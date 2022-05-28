猴痘：我們可能不需要太擔心的10個理由

1 小时前

圖像來源，Science Photo Library

新冠疫情尚未完全消失，又有另外一種病毒——猴痘病毒，出現多個傳染病例，再度引發人們擔憂。

猴痘（Monkeypox）是由猴痘病毒所引起的一種罕見傳染病，主要發生在一些非洲國家，但是最近至少有12個非洲以外的國家也出現傳染病例。

英國在5月7日出現第一例，該病患最近曾經去過尼日利亞，據信他在那裏感染了病毒，回到英國後發病。

猴痘在短時間內傳播到不同國家不同群體，讓科學家、各國政府和衛生人員提高警覺，許多確診病例並未到過傳染多發地區。

傳染病學家正在對猴痘的傳播展開調查，並警告說可能還會有更多的確診病例出現，許多人開始擔心病毒是否會大規模傳播。

不過，西班牙薩拉曼卡大學（University of Salamanca）的微生物學家岡薩雷斯（Raul Rivas Gonzalez）在知識共享網站《對話》（The Conversation）發表文章，認為我們現在不需要太擔心。

以下就是他提出的10個理由：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 猴痘的症狀包括從面部開始，並蔓延到全身的皮疹

1. 猴痘病毒是一種已知的病毒

猴痘病毒最早在1958年被發現確認，當時實驗室研究用的猴子出現類似天花的水皰，是人類首次發現猴痘病毒，第一個人類病例發生在1970年的剛果民主共和國，在那之後，科學家對猴痘病毒已經有所研究，也密切監測猴痘傳染病例。

2. 猴痘病毒相對比較穩定

猴痘病毒是一種相對較大的DNA病毒，和冠狀病毒或流感病毒等RNA病毒相比，變異速度較慢，有較好的檢測和修復突變系統，也就是說猴痘病毒較不可能發生突變或快速突變以導致人類較高的傳染率或高度變異性。

這也意味著，一旦痊癒，患者對此病毒就有長期的免疫能力，現在已經描繪出猴痘病毒的兩種基因分化支，分別是西非分支和中非分支，兩者地域相隔，在流行病學和臨牀上具有明確特異。DNA序列顯示目前爆發傳染的是在西非地區傳播的溫和型病毒，和2018、2019年在英國、新加坡和以色列出現的猴痘病毒密切相關。

3. 有些人已經有一定程度免疫力

猴痘病毒、天花病毒和牛痘病毒都屬於正痘病毒，彼此密切相關，成功對付天花的疫苗接種導致天花在1980年宣佈被撲滅，歷史數據顯示天花疫苗對猴痘也有大約85%的保護力，所以曾經接種過天花疫苗，現在40多歲以上人群的很大部分人，都不太容易感染猴痘病毒。（注：天花疫苗自1970、80年代左右開始逐漸停止大規模接種）

圖像來源，Getty Images/Media for Medical 圖像加註文字， 全球性的天花疫苗接種計劃取得成功，1980年天花宣佈被撲滅

4. 我們知道猴痘如何傳染

從動物到人類的人畜共通傳染病可以通過直接接觸感染動物的血液、體液、粘膜、皮膚創傷而感染，食用感染動物的生肉或未煮熟的肉也是風險因素之一，被感染動物咬傷或抓傷也會傳染疾病。

