西班牙阿爾罕布拉宮：千年水利工程「水往上流」

艾斯梅·福克斯

（Esme Fox）

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿爾罕布拉宮的液壓管線網絡可能是全球最複雜的，通過地下管線從一公里底下的河流引水向上（Credit: Perszing1982/Getty Images）

在格拉納達（Granada）奢華的阿爾罕布拉宮（Alhambra）裏，水流無處不在。

這座建於13世紀的宮殿群是世界上最具標誌性的摩爾式（Moorish，中世紀伊比利亞半島穆斯林定居者）建築之一。水流進甬道，讓建築物內的人感覺涼爽；在宏偉的房間和迷人的庭院裏，噴泉水流以特定的角度噴湧而出，完美襯托壯觀的拱形門廊。隔壁著名的赫內拉利費宮（Generalife）也有同樣複雜的水流系統，那裏的花園也是別具特色。

當年，這是世界上最複雜的液壓管線網絡之一，能夠克服重力，通過地下管線從一公里底下的河流中引水向上。

1000年前的壯舉至今仍令工程師們印象深刻：聯合國教科文組織（Unesco）的國際水文計劃（International Hydrological Programme）曾發表過一篇文章，討論水在文明發展史上的關鍵作用。文章指出，「（這些）古代花園和浴室留下的遺產對現代水力技術仍有啟發。」古代只有權貴才能享有，但今天一般人能都負擔得起浴室和私人花園。

幾千年來，世界主要城市都坐落於河岸、湖岸和海岸線上。偉大的格拉納達王國（Kingdom of Granada）也不例外，它沿著達羅河（Darro）和赫尼爾河（Genil）發展，那裏後來成為西班牙的安達盧西亞（Andalusia）自治區。伊斯蘭統治者控制這裏和附近地區近800年，其間水發揮著不可或缺的作用，不僅是生存，還有宗教上的作用以及作為審美目的用途。

「伊斯蘭教中認為水是生命之源，是純潔的象徵，能淨化身體和靈魂，」阿爾罕布拉和赫內拉利費理事會（Board of Trustees of the Alhambra and Generalife）的理事長羅西奧·達慈·赫蒙尼澤（Rocío Díaz Jiménez）說。

在安達盧西亞的街道上，貼著瓷磚的公共噴泉隨處可見。它們安裝在清真寺旁，用於教徒淨禮，或在城門附近為長途跋涉的旅者解渴。即使在家裏，水也是焦點。達慈說，「安達盧西亞的庭院很少沒有中央水景，無論多麼簡單——水池、噴泉，或是水盆，總會有一個。水也是阿爾罕布拉宮的靈魂，是它存在的基本元素。」

但情況並非總是如此。歷史學家認為，阿爾罕布拉宮是在第九世紀由沙瓦·本·哈登（Sawwar ben Hamdun）委託建造，原意是要建造一座碉堡，因為當時穆斯林和改信伊斯蘭教的基督徒正在進行戰爭。然而，直到13世紀奈斯爾王朝（Nasrid dynasty）——其統治從1230年開始到1492年被西班牙天主教征服——的第一位國王穆罕默德一世（Muhammad I）的時候，工程師們才克服了薩比卡山（Sabika Hill）海拔840米地理位置的挑戰，將它轉變為一個有新鮮的水源供應，適合居住，佔地26英畝的宮殿城堡，這就是阿爾罕布拉宮。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今天，遊客仍然可以在庭院裏看到運河的部分水道，周圍環繞著弧形噴水柱（Credit: amoklv/Getty Images）

早期的摩爾人在附近地方運用簡單的溝渠（小運河）已有幾百年的歷史，這是基於他們在地中海和伊比利亞半島擴大定居的時候從波斯人和羅馬人那裏學來的灌溉技術。而奈斯爾王朝偉大的創舉是建造了一條從最近的河流引水6公里，而且還引水向上到達他們精心設計的庭院、花園和浴室。

正如達慈所言，「一切都表明奈斯爾王朝是第一個把水引上紅色的薩比卡山，讓那裏適於居住。」

創新的關鍵是從達羅河引水、長達6公里的皇家運河（Acequia Real）。人們建造了一座壩，將河水逆流引導，通過河水自己的力量將水沿著山坡輸送，再將水分流到更小的渠道中。河道中建造水輪，以提升水到不同的高度。然後，水流通過一個大大小小蓄水池和許多完美交織的液壓管線網絡組成複雜的結構，被運送到赫內拉利費宮花園，再通過導水管輸送到阿爾罕布拉宮。

