健康：午睡提升大腦活力？白日小憩還有哪些健康益處？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 午睡有好處

睡午覺和白天打盹是懶惰的表現？完全不是！研究顯示，白日小憩可以帶來許多健康好處，從降血壓到改善情緒和增強記憶力。最近研究還表明，它甚至可以幫助預防心臟病。

BBC科學節目主持人莫斯利醫生（Michael Mosley）在播客節目《就一件事》（Just One Thing）中，對白日小憩的好處有以下探討和分析：

恢復午睡習慣？

在古羅馬，人們通常會午休。許多著名人物也有午休的習慣，比如，英國前首相丘吉爾喜歡睡個下午覺給自己充電；美國前總統克林頓也喜歡在各種會議之間小憩。

現如今，「忙忙忙」的生活節奏已經讓午睡不再風行，但研究顯示，白日小睡確實對身心健康好處多多。

上班打個盹？

圖像加註文字， 嘗試午睡的莫斯利醫生

身體的自然晝夜節律（也稱生物鐘）往往讓我們在午後二、三點時精力不佳，即所謂的「午睡綜合症」（也稱午後犯困現象）。

越來越多證據顯示，如果能順應身體所需，而不是「負隅頑抗」，其實可以給大腦、甚至生產力帶來真正益處。

研究發現，它不僅不會讓你思維遲鈍和犯困，還能提高學習能力和記憶力。

加州大學伯克利分校的一項研究發現，（白天）睡90分鐘似乎可以提高學習新知識的能力，午睡者在晚些時候能夠多學習10%的信息量。

另外一項研究發現，小睡還能提高記憶力。午睡者對複雜迷宮表現出更好記憶力，比沒睡午覺的人完成迷宮的速度也更快。

由此看來，白日小憩確實似乎對學習和記憶力有好處。還有些人甚至認為，相比延長晚上睡眠時間，午睡對提高我們的生產力效力更大。

大腦仍在工作

圖像加註文字， 隨著你大腦進入睡眠狀態，它似乎真的對你白天早些時候的經歷進行彩排，以加強處理該信息的不同神經元之間的聯繫。

研究人員認為，白天小憩有好處，這是因為它有助於把清醒時的經歷在大腦中重新彩排一遍。幫助大腦鞏固記憶力。

加利福尼亞大學爾灣分校的認知神經科學家以及午睡專家梅德尼克教授解釋說，「幫助人恢復精力的20分鐘小睡（power-nap，有人把它稱為能量盹）當中包含所謂的『第二階段睡眠』，它有利於提高注意力、記憶力以及動作技能」。

隨著大腦進入睡眠狀態，它似乎真的對你白天早些時候的經歷進行彩排，以加強處理該信息的不同神經元之間的聯繫。

如果時間充裕，更長的午睡還能帶來更多的好處，例如，創造力與快速動眼睡眠（REM）有關，它發生在入睡後90分鐘左右。REM睡眠是指大腦額葉，即大腦執行控制中心被關閉這段時間。

「這是當你可以真正開始在大腦中建立隨心所欲連接的時候，這也是為什麼REM睡眠被證明有助於創造力的原因」，梅德尼克教授說。

心血管假期？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 午睡有利心臟健康。

午睡不僅對大腦有好處，也有大型研究顯示，它還可能對心血管產生重大影響。

梅德尼克教授說，小睡可以大大緩解「戰鬥或逃跑」機制反應，讓神經系統平靜下來。「這被稱為心血管假期」，她說。

的確，最近一項針對3400多名35-75歲人群的調查研究顯示，與完全不午睡的人相比，偶爾午睡與心臟病發作、心衰或中風風險降低近一半有關。

如何午睡最好？

如果想感覺更清醒，即使只是小睡5分鐘也能讓人更有精神。

不同長度的小睡可能帶來不同的好處。但梅德尼克教授說，睡眠質量最關鍵。

至於何時午睡，如果擔心它會影響夜間睡眠，那最好不要太晚。這是因為午睡太晚將會產生更多的「慢波睡眠」，它能影響夜間睡眠。

不要因為午睡把白天所積累的一些「睡眠壓力」釋放掉，它是夜間睡眠的主要驅動力之一。

梅德尼克教授說，也不要完全排除上午打個盹，比如上午11點左右，這也可以幫助改善夜間睡眠，尤其是如果近日失眠的話。

當然，午睡未必適合每一個人：有些人覺得自己根本無法午睡。但如果有時間、機會，並且想嘗試的話，不妨白天騰出20、30分鐘小憩時間，看看這會給你帶來什麼好處。