人傳人的傳染可以通過近距離接觸感染者的飛沫微粒和呼吸道分泌物、皮膚創傷、或新近沾染到病毒的物體感染，病毒經由呼吸道、粘膜和皮膚傷口進入人體。

因為我們知道傳染途徑，因此能夠採取有效的預防措施。

5. 人傳人情況被認為不會太嚴重

這是歐洲首次出現和西非或中非流行病學沒有已知關係的傳播鏈，最有可能的感染途徑是通過飛沫或接觸到感染傷口。

歐洲大部分的病例出現在年輕男子，其中不少是有同性性行為的男子，性伴侶之間感染機會增加，因為性行為發生皮膚親密接觸的關係，不過沒有近距離接觸的人感染機率據信很低。

6. 猴痘的臨牀表現通常較輕微

猴痘的症狀通常維持二到四周，然後自然好轉，歷史數據顯示，非洲發生的猴痘病例一般人的死亡率約為0%至11%，年幼兒童死亡率較高。

目前在歐洲看到的西非基因分化支致死率大約3.6%（根據非洲國家研究數據），兒童、年輕人和免疫不全者的死亡率較高，多數人在發病數周後自行痊癒，但嚴重時可以致死。

圖像來源，UKHSA 圖像加註文字， 皮疹發展經過不同階段，最終結痂變乾脫落

7. 猴痘的症狀獨特且明顯

猴痘病毒很容易追蹤，因為它不像SARS-CoV-2病毒有無症狀傳染的情形，猴痘病毒症狀獨特而明顯，患者通常會出現皮膚創傷。

此外，猴痘的症狀（發燒、嚴重頭痛、淋巴結腫大、背痛、肌肉痛和無力）也易於此病的診斷以及找出受感染者。

發燒的第一天開始到第三天，皮膚上會出現特有的疹子，皮疹會出現在臉上（95%的病例），手掌和腳掌（75%的病例），口腔粘膜、生殖器、結膜和角膜也會受到影響。

皮疹會從（平面的）斑點依序演變成（稍微突起的）丘疹，然後是（含有透明汁液的）水泡，再轉變為（含有淡黃色汁液）的膿皰，最後結痂變乾脫落，數量不定，有時候只有少少幾個，有時候甚至多達數千個。

8. 猴痘的檢測方法快速有效

猴痘病毒的DNA可以用即時的聚合鏈反應從可能被感染的皮膚創傷中檢測出來，歐洲、美洲和非洲等地的實驗室都做得到，可以利用皮膚創傷的結痂、或用拭子擦拭、或流出的汁液來採樣，而不需要血液樣本。

如果以即時的PCR核酸檢測，不但可以檢測出猴痘及其他正痘病毒，還能夠分辨兩種不同的分化支。

9. 猴痘疫苗很有效

最初的（第一代）天花疫苗現在已經不存在了，但是基於牛痘病毒的新的第二和第三代疫苗已經被研發出來，這些疫苗展現出能夠對抗人類天花和猴痘的活動力。

ACAM2000 和 APSV（賽諾菲巴斯德天花疫苗）這兩種疫苗都是基於減毒、有複製能力的牛痘病毒，以多次穿刺技術施打，Jynneos疫苗（在歐盟國家被稱為Imvanex，在加拿大被稱為Imvamune）是第三代疫苗，含有改造過的安卡拉牛痘病毒（MVA-BN），在人體內沒有複製能力，但能夠引發強大的免疫反應抵抗天花和猴痘。

Jynneos疫苗是唯一獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准為非軍事用途的猴痘和非複製型天花疫苗。

10. 抗病毒藥物很有效

在試管試驗和動物研究上，西多福韋（Cidofovir）和布林西多福韋（Brincidofovir）這兩種藥物都有能夠對抗痘病毒科的活動力，布林西多福韋是一種DNA聚合酵素的有效抑製劑，能對付多種不同的雙鏈DNA病毒，例如猴痘病毒。

Tecovirimat（ST-246）也能有效治療正痘病毒引起的疾病，人體臨牀試驗顯示此藥的安全性和可耐受性，只有很少的副作用。Tecovirimat能夠用來治療牛痘、猴痘、和人類天花，可以用在成年人以及體重至少13公斤的兒童身上。

仍需「保持警覺」

儘管有這些正面消息，我們仍然必須謹慎，保持警覺，因為關於猴痘仍然有尚未解答的問題，病例突然增加是不是因為病毒變異造成猴痘病毒比過去更容易傳染？或是導致病毒在不被察覺的情況下傳播？

現有的病例是否全來自同一感染源？或是有數個同時進行的感染途徑？