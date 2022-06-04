運動與健康：跳舞為什麼是強身健體、改善大腦的最佳途徑

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， BBC舞動奇蹟（Strictly Come Dancing）節目非常受歡迎

跳舞是件快樂的事：它不但讓你開心，還能讓你有機會和他人互動。研究還在揭示跳舞到底能為你的健康和福祉帶來多大好處。

跳舞不但能改善你精神健康和記憶力，還能減輕疼痛 ，甚至比傳統運動更有益於大腦和強身健體。

BBC科學節目主持人莫斯利醫生（Michael Mosley）在他的播客《就一件事》中，探討了我們要想改善健康是否應該定期、經常去跳舞：

翩翩起舞吧

毫無疑問，跳舞可以強身健體。它已被證明有助於精神健康，增強記憶力。跳舞還對改善抑鬱有效，同時也有益於社交活動。

還有證據顯示，跳舞有助於控制包括帕金森症和失智症（俗稱老年癡呆）在內的多種疾病。

為什麼跳舞有如此強大的魔力呢?

跳舞最令人吃驚的好處之一是其對大腦化學物質（腦化學）迅速且顯著的影響。

跳舞真能讓你感覺良好

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自娛自樂的跳舞比專業表演比賽更放鬆，效果反而更好。

科學家們認為人類社會可能已經進化出一種與跳舞的特殊關係，這可能解釋了為什麼跳舞能引發積極情緒。

在一項研究中，牛津大學的研究人員發現，與他人一道有節奏地翩翩起舞能顯著提高參與者的社交紐帶情感。他們還發現跳舞對參與者的疼痛忍受力（疼痛閥值，pain threshold）有驚人的影響。它顯示，只要跳10分鐘的舞，就可以釋放能緩解疼痛的內啡肽，它是一種能讓人感覺喜樂的激素。

跳舞絶對最好

圖像加註文字， 莫斯利醫生也親自學習恰恰舞。

跳舞為什麼勝過其他形式運動的呢？部分原因是舞蹈結合了幾個重要方面：例如，音樂、動作以及社交。

澳大利亞一個研究小組調查了將近5萬人的興趣愛好，之後對他們進行長達12年的跟蹤，他們發現的結果令人吃驚。跳舞與中風與突發心臟病風險降低46%有關，比同樣強度的其他類型運動要高。例如，經常走步的人無法獲得和跳舞同樣的好處。

另外一項研究用了5年時間跟蹤年長者的興趣和愛好，結果發現跳舞與大幅減少老年癡呆症有關，高達76%。

德國馬克斯·普朗克研究所的神經科學家克里斯藤森博士曾是舞蹈家出身，她對《就一件事》解釋說，跟其他活動相比，跳舞時，同時處理多重任務程度要高得多，這一過程對大腦絶對是一個挑戰。

手腳靈活 大腦才靈活

圖像來源，SUE HEALEY 圖像加註文字， 澳大利亞106歲的舞者艾琳·克萊默（Eileen Kramer）從來不服老。

跳舞能強身健體，甚至能讓頭腦更靈活。 跳舞能觸發大腦新的神經連接，並且能鼓勵神經可塑性，有了它，大腦才有能力改變。

一項涉及健康志願者的研究中發現，只要跳30分鐘的薩爾薩舞，僅一節課後就能把空間工作記憶提高18%。

令人驚訝的是，大腦成像研究顯示學習跳舞可以大大增加大腦的海馬體 - 該區域在學習、記憶力以及空中導航中扮演重要角色。

在一項長期研究中，60多歲的志願者被要求或者學習跳舞（每周一次）連續18個月；或者做一種更傳統的運動。

18個月後，大腦掃描揭示，兩組人的大腦海馬體體積都有增加，但改變更大的則是跳舞那組。

活動起來

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肚皮舞據說可以追溯到埃及法老時代（資料照片）

跳舞是增加體力活動的一種可貴方式，它可以讓心跳每分鐘達到140次以上，並幫助燃燒更多卡路里 - 大約每30分鐘340卡路里。

跳舞很好地結合了高強度和低強度動作。此外，學習新舞步也是挑戰大腦的有趣方式。

盡情揮灑舞步

好消息是，舞跳得好壞真的不重要。實際上，完全自娛的起舞效果甚至更好。

克里斯藤森博士解釋說，那些參加舞蹈比賽的競爭性舞蹈者在表演時往往皮質醇（一種壓力荷爾蒙）水平很高。

而高水平的壓力荷爾蒙可以降低免疫力。因此，無論舞蹈水平如何，最重要的是要留有跳舞娛樂的空間。