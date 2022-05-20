「毅力號」探測車：尋找火星生命證據迎來關鍵時刻

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

29 分钟前

圖像來源，NASA/JPL-Caltech/MSSS 圖像加註文字， 毅力號火星探測車正在鑽取岩石並把樣本儲存，供以後帶回地球實驗室進行分析

美國國家航空和航天局的「毅力號」火星探測車在執行火星探測任務時迎來了一個關鍵時刻。

5月17日，這個6輪的探測機器人開始攀登上一個古老的三角形區域，那裏距離探測器著陸的火山口不遠。

火星探測器將向上坡行駛，還要經常停下來查看岩石，從中探測火星過去的生命跡象。

在返回向下行駛的時候，「毅力號」火星探測器還要採集一些岩石樣本，將樣本放到三角形區域的基地，讓後來的火星探測器取走。

這次探測的目的是把火星樣品在2030年代帶回地球進行詳細研究。

圖像來源，NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS 圖像加註文字， 三角洲岩石上有一層層細密的表面結構，還有一些裸露出表面的岩層

火星探測器副項目科學家凱蒂·斯塔克·摩根(Katie Stack Morgan)博士說，「傑澤羅火山口（Jezero Crater）是『毅力號』火星探測器進行天體生物學研究的一個主要的目標。」

她對BBC記者說，「我們認為有些岩石的潛力極大，可能會包含古代生命的跡象，能夠告訴我們火星的氣候及其隨時間如何演變。」

去年2月18日毅力號火星探測降落在火星表面直徑達45公里的傑澤羅火山口。

之後探測器就開始測試攜帶的儀器和工具，放飛了一個實驗性的小型直升機，並且對降落地點周圍環境做了總體調查。

但那個機器人探測器的主要目的是前往火星赤道附近的窪地研究傑澤羅火山口西邊沉積物形成的巨大凸起的表面。

長期以來，人們根據衛星圖像一直猜想那裏是一個三角洲，現在「毅力號」火星探測器的初期觀察證實了這個猜測。

河流流入更大水體的時候攜帶泥沙堆積成三角洲。河流進入更寬闊的水體時流速減慢，這時候水中的懸浮物就會沉積下去。

圖像來源，NASA/JPL-Caltech 圖像加註文字， 火星探測車的機械臂一端安裝了強有力的工具和儀器

傑澤羅火山口的情況是，更大的水體可能是在數十億年前曾經存在過火山口那麼大的一個湖。

英國帝國理工大學的地球科學專家桑吉夫·古普塔（Sanjeev Gupta）教授說，「河流流入三角地帶，帶來多種營養物，顯然這都有助於生命形成；然後河流帶來的細小的沉積物快速落在三角洲上，有利於保存（過去的物質）。」

「另外，如果在火星深處有生命，它們可能被河流帶下來，沉積在三角洲。」

「毅力號」火星探測器最近已經行駛到了一個被稱作玳瑁峽（Hawksbill Gap）的地方，那裏是到達三角洲之前的一個高坡。之後機器人探測器爬上一個緩坡，就到達了高出火山口表面幾十米的高處。

這個上升過程被稱作一次「偵察」。「毅力號」火星探測器將四處行駛尋找最有潛力的三角洲岩石。那裏有一層層細密的表面結構，還有一些裸露出表面的岩層。

美國印第安納州普渡大學的布裏奧尼·霍根（Briony Horgan）教授說， 「探測器有一套了不起的儀器，它們通過檢查沉積物，鹽粒多少，能告訴我們三角洲的化學，礦物和結構等情況。」

圖像來源，NASA/JPL-Caltech 圖像加註文字， 構想圖：數十億年前傑澤羅火山口是一個大湖

「我們將了解古老湖泊的化學數據，湖水是酸性還是中性，過去那裏是否是適合居住的環境，那裏可能支持過何種生命的存在。」

「明確地說，沒有人知道火星是否有過生命，但如果那裏確實有過生命的話，那麼被『毅力號』火星探測器選中的3、4個岩石並從中鑽取帶到火山口表面的樣品可能會為我們提供這方面的信息。」

機器人探測器雖然是智能工具，但僅靠它本身不大可能做出確定的判斷。雖然在地球上人們知道微生物生命已經存在了數十億年，但對於最早的化石解讀的難度就很大，甚至充滿了爭議。

確立火星上曾有生命的事實需要火星探測器把收集到的岩石帶回地球進行嚴格的分析，這些分析只有在最大的，裝備齊全的實驗室才能完成。

美國航天局「毅力號」火星探測器項目經理詹妮弗·特羅珀(Jennifer Trosper)說，「說太陽系其他行星上存在微生物生命是個非同小可的說法，因此也相應地需要大量證據。」

她對BBC記者說，「我認為我們現有的儀器本身不能提供那種級別的證據。它們能夠提供證據的水平僅限於'我認為可能有'，我們把樣本帶回地區，再用更尖端的大型儀器進一步確定。」

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 藝術構想圖：從傑澤羅火山口發射回地球的火箭帶回火星樣本

按計劃「毅力號」火星探測器將在年底返回火山口地面的時候採集第一批岩石樣品。

這批樣品包括火星車往下走到玳瑁峽搜集的岩石樣本，還有在之前4個月當中在火山口底部搜集的4份樣品。

美國航天局和歐洲航天局計劃發射飛船去火星取回收集到的樣本，目前這個計劃已經進行到了後期凖備階段。計劃包括另外一輛火星探測車，一枚火星火箭和運載飛船，發射可望在2030年前進行。

「毅力號」火星探測器很能工作很多年。在探測器收集存放好第一批岩石樣本後，探測器還會駛回玳瑁峽，到達三角洲的頂部，在進一步遠行，去查看一些岩石，那些岩石看著像古代傑澤羅湖水際的遺留構造。