你問我答：新冠長期症狀（長新冠）會傳染嗎？最新研究側重哪些方面？

21 分钟前

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編者注：BBC中文近期推出《你問我答》欄目，以方便讀者更多參與，也使我們的選題和報道更切合受眾需求。我們會在熱點新聞或要聞中加入互動窗口，讀者可以借此聯絡我們，提交問題。

新冠疫情進入第三年， Covid-19 已經不再是一種陌生傳染疾病，人們對它的了解在不斷加深，疫苗、藥物研發和防疫機制也在逐漸與時俱進。不過，病毒還在繼續變異，世界大部分地區在陸續解除防控限制的同時，局部仍有反覆，對於新冠、疫苗、藥物和後遺症仍有許多未解之惑，不少讀者在 BBC 中文《你問我答》欄目中提到希望得到解答的問題。

「長新冠」（新冠長期症狀、新冠後遺症）是最多人提到的問題之一。我們整理了三個最普遍的問題嘗試解答。

問：有「長新冠」症狀的人是否屬於病毒攜帶者？會不會傳染給別人？

很可能不會。

目前對新冠長期症狀的了解仍較少，尤其是誘發因素、最終結果、症狀表現和變化等研究都還在進行，但一般認為過了病毒活躍期後就不太可能具有傳染性，除非再次感染，比如感染了不同的變異株。

醫學界普遍認為，新冠患者出現症狀後五天之內最具傳染性，雖然在長達83天的時間內PCR測試有時仍會在鼻咽或糞便樣本中測出冠狀病毒遺傳物質，但病毒本身未必仍活躍並具傳染性。

疫苗和現有藥物是否能減少「長新冠」發病率，目前正在研究。有小規模研究結果顯示，曾有突破性感染的人痊癒後接種疫苗，可能只會將出現"長新冠"症狀的風險減半，或者根本沒有影響。

當然，疫苗會降低感染新冠，從而降低「長新冠」風險，

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問：如有長新冠症狀，應該看哪科？症狀會消退嗎？

「長新冠」有幾種常見症狀，包括異常疲倦、呼吸困難急促、思維遲鈍不清（「腦霧」），以及情緒低落，但具體表現、程度和持續時間因人而異。一般認為症狀持續可長達數月，患者可能同時出現幾種病症，狀況每天在變化。

也就是說，應該根據自己最明顯的症狀去相應門診求醫。

新冠後遺症是否會消退，多長時間消退，則取決於具體病案和治療效果。

這個計劃包括聯網的手機應用程序跟蹤、測量和評估康復程度，護士或理療師用電腦「控制板」（Dashboard）跟蹤患者健康狀況和康復進度，發送信息，調整護理措施；這一切背後有一個NHS團隊，針對不同患者的康復需要有專人負責。

當然，這只是第一步，還有許多不知道的事情，需要進一步研發新的治療方案。

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問：是否可以介紹一下新冠後遺症方面的最新研究情況？

長新冠（又稱新冠後遺症）的發病原因和它的定義一樣，至今仍無定論，也不清楚，因此被視為最重大的醫學挑戰之一。

圍繞這種新出現的疾病，已經啟動的科研項目數不勝數。下面只是英國的幾個例子。

英國政府2021年7月撥款資助15個「長新冠」研究項目，從「長新冠」定義到免疫系統反應是否與「長新冠」症狀有關、「長新冠」對心血管、肺部和其他器官的影響，以及「長新冠」患者康復的最佳護理方案，等等，範圍廣泛。

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定義「長新冠」——尋找常見症狀組和症狀持續時間長短，確定具體症狀和發生頻率，系統描述，為臨牀診斷和治療提供依據，為進一步研究患病機率、誘發風險因素和患病後果提供基礎。

誘發風險因素——社會人口因素、大流行前的健康狀況，以及初始新冠病症的嚴重程度；「長新冠」可能代表了一組複雜而多樣的病原學因素，這些因素未必所有的「長新冠」患者都有，或成為引發病症的決定因素。確定導致長期症狀個體的不同機制將為新的治療方法和潛在的患者分層提供途徑。

臨牀深度表型分析——將使用可穿戴設備和智能手機進行深度表型分析和遠程評估，以識別新冠長期患者的亞臨牀損傷或功能障礙，驗證新冠感染將與多器官病理學相關。包括多器官成像（腦、肺、心臟、肝臟和腎臟）、人體多項指標測量、心肺運動、視網膜、認知功能、血液和尿液樣本採集，以及遠程評估、可穿戴設備測試等十多個項目。