通過龐貝古城遺骸的基因研究了解古代羅馬

維多利亞·吉爾（Victoria Gill）

BBC科學事務記者

54 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 上述一男一女1933年被首次發現，研究龐貝的考古專家將他們稱為「工匠之家」

研究意大利龐貝古城的科學家從這個羅馬古城的一名男性和女性死難者的骨頭中提取了基因秘密。

公元79年，維蘇威火山（Vesuvius）爆發，山下繁榮的龐貝城被火山熔岩掩埋，直到公元18世紀才開始有規模的挖掘。

這名男性和女性死者在火山爆發時被火山灰覆蓋。

第一個被提取的「龐貝人基因組」是從遇難者身上獲得的幾乎全套 「基因指令」，它們存在於從遇難者骨頭中提取的DNA當中。

遇難者遺體上包裹的火山灰形成了硬殼，古代DNA被保存在遺體中。

上述研究發現發表在《科學報告》期刊上。

這一男一女的遺骸在1933年被首次發現，研究龐貝的考古專家將此地稱為「工匠之家」（Casa del Fabbro）。

他們俯臥在餐廳一角，在公元79年8月火山突然噴發的時候，他們幾乎像是正在吃午餐。最近的一個研究顯示，維蘇威火山噴發形成的火山灰雲可能在不到20分鐘內就給龐貝城內居民帶來致命災難。

圖像加註文字， 專家說，在關於龐貝的生物學研究方面需要了解的東西很多，包括古代環境的DNA，這可能揭示當時的生物多樣性的更多情況

根據意大利薩蘭托大學的人類學者賽利娜·維瓦（Serena Viva）博士的研究，那兩人當時並沒有試圖逃生。

「從（遺骸）位置上看，他們並沒有逃避，」 Serena Viva博士對BBC記者說，「他們為什麼沒有逃避的答案可能在於他們的健康狀況。」

現在通過研究他們的骨頭已經得到了線索。

丹麥哥本哈根大學的倫德貝克基金會地理遺傳學中心的史科拉諾（Gabriele Scorrano）教授解釋說，「所有一切都和骨骼得到保護有關」。「那是我們首先檢查的部分，而且看起來很有希望，因此我們決定試一試（提取DNA）。」

遺骸狀況保存非常好，再加上最新的的實驗室技術，使研究人員能夠從「很少量的骨粉」中得到大量信息。

他說，「新的DNA測序設備能夠同時讀取幾個基因組。」

基因研究顯示，這名男性的骨骼包含能夠引起結核病的細菌，這說明他在死前就已經患肺結核。在他頭骨下部的一個碎片包含了足夠多完好無損的DNA，這樣研究人員就能獲取他所有的遺傳密碼。

研究顯示，這名男子同羅馬帝國時期生活在意大利的其他人有相同的「遺傳標記」，即他的遺傳密碼中有能夠被識別的一些特點。但是他還有一組基因，這些基因通常顯現在來自撒丁島的人群中，這說明當時意大利半島上的基因多樣性水平可能相當高。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 因為龐貝古城的人體遺骸保持非常好的狀況和最新的的實驗室技術，研究人員能夠從"很少量的骨粉"中得到大量信息

史科拉諾教授說，在關於龐貝的生物學研究方面需要了解的東西很多，包括古代環境的DNA，這可能揭示當時的生物多樣性的更多情況。

「龐貝就像一個羅馬島， 」他說，「讓我們能夠了解公元79年的某一天。」

賽利娜·維瓦博士還說，龐貝所有人的遺骸都是「珍貴的寶藏」。