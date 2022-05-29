英國「氣候難民」雖將痛失家園但拒絶接受廢村搬遷命運

伊莎貝爾·格雷森

（Isabelle Gerretsen）

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威爾士濱海村莊費爾伯恩面臨海平面升高村莊被淹沒的很高風險（Credit: Getty Images）

72歲的斯圖爾特·伊夫斯（Stuart Eaves）凝視著波光粼粼的大海，他的愛犬Lucy正在海灘上歡快奔跑。他說，這是他安居樂業的家，他不想遷往世界上任何地方。

費爾伯恩（Fairbourne）是威爾士的一個小村莊，位於斯諾登尼亞國家公園（Snowdonia National Park）和愛爾蘭海（Irish Sea）之間。伊夫斯定居在此已26年，他認識這個700多人村莊中的每一個人。他經營當地的露營場地，並在這個村莊養大他五個孩子。

他說，「在這裏生活很美好。雖然掙錢不多，但有錢買不到的東西：祥和、寧靜、安全和友好的鄰里關係。」

但所有這些美好的東西都可能不復存在，因為費爾伯恩正面臨著生死危機。由於氣候變化，這個小村莊已被確認將來被海水淹沒的風險很高，政府通告居民村莊的命運已不可能逆轉。

2014年，負責費爾伯恩防洪安全的格溫內斯郡地方政府（Gwynedd Council）表示，郡政府不會無限期地維持費爾伯恩的防洪能力，從2054年起，這個村莊將不再適合人居住。郡政府計劃讓整個村莊「回歸自然」，將拆除所有房屋、道路、商店和基礎設施，讓村莊重新變成海傍沼澤地。

但費爾伯恩的居民拒絶接受他們的村莊將被大海吞沒的前景，更對郡政府不給予補償或援助感到憤怒。氣候專家說，英國其他沿海村落也面臨著類似的命運，政府必須制定計劃，幫助因氣候影響而被迫遷徙的居民。一些專家認為，英國可以學習荷蘭這類國家的防洪管理模式。荷蘭人與不斷上漲的海水爭地已有幾百上千年歷史，現在他們又創造出一種新的方法來對付洪水的威脅，保衛自己的家園。

其實，這是全世界都面臨的共同挑戰，到2050年時，全球會有數億人因氣候影響而流離失所。尋找解決方案來幫助將失去家園的人正成為我們這個時代的當務之急。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候模擬模式顯示費爾伯恩未來30年將面臨急劇升高的水災（Credit: Getty Images）

地勢低窪的費爾伯恩易遭水淹有多個原因，一是海洋形成的潮水和大浪，二是村莊鄰近一條河的入海口，而流經村莊河流又是從山上下來，水流很急。預測未來30年這個村莊遭受水淹的風險將會大增。

格溫內斯郡政府的發言人說，「最新的預測說明，2054年後將無法安全和可持續的維護費爾伯恩這個村莊。」政府將此歸因於如下幾個因素：海平面加速上升，氣候變化引起的嚴重風暴的增多，以及村莊獨特的地理環境。

負責威爾士地區水患管理的機構威爾士自然資源局（Natural Resources Wales, NRW）為保護費爾伯恩400多處房產免受風暴大潮和淹水的影響，五年前花費680萬英鎊加固2.9公里的混凝土防波堤，並重建了亨達爾河（Henddol）河和莫法河（Morfa）的出海口。據NRW稱，為了避免讓費爾伯恩遭受水患之災，這些防洪基建需要年年維護，持續不斷，每年維護工程的費用總額約為19,000英鎊。

NRW北威爾士的業務主管斯安·威廉（Sian Williams）說，「我們正在與天斗，盡量為居民提供一些保護。」

費爾伯恩村抵擋海浪衝擊的第一座堤防是一道卵石石堤，那是上一個冰河時代末期自然形成的，距今大約14000年左右。

但這個堤防無法一勞永逸地阻擋洪水。威廉說，大風暴和高海潮正在侵蝕河堤，使居民受到大海的威脅。到2054年，若最壞的預測成真，海平面將上升1米以上。他說，「2054年是一個轉折點，屆時維持這套防洪系統付出的成本將大大超過經濟效益，因而會無以為繼。」

