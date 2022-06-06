突破性感染：為什麼新冠康復後還會二次感染？
新冠疫苗大規模接種繼續推廣，加強劑普及，但病毒繼續變異，尤其是傳染性最強的奧密克戎變異株推動疫情反覆。
完全接種疫苗和感染康復後二次感染的病例增多，再度引起關注。
已經完全接種疫苗，或者曾經感染並治癒之後為什麼會重覆感染？什麼是突破性感染？
什麼是突破性感染？
全劑量接種疫苗後的感染稱為突破性感染。
接種疫苗的最主要目的是有效預防感染、重症和死亡，但任何疫苗都不可能提供100%免疫保護。
除了疫苗效力隨時間推移而減弱，病毒變異體導致的免疫逃逸和免疫保護減弱也是主要原因，包括目前主導全球疫情的兩大變異毒株 —— 奧密克戎（Omicron）和德爾塔（Delta）。
數據顯示新冠疫苗提供的免疫保護在完成接種4-6個月後明顯減弱，突破性感染和抗體衰減案例增多，也有更多數據表明疫苗加強劑對提高免疫保護的作用非常明顯。
關於突破性感染，目前科學家可以確定兩點：1）與未接種疫苗並感染新冠病毒的人相比，全劑量接種後出現突破性感染的人患重症的可能性更小，住院或死亡的可能性小得多；2）出現疫苗突破性感染的人可能具有傳染性。
美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，接種疫苗者感染新冠的可能性比不接種者低 8 倍，重症住院或死亡的可能性低 25 倍。
英國已有數據顯示，全劑量接種疫苗者每 500人裏出現 1 例突破性感染病例。
需要注意的是，目前的統計數據相當大一部分來自最早接種疫苗的群體，而這個群體在許多國家都是老年人和有基礎疾病的人，他們的自身免疫力相對較低，疫苗在他們體內激發的免疫機制較弱，疫苗效力最早開始減弱，另外還要考慮變異毒株的威脅。
這些因素都可能推高這個群體的突破性感染病例數據。
哪些因素導致突破性感染增多？
英國東安格利亞大學（東英吉利大學）醫學院學者發表研究結果指出，影響疫苗效力強弱，或者說可能推高突破性感染風險的因素主要有四個：疫苗種類、完成接種的時間、變異毒株和自身免疫系統。
疫苗種類 —— 決定相對風險下降率（RRR，相對風險差）不同；RRR用來衡量未接種疫苗的感染風險和接種疫苗後的感染風險。英國臨牀數據顯示幾種主要疫苗降低感染風險的程度是輝瑞95%，莫德納94%、阿斯利康70%、強生66%。另有數據顯示阿斯利康兩劑接種間隔時間如果延長，感染風險下降率會提高到81%。
變異毒株 —— 這是一個重要變量。研發疫苗時採用病毒的原始版本，變異毒株是否會、可能在多大程度尚削弱疫苗效力，不同變異株針對不同疫苗的免疫逃逸程度各不相同。
世衛組織世衛組織專家萊恩2021年12月上旬表示，現有疫苗對 Omicron 仍有預防重症的免疫效力，雖然這個最新變異株對輝瑞疫苗有部分免疫逃逸。他說，沒有跡象表明 Omicron 會比其他變體更擅長免疫逃逸。世界衛生組織數據顯示，最新主導變異毒株奧密克戎針對幾種主要疫苗有免疫逃逸。
英格蘭公共醫療保健機構初步數據顯示，Alpha變異毒株使輝瑞疫苗減少感染風險的程度從95%降到93%，Delta變異株使之降到88%。COVID Symptom Study 的數據於此相似：完成兩劑輝瑞疫苗接種後2-4周內，感染Delta變異株出現病症的機率減少87%，4-5個月之後降到77%。
自身免疫系統 —— 決定感染風險程度的關鍵因素之一。自身免疫力強弱與年齡和基礎健康狀況直接相關，也跟接種疫苗後激發自身免疫機制的程度、疫苗效力遞減速度直接相關。
《自然》 雜誌刊登的美國一項對突破性感染患者的研究顯示，接種疫苗可能最多能將「長新冠」風險降低一半，或者根本沒有作用。這方面的數據有助於解釋為什麼在急性感染痊癒後很長時間內新冠症狀會持續良久，揮之不去。