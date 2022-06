女性與職業:「生理假」會改變職場嗎?

39 分钟前

「我們被告知要堅強,去上班吧」

感到被尊重

戈爾丁說,女性身體的本質化「可能助長有害的刻板印象,即(她們)是不值得或不可靠的員工」,或者在月經期間無法工作——這遠遠不是普遍現象。組織心理學家、《是的,你可以談論工作中的心理健康》(Yes, You Can Talk About Mental Health at Work)一書的作者梅麗莎·多布曼(Melissa Dobman)也擔心,如果女性在辦公室討論月經症狀,可能會被打上過於「情緒化」的烙印,不過,對一個領導者來說,展示這種「脆弱性實際上是好事」。