郡政府估計，從2054年起，維持費爾伯恩的防洪設施的成本在100年裏將高達1.15億英鎊，這遠遠超過了經濟效益，即防洪設施的財產價值，政府估計後者為7000萬英鎊。

居民對政府打算報廢費爾伯恩的提議感到憤怒，拒不接受他們將會被迫離鄉背井這一現實。伊夫斯說，政府的決定「毀掉了大家的人生和飯碗， 這是很大的災難。」

費爾伯恩的居民不僅害怕失去家園和工作。他們表示，政府的決定還威脅到他們的生活方式，以及街坊鄰里間的情誼。

伊夫斯說，「這裏的人不需擔驚受怕，天黑出外散步也不鎖門。每個人都認識，都會彼此聊天交談。如果我們不得不搬離這裏，就會失去這種生活方式，要學會以新的方式生存。這不僅僅是離鄉背井，而是失去你的整個人生。」

圖像來源，Isabelle Gerretsen 圖像加註文字， 伊夫斯說，政府要將費爾伯恩村回歸荒野的決定會"毀掉居民的人生和飯碗"（Credit: Isabelle Gerretsen）

但費爾伯恩的村民還有其他選擇嗎？英國一些村落，由於政府措施不足以防洪而採取行動自保。

英國蘭開夏郡（Lancashire）的居民因政府拒絶援助，在2016年自己集資10萬英鎊建造防洪設施。2015年，由於天降暴雨，教堂鎮（Churchtown ）和兩個鄰近村莊100處房屋慘遭嚴重水患後，他們做出了自救的決定。

這場水災後市政府告訴教堂鎮，他們沒有資格獲得救災資金，教堂鎮的居民於是自行籌集了三萬英鎊，建造一道由當地農夫設計，以粘土和磚塊為材料的堤壩。英國環境署（Environment Agency）隨後提供了所需的資金缺口七萬英鎊，指出教堂鎮堤壩是全英唯一由居民自我建造的防洪工程。

教堂鎮洪水行動組織（Churchtown Flood Action Group）的創始人思瑞歐·何格（Siriol Hogg）說，這道堤壩現在也由當地居民維護，2019年教堂鎮遭受Ciara和Dennis這兩個風暴襲擊時，堤壩成功阻擋了洶湧的海浪，該鎮所有房屋都能避免水侵。何格在2015年那次水患後不得不離開她被水淹沒的住家15個月。她說，「這讓人非常沮喪。」她提到這一經歷曾使她情緒焦慮而不得不求醫。她說，「費爾伯恩的人現在也一定承受著巨大的精神壓力，他們一定很難過。」

最近，伊夫斯和其他費爾伯恩居民向格溫內斯政府提出了建造100個消波塊的建議。消波塊，又稱弱波石，是一種巨大沉重的四足型混凝土塊，堆砌在海堤可以消弱海浪的衝擊力，防止海岸受到海浪侵蝕，在日本獲得廣泛使用以保護海岸。費爾伯恩居民估計這將花費五萬英鎊。伊夫斯說，消波塊「將會極大地延長我們村莊的壽命。」

安傑拉·托馬斯（Angela Thomas）是費爾伯恩村委會的職員。她說，放置消波塊就像「製造一個人工礁石，會消除撲岸海浪的衝擊力。」

托馬斯說，築造和放置消波塊的成本與清拆費爾伯恩村的計劃支出相比只是「滄海一粟」。根據郡政府起草，BBC Future欄目檢視過的終極工程解決方案，費爾伯恩全村的拆除和場地清理預算估計將花費2700萬英鎊。托馬斯說。「為什麼這些錢不花在保護費爾伯恩上面？」

格溫內斯郡政府對村民這一具體的提議不予置評，聲稱「我們有責任仔細考慮所有數據和獨立專家的建議，並會與當地人討論可能的各種選擇。但所有證據都顯示這個村落遭受嚴重水患的風險正在升高，視而不見是不負責任的。」

