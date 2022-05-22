新冠症狀：四個你可能很少聽說的不尋常症狀

東安格利亞大學研究團隊

對話 *

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 脫髮

新冠大流行已經進入第三個年頭，但全世界每天報告的新增病例仍以數十萬來計。

隨著新變異株的出現，新冠症狀也在不斷發展和演變。

最初的主要症狀包括：發燒、咳嗽、味覺和嗅覺喪失或改變。

而現在，根據英國國家保健系統（NHS）指南顯示，包括嗓子痛、鼻塞或流鼻涕以及頭疼都屬於新冠症狀。

但越來越多新數據表明，新冠症狀可能超出你對普通感冒和流感的預期，比如，還有從皮膚病變到聽力受損等一些更為模糊的症狀和跡象。

皮膚病變

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠可以以多種方式影響皮膚。一些人可能出現全身斑丘疹；也有人可能出現蕁麻疹。

由新冠引起的皮膚問題並不少見。實際上，英國在2021年發表的一項研究發現，五分之一的病人會出現皮疹但卻沒有其他症狀。

新冠可以以多種方式影響皮膚。一些人可能出現全身斑丘疹；也有人可能出現蕁麻疹。

還有所謂的「新冠腳趾」，即腳趾出現紅、腫、皮膚起泡。這種症狀在青少年身上更常見，通常新冠症狀較輕或是無症狀。

大多數新冠皮膚病變往往在幾天后會消失，也有的需要幾周時間，無需特殊治療。但如果非常瘙癢或是疼痛，可以去看全科醫生或是皮膚科醫生，他們可能會建議使用軟膏治療。

新冠指甲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有關多少人出現新冠指甲方面的數據很有限，但據估計它可能影響1-2%的新冠患者。

在感染期間，包括感染引起新冠的病毒，我們的身體自然會做出不同尋常的壓力反應，會以多種奇奇怪怪的方式表現出來，其中包括通過指甲。

「新冠指甲」包括以下變化：

博氏線 - 手指甲或是腳趾甲基部出現的凹陷橫紋，它是由於身體受到物理壓力後導致指甲生長臨時中斷而產生的。

米氏線 -- 是一種在指甲上出現的橫紋，通常都是白色的。它是由甲牀中蛋白質產生異常造成的。

指甲根部出現紅色半月色圖案（形成這種變化背後的機制尚不清楚）。

有關多少人出現「新冠指甲」方面的數據很有限，但據估計它可能影響1-2%的新冠患者。

新冠指甲通常會在感染新冠病毒幾天或是幾個星期後隨著指甲生長開始顯現，雖然最初有可能疼痛，但絶大多數病人往往在幾周後恢復正常。

值得注意的是，雖然這些變化可能預示著新冠，但他們也可能是由其他情況引起的。比如，博氏線可能是繼發於化療或是其他感染。

脫髮

脫髮可能是新冠症狀不太受到重視的一種情況，通常會在急性感染後一個月左右發生。

在一項針對近6千名曾患有新冠患者的研究中，48%的人報告說，脫髮是新冠感染後最常見的症狀，特別是在重症患者和白人女性當中尤其普遍。

據信這是因為頭髮「感受到了」身體的壓力而脫落的結果。的確，其他一些壓力事件，例如生小孩也可以引起脫髮現象。

但好消息是，隨著時間推移，頭髮生長會恢復正常。

影響聽力和耳鳴

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3.1%新冠患者出現聽力喪失現象，4.5%出現耳鳴。

跟其他病毒感染一樣，例如流感和麻疹，研究人員發現新冠也會影響內耳細胞，有時會在感染後導致聽力受損或是耳鳴。

對包括560名新冠患者的一項回顧性研究發現，3.1%的新冠患者出現聽力喪失現象，4.5%出現耳鳴。

在一項對30名確診為新冠患者、另外30名沒有患過新冠的參與者的研究中 - 2組人之前都沒有已知聽力問題 - 研究人員發現，新冠與內耳損傷有關，從而導致較高頻率的聽力損傷。

對大多數患者來說，這種情況會自行消失，但也有報告稱出現與新冠相關的永久性聽力損傷病例。

為什麼會有這些症狀？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 控制免疫細胞活動性的蛋白質細胞因子

我們並不知道導致這些症狀的確切原因，但我們確實知道，最重要的原因是炎症在起作用。

炎症是我們身體對付病原體的自然防禦機制，比如這裏的新冠病毒。它涉及「細胞因子」的產生 - 也就是對控制免疫細胞活動性很重要的蛋白質。

由於感染新冠所引發的炎症，就會讓身體產生過多的蛋白質，它會引起感官障礙（sensory deficits）。這可能解釋了為什麼有人會出現聽力受損和耳鳴。它也會干擾毛細血管網絡，即為包括耳朵、皮膚和指甲等器官提供血液供應的微毛細血管。

*Vassilios Vassilou 是東安格利亞大學心臟醫學教授，Ranu Baral 是東安格利亞大學訪問研究員（FY2 學術基金會），Vasiliki Tsampasian 是英國東安格吉利大學的 SpR 和 NIHR 學術臨牀研究員。