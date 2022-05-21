什麼是猴痘：症狀、傳播、防疫等你可能想了解的問題

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 猴痘的症狀包括從面部開始，並蔓延到全身的皮疹。

最近英國、美國和歐洲一些國家都紛紛發現猴痘病例。

猴痘到底是什麼？ 我們來看看這種比較罕見、公眾對其了解甚少的疾病。

猴痘多普遍？

猴痘是由猴痘病毒所引起的，它與天花屬於同一病毒家族，但嚴重程度要輕得多，專家們說其傳染性很低。

它主要發生在中非和西非國家的邊遠地區，靠近熱帶雨林地帶。

它主要有兩種病毒株 - 西非和中非。

英國最初發現的兩名感染者到過尼日利亞，因此很可能感染的是西非病毒株，它通常比較溫和，但仍有待證實。

英國第3例感染者是一名醫護人員，他從其中一名病人身上感染了病毒。

最近四起病例 - 其中三例在倫敦、一例在英格蘭東北部 -- 並沒有已知相互聯繫，或是旅行史。他們似乎是在英國感染的。

英國健康安全署（UKHSA）說，任何擔心自己有可能感染的人應該去看醫生，但在看醫生前應該提前跟診所或醫務所打招呼。

猴痘有哪些症狀？

圖像來源，Science Photo Library

最初症狀包括發燒、頭疼、腫脹、背疼、肌肉酸痛和全身無力。

開始發燒後，就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。

皮疹可能會非常癢，在最終結痂脫落之前會發生不同變化和不同階段。皮膚破損可能會導致疤痕。

感染會持續14到21天，通常會自行消失。

怎樣傳染？

猴痘可以通過與感染者密切接觸而傳染。病毒通過破損皮膚、呼吸道、或是眼、鼻或口腔進入人體。

猴痘之前並沒有被描述為性傳播感染，但它可以通過性行為傳染。

同時，它也可以通過接觸受感染動物，比如，猴子、老鼠以及松鼠而傳染，或是通過接觸被病毒污染的物品，比如牀單被褥以及衣物感染。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 猴痘病毒

猴痘病毒有多危險？

大多數猴痘病例比較輕，有時有點像水痘，幾周之內可以自行消失。

但猴痘有時會更嚴重，據報，在西非曾經造成死亡 。

爆發有多普遍？

該病毒最初是在一隻人工圈養的猴子身上發現的，自從1970年以來，在非洲10個國家零星爆發。

2003年， 美國曾爆發了一次疫情，這是該病首次在非洲以外地區出現。患者因與土拔鼠（當地人稱草原犬鼠）密切接觸感染。土拔鼠則是從進口到美國的各種小型哺乳動物那裏感染的。當時共有81例病例，但沒有造成任何死亡。

2017 年， 尼日利亞經歷了有記錄以來的最大一次爆發，距離該國上一次確診病例大約40年。當時，共有172例懷疑病例，75%的患者為男性，年齡在21-40歲之間。

如何治療？

目前沒有針對猴痘的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發。

天花疫苗被證明在預防猴痘方面有85%的有效性，並且有時仍在使用。

公眾應該擔心嗎？

英國專家說，英國並未處於全國疫情爆發的邊緣，根據英格蘭公眾衛生署（PHE）的說法，它對公眾的風險很低。

諾丁漢大學分子病毒學教授鮑爾說，「50名與最初感染猴痘患者接觸後只有一人被感染這一事實表明，猴痘病毒的傳染性有多差」。

他說，「認為我們正處於全國爆發邊緣是不正確的」。

英格蘭公眾衛生署國家傳染服務中心副主任尼克·芬補充說，「重要的是要強調猴痘不容易在人與人之間傳播，它對公眾總體風險很低」。

PHE正在跟進那些與患者有密切接觸的人，為他們提供建議並在必要時對其進行追蹤監視。