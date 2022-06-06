猴痘：世衛稱過去三周猴痘確診數可能被低估 非洲之外病例升至780個

11 分钟前

圖像來源，SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 世衛組織表示，這是第一次在廣泛分散的地區同時報告如此多的病例。

世界衛生組織（WHO）說，在通常沒有發現猴痘病毒（Monkeypox）的國家，已經有780例猴痘確診病例。

確診數已經是約一周前257個病例的三倍。

世衛報告說過去三周的確診數字可能被低估了，並將猴痘全球健康風險水平評估為 「中等」。

這種感染通常是溫和的，但這是它第一次在中非和西非之外廣泛傳播。世衛又說，在27個尚未形成 「風土病 」的國家境內發現確診病例。這意味著，預計會在這些國家發現更多病例。

現在，這些新病例大多發生在北美和歐洲，墨西哥、阿根廷、摩洛哥和阿拉伯聯合酋長國也有少數病例。

英國的病例最多，有207例，其次是西班牙的156例和葡萄牙的138例。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 猴痘病毒顆粒

世衛在其最新報告中說，一些國家的通報稱，新病例的出現超出了先前確診病例的已知接觸者。報告說，這表明有些病毒傳播鏈沒有被發現。

報告解釋說：「其他國家極有可能發現病例，病毒將進一步傳播。」

報告補充說，雖然目前猴痘對一般公眾造成的健康風險 「仍然很低」，但是，如果該病毒在通常沒有發現的國家廣泛傳播，公共健康風險可能 「變得很高」。目前還沒有猴痘造成死亡的報告。

世衛說，到目前為止，大多數但並非全部病例都涉及男性之間發生性行為的人士。但是，沒有證據表明猴痘是通過性傳播，但它是通過親密接觸傳播的。

世衛又稱，許多病例沒有出現典型的猴痘臨牀症狀，一些人描述在出現發燒等症狀之前就出現了膿皰。

大多數病毒病例在幾周內就會自行清除。症狀包括發燒、頭痛、腫脹、背痛、肌肉酸痛，以及經歷不同階段的皮疹。然而，猴痘有時可能更加嚴重，據報道，猴痘過去在西非曾有過死亡病例。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 猴痘病毒

猴痘是由猴痘病毒所引起的，它與天花屬於同一病毒家族，但嚴重程度要輕得多，專家們說其傳染性很低。

它主要發生在中非和西非國家的邊遠地區，靠近熱帶雨林地帶。它主要有兩種病毒株 - 西非和中非。

最初症狀包括發燒、頭疼、腫脹、背疼、肌肉酸痛和全身無力。開始發燒後，就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。

皮疹可能會非常癢，在最終結痂脫落之前會發生不同變化和不同階段。皮膚破損可能會導致疤痕。感染會持續14到21天，通常會自行消失。