突破性感染：為什麼新冠康復後還會二次感染？

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗的效力大約在接種半年後會逐漸減弱，但保護程度仍舊很高

新冠疫苗大規模接種繼續推廣，加強劑普及，但病毒繼續變異，尤其是傳染性最強的奧密克戎變異株推動疫情反覆。

完全接種疫苗和感染康復後二次感染的病例增多，再度引起關注。

已經完全接種疫苗，或者曾經感染並治癒之後為什麼會重覆感染？什麼是突破性感染？

什麼是突破性感染？

全劑量接種疫苗後的感染稱為突破性感染。

接種疫苗的最主要目的是有效預防感染、重症和死亡，但任何疫苗都不可能提供100%免疫保護。

除了疫苗效力隨時間推移而減弱，病毒變異體導致的免疫逃逸和免疫保護減弱也是主要原因，包括目前主導全球疫情的兩大變異毒株 —— 奧密克戎（Omicron）和德爾塔（Delta）。

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，接種疫苗者感染新冠的可能性比不接種者低 8 倍，重症住院或死亡的可能性低 25 倍。

英國已有數據顯示，全劑量接種疫苗者每 500人裏出現 1 例突破性感染病例。

需要注意的是，目前的統計數據相當大一部分來自最早接種疫苗的群體，而這個群體在許多國家都是老年人和有基礎疾病的人，他們的自身免疫力相對較低，疫苗在他們體內激發的免疫機制較弱，疫苗效力最早開始減弱，另外還要考慮變異毒株的威脅。

這些因素都可能推高這個群體的突破性感染病例數據。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當前疫苗主要針對覆蓋新冠病毒外表的刺突蛋白。

哪些因素導致突破性感染增多？

疫苗種類 —— 決定相對風險下降率（RRR，相對風險差）不同；RRR用來衡量未接種疫苗的感染風險和接種疫苗後的感染風險。英國臨牀數據顯示幾種主要疫苗降低感染風險的程度是輝瑞95%，莫德納94%、阿斯利康70%、強生66%。另有數據顯示阿斯利康兩劑接種間隔時間如果延長，感染風險下降率會提高到81%。

變異毒株 —— 這是一個重要變量。研發疫苗時採用病毒的原始版本，變異毒株是否會、可能在多大程度尚削弱疫苗效力，不同變異株針對不同疫苗的免疫逃逸程度各不相同。

世衛組織世衛組織專家萊恩2021年12月上旬表示，現有疫苗對 Omicron 仍有預防重症的免疫效力，雖然這個最新變異株對輝瑞疫苗有部分免疫逃逸。他說，沒有跡象表明 Omicron 會比其他變體更擅長免疫逃逸。世界衛生組織數據顯示，最新主導變異毒株奧密克戎針對幾種主要疫苗有免疫逃逸。