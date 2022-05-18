朝鮮新冠疫情：關於確診、死亡、疫苗等我們已經知道什麼

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩視察藥房，罕見的戴起口罩

新冠疫情全球爆發已經超過兩年，許多國家現在已經解除大部分防疫措施，恢復接近正常的生活，但是朝鮮這幾天才剛剛宣佈首次爆發重大疫情。

在此之前，朝鮮一直堅稱沒有任何新冠確診病例，5月16日，官方媒體報道有大批「發熱」患者。

由於朝鮮檢測量能有限，加上信息不公開，真正的確診感染數字可能會更高。

外界很難得知朝鮮新冠疫情的確實情況，以下是我們目前所知的情況。

朝鮮有沒有新冠死亡病例？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮當局5月12日才確認第一起新冠死亡病例

新冠疾病2020年初開始全球大流行，據估計全球可能已經有大約1500萬人死於新冠疾病嗎，但是朝鮮在5月13日才宣佈第一起新冠死亡病例。

事實上，自從新冠疾病全球爆發以來，將近兩年半的時間裏朝鮮一直宣稱該國境內沒有任何確診病例，主要原因是疫情爆發後朝鮮決定關閉邊界。

官方媒體現在宣佈有50起死於「發熱」的死亡病例，但是並不清楚其中有多少確診新冠。

朝鮮有多少新冠確診病例？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 和韓國不同，朝鮮沒有相應的新冠檢測規定

5月16日，朝鮮官方媒體報道有超過100萬人患「發熱」病，但是三天之前，這個數字只有18.7萬人而已，第一起確診病例在5月12日才宣佈的。

當時平壤當局表示首都出現奧密克戎疫情，並宣佈封鎖措施，不過後來官方朝中社報道首都以外的地方也發現病例。

但是專家相信，新冠病毒已經在朝鮮傳播了一段時間。

朝鮮的鄰國，韓國和中國最近都爆發重大疫情，中國甚至在一些大城市執行嚴格的封鎖管控措施。

BBC駐韓國特派記者麥肯錫（Jean Mackenzie）表示，朝鮮新冠疫情的發展可能顯示出平壤當局政策的變化：「朝鮮現在公布每日死亡和病例數，顯示出朝鮮現在需要並希望得到外界的幫助。」

另一個引人注意的變化是，朝鮮領導人金正恩上周公開露面時佩戴口罩，據信這是自疫情開始以來他第一次公開佩戴口罩。

朝鮮人打疫苗了嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮過去曾婉拒國際社會提供新冠疫苗

朝鮮過去曾經婉拒國際社會向其提供新冠疫苗，2020年1月朝鮮關閉邊界，認為能夠控制新冠病毒。

但是在5月14日，金正恩表示，最近疫情的爆發是一場「巨大災難」。

官方朝中社引述他的話說，「疫情惡行蔓延是我國建國以來經歷的（最大規模的）動蕩。」

BBC朝鮮問題專家科爾曼（Alistair Coleman）表示，朝鮮拒絶外國疫苗援助的原因並不清楚。

「一些消息認為朝鮮在等待更有效的mRNA疫苗，」而不願意依賴效果不好的疫苗。「也有人認為外國的疫苗援助有平壤不能接受的附帶條件。」

科爾曼說，「可能他們會被要求公布詳細的確診病例信息，這麼做等於承認他們對抗病毒的戰鬥失敗。」

不過有謠傳指出，朝鮮的精英階層已經接受疫苗注射。

朝鮮醫療系統應對新冠疾病凖備好了嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些專家表示朝鮮醫療系統「非常破敗」

科爾曼表示，自2020年以來，朝鮮對新冠疾病的反應一直是否認病毒已經擴散到境內。

「官方的反應是關閉邊界，以衛生措施預防感染，例如在火車站、學校、醫院等公共場所噴灑消毒。」

「這個做法就像朝鮮的戰爭宣傳一樣，就像在對付外部敵人的一場戰鬥。」

事實上，朝鮮根本沒有做好應對新冠疾病的凖備。

在新冠疾病之前，朝鮮經濟就非常脆弱，邊界關閉兩年多以來情況更糟，世界糧食計劃署（World Food Programme）估計，朝鮮2500萬人口中，有1100萬人營養不足。

總部設在美國、觀察朝鮮的非政府組織「流明」（Lumen）創始人白枝恩（Jieun Baek）說：「朝鮮的醫療系統長期以來就是相當差的。」

「這是一個非常破敗的系統。除了生活在平壤的200萬居民之外，大部分地區居民得的都是質量很差的醫療服務。」

過去也有脫北者表示，注射用針頭重覆使用，啤酒瓶被用來盛裝靜脈注射液。