與水共存

另一個選擇是，英國可以從北海對岸尋找啟發，考慮在不斷增加的水患風險和海平面上升的威脅下，是否需要重新安置村落和如何重新安置。

伊夫斯說，「我們已經告訴政府，他們應該看看對岸荷蘭是如何治水。這是最明智的解決方案之一，放眼國外，看看其他國家是如何處理類似問題。」

荷蘭地勢很低，大多數國土在海平面下，是有名的低地國家， 1000多年來一直依靠複雜的堤壩網絡來抵禦水泛，保護社區免受水災。但是荷蘭意識到因氣候影響加劇，海水水位迅速上升的風險很高，於2006年改變了其長期的治水戰略，啟動了拓展河川空間的計劃。

荷蘭的新規劃不再是不斷地與水搏鬥，與水爭地，而是學會與水共處，以降低泛濫平原水位和拓寬河道的方法增大河川的流量，為河流創造更多的蓄洪洩洪空間。

領導荷蘭新治水計劃的農業部工程師漢斯·布羅威（Hans Brouwer）說，「我們一開始是與自然抗爭，但現在開始思考，我們應該如何恢復自然，讓我們國家做好水量將增多的凖備？」

荷蘭新治水計劃還將一些農田變成泛濫平原。這即是說，將水患風險增大的事實告知居住在已選定退田的河川的附近居民，在某些情況下，鼓勵他們搬遷。此計劃實施整個12年期間，約有250戶家庭搬離原居處。

這些居民第一次被告知要搬家時，許多人的感受和費爾伯恩的居民很相似。

布羅威說，「我記得沒有哪一個計劃不是一開始就會遭到反對。但當居民意識到，為河流騰出空間不是末日的到來，如果他們現在不適應環境新形勢，（大洪水）在20-30年內必將發生。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有人爭論說，英國應該學習荷蘭的治水模式。荷蘭是個多數土地位於海平面下的低地國家，與水爭地有上千年歷史（Credit: EPA）

受新計劃影響的荷蘭地方政府還被允許提出他們自己的替代方案來解決本地區水位不斷升高的問題。居住在荷蘭東南部低窪地區Overdiepse Polder的農民獲知不能長期留在原地，就想出了一個嶄新的解決方案：建造一系列其大足以安置新農場，其高度也能夠防止洪水肆虐的人造土丘。

布羅威說，「並不一定要搬離家園。如條件容許，可在洪泛區建造新的安全房屋，例如升高地勢可供建屋居住的土丘。」

布羅威說，因為洪水風險而決定搬離的居民房子「如在保護區，可以公平的價格賣給荷蘭政府。」他解釋說，政府負責出售房產，假設其仍然可以安全居住，並會承擔損失。他補充說，如果居民選擇待留在水患易發區，如果發生水災，一切損失將由政府承擔。

布羅威說，很重要的是要政府讓當地社區參與決策過程，同時為居民出售房屋、尋找新家或農場提供支持。他說，每個計劃都各自不同，政府花時間了解當地社區的歷史、文化和關切事項，並建立相互信任和尊重，是計劃中很重要的部分。

維持現狀

費爾伯恩的居民稱他們受到的對待很不公平。居民克萊爾·沃克-丁（Clare Walker-Din）說，「我們被貼上了氣候難民的標籤，我想我們永遠也擺脫不了這種恥辱。」

他們說，英國其他面臨嚴重洪水和海平面上升危險的村落還沒有要求搬遷。托馬斯說，「在我們這道海岸線上，有些地方的情況還比我們嚴重得多。」

根據英國氣候變化委員會（Committee on Climate Change, CCC）2018年的一份報告，到2080年，僅英格蘭地區就有120萬戶家庭，佔全英格蘭所有家庭的4%，每年會面臨0.5%或更高百分比的水災風險。

根據CCC的數據，目前在英格蘭，水災和海水對海岸的侵蝕平均每年造成經濟損失超過2.6億英鎊。

地球系統工程教授、CCC的因應變化項目的成員理查德·道森（Richard Dawson）說，如氣溫上升2攝氏度，到2050年每年經濟損失數字將上升到3.93到4.11億英鎊，到2080年將進一步上升到5.29至5.82億英鎊。

