智能隱形眼鏡：「近在眼前」的電腦螢幕？

艾瑪·伍拉科特（Emma Woollacott）

BBC商業技術事務記者

1 小时前

想象一下，你在台上發表演說，不需要低頭看演講稿，要講的每一個字就「近在眼前」，因為你佩戴了「智能隱形眼鏡」。

這只是智能隱形眼鏡的其中一個功能而已，研發公司「Mojo Vision」還宣稱未來會有更多功能，包括增強現實（Augmented Reality, AR）。

該公司的辛克萊（Steve Sinclair）表示，智能隱形眼鏡還能在你眼前顯示很多其他信息，包括音樂家要演奏的樂譜，運動員的生物識別資料等。

Mojo Vision公司在開發智能隱形眼鏡多年之後，現在凖備開始進行全面佩戴測試，試驗在人類眼睛戴上智能隱形眼鏡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 越來越多眼鏡配備有智能設備

該公司研發的智能隱形眼鏡是一種「鞏膜鏡」，即比一般隱形眼鏡鏡片更大，能覆蓋眼睛眼白部分的隱形眼鏡鏡片，能矯正佩戴者的視力，同時也附帶一個微型LED顯示器，智能感應器和固態電池。

辛克萊表示，他們已經完成了具備功能的原型產品，即將展開內部測試。

「現在我們進入了很有趣的實測階段，並進行功能和電力的最佳化，加長佩戴時間，測試全天佩戴。」

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除此之外，還有其他的團體也在研發智能隱形眼鏡，希望能有更多用途，例如用智能隱形眼鏡收集健康數據。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）的視力科學家羅哈斯（Rebecca Rojas）表示，可以利用智能隱形眼鏡監測佩戴者的眼內壓力，還有體內葡萄糖含量，這樣能夠更好的控制糖尿病病情。

她表示，「智能隱形眼鏡也提供一個長時間送藥選項，這對診斷和治療計劃都有幫助，科技已經非常進步，有能夠改善病患生活的潛力。」

研究人員也在開發智能隱形眼鏡一系列的醫療用途，包括診斷和治療眼睛疾病，糖尿病，甚至是通過追蹤特定生物指標，例如光線、或與癌症有關的微小分子、或淚液內葡萄糖含量等來診斷治療癌症。

例如，薩里大學（University of Surrey）的研究團隊就開發出一種智能隱形眼鏡，能夠通過接受光學數據來識別影像，搭配溫度感應器來診斷潛在的角膜病變，還有葡萄糖感應器可以監測淚液中的葡萄糖含量。

圖像加註文字， 一般的隱形眼鏡鏡片比所謂的「鞏膜鏡」要小

薩里大學能源儲存和生物電子學講師趙雲龍（音譯，Yunlong Zhao）博士表示，「我們開發出超薄網層，可以將傳感層直接放到隱形眼鏡上，直接接觸眼睛和淚液。」

「因為有彈性，佩戴者感覺更舒服，因為與淚液直接接觸，所以能提供更凖確的傳感結果。」

雖然有許多功能正在開發，但是智能隱形眼鏡技術仍然有一些障礙需要克服。

其中一個挑戰是提供電源的電池勢必非常微小，能夠有足夠電力執行任何有用的功能嗎？

Mojo Vision公司的產品仍在測試階段，但目標是讓使用者能夠佩戴一整天而不需要充電。

該公司表示，智能隱形眼鏡不需要全時間耗電，只需要在一天當中幾個收集信息的時間點消耗電力，因此實際電池續航力取決於具體使用情況，這個道理和你的智能手機和智能手錶一樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌2014年推出的智能眼鏡並不如預期理想

谷歌2014年推出的智能眼鏡影響不如預期，現在開發的智能隱形眼鏡也面臨類似的問題。

數字權利活動團體「Access Now」的政策分析員羅菲（Daniel Leufer）表示，「任何讓使用者照相或攝影的隱藏式設備對其他人都有隱私風險。」

「智能眼鏡能夠亮起紅色警示燈，在某種程度上告訴周遭的人他們在攝影，但是隱形眼鏡要有這個警示功能更加困難。」

除了對周遭人有隱私擔憂之外，智能隱形眼鏡佩戴者的數據安全也是問題質疑。

羅菲表示，「如果智能隱形眼鏡記錄下我們所看的內容，分享我們的數據，知道我們在看某個人的時候心跳加速，問某個問題的時候冒汗，那該怎麼辦？」

「這些私密信息透露出我們每個人很多的相關資料，包括性取向，還能判別我們是否說實話或是說謊。」

Mojo Vision公司表示，他們嚴肅對待客戶隱私，所有數據都有安全保護。

圖像來源，Columbia University 圖像加註文字， 羅哈斯提醒使用者要注意隱形眼鏡的使用須知

此外，智能隱形眼鏡和一般的隱形眼鏡一樣，也有健康風險。

羅哈斯表示，「對眼睛的健康而言，任何隱形眼鏡都存在風險。其他的醫療設備也一樣，我們必須確保病患的健康排在第一位，不論什麼設備都要考慮到風險不能超過其帶來的優勢。」

但她擔心有人不注意隱形眼鏡的使用須知，不遵守隱形眼鏡衛生，超過佩戴時間等不當使用方式，如果不當使用隱形眼鏡會引發眼睛不舒服，發炎，感染，危害視力和眼睛健康。

Mojo Vision開發的智能隱形眼鏡使用壽命長達一年，辛克萊表示如果沒有確實清潔的話，的確會是一個隱患。

但是他指出，智能隱形眼鏡能夠偵測使用者是否妥善清潔，並且在需要更換時對使用者發出提醒信息。

該公司計劃和視力驗光師合作，確保智能隱形眼鏡符合佩戴者的視力需要和安全衛生。

辛克萊表示，任何新的消費者產品推出上市之後都需要時間，才能讓消費者接受，智能隱形眼鏡也是這樣，他認為最終所有形式的眼鏡都將具備智能功能。