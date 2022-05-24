你問我答 ：中國新冠疫苗和其他疫苗有沒有區別？加強針要不要打？

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新冠疫情進入第三年， Covid-19 已經不再是一種陌生傳染疾病，人們對它的了解在不斷加深，疫苗、藥物研發和防疫機制也在逐漸與時俱進。不過，病毒還在繼續變異，世界大部分地區在陸續解除防控限制的同時，局部仍有反覆，對於新冠、疫苗、藥物和後遺症仍有許多未解之惑，不少讀者在 BBC 中文《你問我答》欄目中提到希望得到解答的問題。

新冠疫苗是最多人提到的問題之一。我們整理了三個最普遍的問題嘗試解答。

問：中國研發生產的疫苗和其他疫苗有什麼區別？

最主要區別是疫苗類型。

滅活疫苗使用完整的、被殺死（滅活）或經過修飾的病毒副本，使它無法複製從而不會引發疾病。這是一種成熟的技術，大部分預防其他多種疾病的疫苗，比如甲肝和小兒麻痺症，都採用這種技術。印度巴拉特生物技術公司的 Covaxin 也屬於滅活疫苗。

另一大類疫苗都含有病毒的某一部分，但採用的技術不同。

載體疫苗，如康希諾疫苗，是把病毒遺傳物質包裝在另一種無法複製自身的無害病毒中，進入人體後會指導細胞製造新冠病毒刺突蛋白。腺病毒載體可以是一種常見病毒，比如感冒病毒，作為載體，把病毒刺突蛋白上的遺傳密碼帶進細胞，就像特洛伊木馬。密碼進入人體細胞後會指導生成抗體和記憶細胞，一旦真正的新冠病毒入侵時能夠識別並抵抗。

楊森、牛津/阿斯利康和諾瓦瓦克斯（ Novavax） 新冠疫苗屬於這一類。

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輝瑞和莫德納疫苗屬於核酸疫苗，是新技術。

疫苗含有病毒的信使核糖核酸（mRNA）; 這個區域負責發出生成蛋白的指令。核酸疫苗的工作原理是向體內的宿主細胞發送指令以複製刺突蛋白，但免疫系統會識破入侵者並產生抗體來回應，而且會留下記憶，一旦感染了真的病毒，就會觸發免疫機制。

從目前已知數據來看，一般而言核酸疫苗的免疫效力是幾種不同疫苗中最高的。

問：加強針有沒有必要？能不能混搭著打？

加強針很有必要，也完全可以混搭接種，而且許多國家都是這樣做的，比如英國批准使用的有三種疫苗，輝瑞、牛津/阿斯利康和莫德納，但第三針（加強劑）基本上都用輝瑞和莫得納，有特殊原因的可以用牛津/阿斯利康，不管之前兩針打的是哪一種。

已有不少研究顯示，加強劑可以顯著提高免疫保護程度，因為疫苗效力會隨時間推移而降低，大約半年後打加強針，不但可以提高抗體的質量，也會增加血液中抗體數量。

倫敦帝國理工大學免疫學家邦漢姆（Charles Bangham）教授解釋說：「你體內的抗體數量會更多，血液中抗體濃度更高，我們不知道這能持續多久，但是你接受的疫苗越多，免疫系統的記憶就越持久。"

在接種加強針之後，免疫系統在面對未來可能出現的變異毒株就佔了上風。

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問：感染後應該隔多久接種疫苗？康復後是否仍需接種完整劑次的疫苗？

各國醫療衛生部門對此有不同規定。英國對不同年齡段有不同規定：12 -17 歲未成年人感染新冠出現症狀 12 周之後才能接種疫苗，主要為了避免一種極罕見副作用 ——心肌炎。成年人和新冠高危人群（包括 12 歲以上的人）的建議是感染新冠後過 4 周再接種疫苗。

一般認為，沒有基礎病患的年輕人自然感染新冠病毒後，自身免疫反應可以提供至少三個月的保護，甚至六個月。

專家建議，即使曾經感染並痊癒，從而有了自身抗體的人，也應該接種疫苗，因為可能會增強自然免疫力，而且疫苗可以針對變異毒株提供相當程度的免疫保護。曾經感染產生的抗體對不同變異株未必具有很強的免疫力。

除了抗體，免疫保護還有另外兩個核心組成部分：殺病毒的 T 淋巴細胞和免疫記憶；只有免疫記憶才能啟動自身免疫系統自動識別並迅速產生 T 淋巴細胞，以及生產抗體的B細胞。

研究顯示，接種疫苗後，T 細胞和免疫記憶這兩方面沒有衰退減弱現象。