比如可能下令建造船隻的執政官，撞角銘文的發現有助於歷史學家研究當時羅馬共和國的官僚階層和政府治理。奧利韋莉說，迦太基船艦的撞角銘文會提到腓尼基人崇拜的巴力神，對羅馬人進行詛咒，不過有的也會提到迦太基要人的名字，幫助今天的歷史學者了解迦太基的社會結構。

除了銅質艦首撞角，考古學家還發現了這場海戰雙方留下的約40個戰盔。古德向BBC Future欄目展示發現這些戰盔的海底地圖時告訴我們，「這些戰盔所含信息非常吸引人，因為每一個戰盔都可以對應一個可識別的個人。我們保存了一些戰盔內部的沉積物，以便進行DNA測試，因為在理論上，有可能存在DNA。」如真的測到DNA，就可以了解到這場海戰參戰者的更多信息。

古德向我們展示了用彈弓發射的鉛彈。他說，每顆鉛彈重量都相當於一顆0.30口徑的子彈，飛行速度可達每小時160公里。

奧利韋莉說，考古小組還發現了大量的雙耳罐，可能是用來裝載船員的食物和餐具。她說，「我們發現了很多能幫助我們進一步描繪公元前第三世紀世界的東西。這是全球第一個做如此科學考察的海戰古戰場，這個古戰場將繼續考察記錄，因為涉及的區域非常大……至少還需要20年才能完成考察。」

悲劇和希望

令人遺憾的是，開創這項考察的先驅圖薩已無法看到他的研究和直覺的最終結果。2019年，圖薩乘坐埃塞俄比亞航空302航班（Ethiopian Airlines Flight 302）前往參加聯合國教科文組織（Unesco）的一個會議，途中航班墜毀而遇難。詭異的是，這一空難正好發生在3月10日，一般認為這是埃加特斯群島海戰的週年日。

今年，西西里島海洋考古研究所在西西里兩個城市法維尼亞納和巴勒莫（Palermo）舉辦了展覽，以紀念圖薩的生活和工作。他遇難的日子被定為「西西里文化遺產日」，島上的博物館、畫廊和圖書館會在這一天向公眾免費開放。

圖薩的朋友、家人和同事都記得他是一位多方考證，一絲不苟的學者。他會認真傾聽當地漁民和潛水員的故事，他們對當地海洋環境的觀察最終幫助圖薩確定這場著名海戰是在萊萬佐島開打。圖薩的妻子瓦萊裏婭·李維尼（Valeria Li Vigni）在圖薩去世後繼承丈夫事業，接掌海洋考古研究所，她在今年退休。她說，「圖薩善於與人交談。正是這種能力，以及他的堅持不懈，再加上歷史資料和考古數據，使他得以證實自己有關埃加特斯群島海戰的理論。」

因此，圖薩留給後人的遺產，不僅局限於他對古代歷史研究的非凡成就。圖薩的人生和工作也給了我們這樣的啟示：我們應該永遠追隨自己好奇心，要百折不撓地去找出真相。