運動與健康：美國研究揭示最佳鍛煉時間「男女有別」

菲利帕·羅克斯比(Philippa Roxby)

BBC健康事物記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鍛煉最佳時間點男女可能有別。

美國一項研究稱，無論什麼時候鍛煉都有好處，但要想取得最佳效果，一天當中何時鍛煉男女可能有別。

研究發現，女性在早晨鍛煉可以燃燒更多身體脂肪，對男性來說則是在晚上。

研究人員說，對這一題目已知的大部分信息都是基於對男性的研究。

荷爾蒙、生物鐘以及男女兩性之間睡眠-覺醒週期方面的差異都可能在起作用。

整體改善

該項研究共持續12周，主要針對25-55歲之間健康和活躍人士，其中包括30名男性和26名女性。在12個星期內，研究人員監測志願者包括拉伸、短跑、阻力和耐力訓練等不同健身項目的效果。

一組志願者在早晨8.30之前鍛煉一小時，另外一組則在晚上6點和8點之間進行同樣的運動。所有參與者都遵循特別設計的膳食計劃。

研究人員在實驗開始和結束時測試了所有志願者的血壓、體脂以及他們的柔韌性、力量和有氧能力。

在為期12周的試驗中，所有參與者無論在哪個時間段鍛煉，整體健康和體能表現都有所改善。

男女有別？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性早晨鍛煉可以燃脂

紐約州斯基德莫爾學院健康和人體生理科學教授、該研究的主要作者阿爾西羅博士說，「鍛煉的最佳時間就是你能夠做到、並能納入日常安排的時間」。

但他也表示，可能還有「另外的因素在起作用」，這可能意味著一天當中理想的鍛煉時間對男女是有區別的。

早上鍛煉好還是晚上鍛煉好？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 男性在早晨和晚上都可以改善肌肉力量。

阿爾西羅博士說，基於該研究結果，那些希望能減少腹部脂肪和降低血壓的女性應該盡量在早晨鍛煉。

這一點很重要，因為腹部脂肪包裹著包括肝臟在內的身體內部器官，它可能更危險。

然而，他說那些試圖提高上身肌肉力量，以及改善整體情緒和食物攝入量的女性，應該在晚上鍛煉。

相比來講，參加試驗的男性對一天當中鍛煉的時間點並沒有那麼敏感，他們在早晨和晚上都可以改善肌肉力量。

但阿爾西羅博士說，他們發現晚上鍛煉「對改善心臟和代謝健康，以及情緒健康感興趣的男士更理想」。

改善代謝健康意味著可以減少肥胖症、二型糖尿病、心臟病以及中風等疾病的風險。

目前尚不清楚為什麼男性與女性對不同時間點鍛煉的反應如此不同。研究人員說，這方面還需要進一步研究來了解更多有關信息。

他們說，女性之所以能在早晨燃燒更多體脂是因為她們更可能有多餘的腹部脂肪。人體內部（生物）節律也可能是其中一個因素。

這份發表在《生理學前沿》上的研究跟蹤的是有健康體重的人，但研究人員說，該項目也適用於超重或是肥胖人士。