儘管面臨如此巨大的經濟損失，英國政府的默認立場是「維持現狀」，即建設防洪設施和維護加固來保護受威脅的海岸。

道森說，「現在有一種樂觀的傾向，希望五年內會有所改善，也許會有更多的資金或投入更多的支持。」

但是CCC的報告發現，對於一條長達53至66公里長的海岸線，在本世紀想維持現狀不符合成本效益。CCC發言人說，這即是說保護這條海岸線的成本超過了收益，收益是根據海岸防禦系統保護的財產價值所計算。

道森說，「除非有更多的資金投入，否則期望這道海岸線所有地方都能維持現狀是不現實的。」

他說，村落社區的參與是因應氣候變化項目成功的關鍵，「只要投入適當的資源，人們就有較多的時間來適應氣候變化，從而降低氣候變化的影響。」

缺乏計劃

但費爾伯恩的居民說，看不到任何政府的計劃。郡政府作出廢村決定已經八年，居民仍然在等待有關搬遷計劃的消息，仍不知道是否會得到政府任何財政資助。

托馬斯說，居民現在搬離費爾伯恩得不到「一分錢的補償」或任何幫助。她說，「我們有退休計劃和養老金，但現在我們不敢花錢，怕我們一旦被迫搬遷卻拿不到補償。」

在格溫內斯郡政府做出決定後，費爾伯恩的房價曾經暴跌，銀行也停止提供房貸。托馬斯說，新冠病毒大爆發期間，由於對鄉村房產的需求飆升，房價再次上漲，但唯一有能力買房的人是不需要房貸的現金買家。

但是郡政府的一名發言人表示，對費爾伯恩村面臨嚴重水災風險的事實視而不見是不負責任的。他們說，「我們完全理解，對於當地居民，這是非常困難的情況，我們已經盡一切努力在此期間支持大家，並將繼續支持。」

政府正在物色機構評估此決定對居民的身心健康影響，以回應費爾伯恩村的民生需求。

托馬斯認為政府的廢村提議會使居民無家可歸。她說，「你不能如此無情地讓一個村莊報廢。報廢的應該是核電站或舊工廠。」她希望看到一個類似荷蘭「拓展河川空間」計劃所包含的補償方案。她表示，「如果政府提出以市場價或更高的價格強制收購，一定會有人願意賣出。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 荷蘭政府提供經濟補償和支持，幫助250戶人搬遷以避水災（Credit: EPA）

同時，費爾伯恩村的居民要堅持留守家園。

凱特·漢密爾頓（Kate Hamilton）與她的六個孩子和丈夫生活在費爾伯恩。她說，在孩子長大成人離家之前，搬家不在她考慮之中。

她說，「我們現在是過一天算一天。10年後，我們可能會搬家，但現在，不搬的好處大過遭遇水災的風險。」

伊夫斯說，現在搬進村莊的人多過搬走的人。「他們不在乎（可能會發生的）水災。他們搬來是想過祥和安寧的生活。這裏的生活方式，是無法複製的。」

如果從長考慮，搬家是唯一的選擇，伊夫斯說，委員會應該購買一大片農地讓居民將來可以搬去重建家園。他說，「如此大家就會有地建房，也可以賣掉分給自己的那塊地，遷往他處。」

將整個社區遷往他處重建家園，這正是上世紀90年代，美國伊利諾州（Illinois）一個居民聯繫緊密的農業社區所作出的選擇。這個農業社區瓦爾邁爾（Valmeyer）在遭受了毀滅性的水患之後，放棄了易遭洪水泛濫的低窪平原為家，全鎮遷移到地勢較高的地方，重建了社區。人類應對氣候危機的種種方案中，其中一種最極端的是將居民及其資產集體轉移到遠離危險的地方，瓦爾梅耶鎮即是這種方案的早期模式。

但伊夫斯說，就算最後費爾伯恩的居民不得不搬遷，重建家園，其原本的「村莊精神」卻無法複製重建，因為「費爾伯恩之所以是費爾伯恩，就是因為它的所在地點」。