時至今日，遊客仍可以在赫內拉利費宮看到運河的部分水道，水渠在庭院中心流淌，周圍環繞著弧形噴水柱。「流水給阿爾罕布拉宮增添一種神奇的感覺，」今年3月從巴塞羅那來到這裏的遊客克麗斯塔·蒂烏斯（Krista Timeus）說。「我最喜歡的景觀是看宮殿和天空倒映在內院的長水池裏。導遊告訴我們，對於奈斯爾王族來說，把水作為宮殿的主題是地位和富饒的重要象徵，所以以水作為建築的中心元素是有道理的。很難想象一個沒有水道設計的阿爾罕布拉宮。」

後來慢慢的，這座宮殿城堡的灌溉系統進一步擴展：加裝了更多的水輪和大水池，還新增了收集雨水的蓄水池。後來，另一條被稱作「Acequia Tercio」的水道從主要的運河分叉出來，把水引到了更高的地方，灌溉了赫內拉利費宮更高處的果園。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 獅子噴泉是一個圓形水池，由12隻白色的神話獅子背負著（Credit: EunikaSopotnicka/Getty Images）

阿爾罕布拉宮最聰明的水道工程是在獅子宮殿（Palacio de los Leones）。在巨大而寧靜的庭院中央，閃閃發光的白色大理石製成的獅子噴泉，周圍環繞著華麗的雕刻柱子。噴泉由12隻神話中的白色獅子舉起的圓形水池組成。每只獅子嘴裏都噴出水，流進天井大理石地板上的四條水道，代表天堂裏的四條河流，然後流過整個宮殿起到降低溫度的作用。

達慈將噴泉描述為整個系統的縮影。她說，「獅子噴泉匯集了傳統的技術和知識，以及幾個世紀以來的研究結果和建設經驗，阿爾罕布拉宮的建成因此才有可能。」

幾個世紀以來，皇家運河的水道系統不斷更新和擴建，而格拉納達的其他水道系統到了20世紀都陷入失修狀態，停止了工作。格拉納達最古老的運河，11世紀的艾納達瑪水道（Aynadamar）就是這樣，其字面意思為「眼淚之泉」（Fountain of Tears），它當初作為水源的作用使得格拉納達中世紀的阿爾拜辛（Albaicín）得以發展，該地區已被聯合國教科文組織列為世界遺產（Unesco World Heritage）。

今年，格拉納達大學（University of Granada）專攻中世紀歷史和古代灌溉技術的教授何塞·瑪麗亞·馬丁·塞萬提斯（José María Martín Civantos）和格拉納達水道基金（Fundación Agua Granada），一個旨在保護環境和促進可持續發展的非盈利組織,，正在領導恢復艾納達瑪水道的項目，繼承和延續摩爾人的灌溉傳統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 錯綜複雜的水道系統為毗鄰阿爾罕布拉宮的赫內拉利費宮著名的花園增添了色彩（Credit: Juana Mari Moya/Getty Images）

即使在今天，有了現代科技，我們仍然可以從這些古老的水道系統中學到很多東西。這就是為什麼，如塞萬提斯解釋的那樣，「這項工作將按照傳統方法進行，尊重原始布局及遺產，恢復河道及環境。」人們希望這個項目的影響將超越阿爾罕布拉宮。格拉納達水道基金的總經理薩巴斯蒂安·佩羅茲·奧提茲（Sebastián Pérez Ortiz）說，這些水道將灌溉半乾旱地區，艾納達瑪水道將成為保護當地植被發展的生態走廊和多種動物棲息地。

如何利用知識提升環境效益，是水工程和國際研究協會（International Association for Hydro-Environment Engineering and Research）今年將在格拉納達舉行世界大會的主題，科學家們將進一步討論，水在過去、現在和未來與城市的重要關係。與會的科學家們還將研究這些古老的灌溉系統及其相關的生態系統，以及阿爾罕布拉宮的複雜水道。他們希望了解今天能從這個古老遺跡中學到什麼。

塞萬提斯解釋說，「摩爾人高超的技術告訴我們，創新和技術並不一定與保護環境相衝突，更不用說與可持續發展相衝突。水道灌溉為我們創造了一個巨大的生態系統，我們的許多文化景觀都依賴於此。」