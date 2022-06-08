波恩氣候大會：聯合國氣候變化大會COP26目標各國兌現了多少承諾?

埃斯米·斯塔拉德（Esme Stallard）

BBC新聞

19 分钟前

在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會各國領導人承諾減少使用化石燃料，遏止毀林和森林退化，但是這個新目標能否實現呢？

世界各國領導人將在德國波恩舉行會議討論在格拉斯哥簽署的氣候變化協議及其實施情況。

排放：今年有望減少

同意了什麼內容？

在格拉斯哥峰會上，各國同意提交更雄心勃勃的氣候變化計劃，包括減少二氧化碳排放的目標。

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為什麼重要？

二氧化碳是溫室氣體。聯合國的科學家說。有必要減排把氣溫上升控制在1.5度以內。超出這個數值就可能引起「氣候災難」。

已經做了什麼?

各國提交新計劃的最後期限是9月，但現在196個國家當中只有11個國家提交了計劃。

不過最近的分析顯示中國自從2021年夏季以來排放持續減少。這可能會帶來巨大影響，因為中國排放佔了全世界排放的27%。

COP和波恩氣候變化大會是什麼?

每年世界各國政府都召開氣候峰會，這個大會被稱為各方大會(COP)

第26屆聯合國氣候變化大會被稱作COP26，去年在格拉斯哥召開；COP27將於今年11月在埃及西奈半島的沙姆沙伊赫舉行。

波恩氣候變化會議在兩次聯合國氣候變化大會（COP）中間舉行，旨在檢查協議進展情況。

化石燃料：能源危機危及進展

已經達成了什麼協議?

第26屆聯合國氣候變化大會制定了減少使用煤炭的計劃，燃燒煤炭產生的二氧化碳排放佔每年二氧化碳總排放的40%。

世界各國領導人都同意逐漸取消無效率的油氣補貼。政府補貼人為降低了化石燃料的價格。

為什麼關係重大?

聯合國的氣候科學機構政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，化石燃料的二氧化碳排放佔全世界的二氧化碳排放總量的64%。

已經做了什麼?

現在有34個國家正在考慮建立新的燃煤工廠，而去年初這個數字是41。

作為最大煤炭消費國的中國同意對"所有海外燃煤發電項目"停止投資。

不過印度這個僅次於中國的煤炭消費大國在4月宣佈將增加煤電份額，而且還有重開100家燃煤工廠。

國際能源署(IEA)說，化石燃料補貼在2021年也有所增加。但是倫敦經濟學院的政策研究專家薩布麗娜·穆勒（Sabrina Muller）認為那是要減少對俄羅斯天燃氣依賴的短期措施。

毀林和森林退化: 巴西阻礙全球進步

已經達成了什麼協議?

100多個國家，佔全世界森林面積的85%，承諾在2030年停止毀林和森林退化。

為什麼如此重要?

因為每年排放的二氧化碳總量的20%能被樹木吸收，因此停止毀林至關重要。

已經採取了哪些措施?

全世界森林的一半主要分佈在5國家：俄羅斯，巴西，加拿大，美國和中國。因此這些國家的行動有舉足輕重的作用。

4月份美國總統拜登簽署了一項命令，要求在政府擁有的土地上保護原始森林。

亞馬遜熱帶雨林的一多半都在巴西，但是巴西的森林破壞在去年增加了 69%。

世界資源研究所 (WRI)的弗朗西斯·西摩（Frances Seymour）說這毫不奇怪，因為巴西政府放鬆了執法。

另外一個挑戰來自俄羅斯，那裏野火嚴重。去年森林火災令650萬公頃的森林消失。

氣候行動：資金增加，但尚需更多

達成了什麼協議?

富裕國家同意在2022年底前每年向發展中國家提供一千億美元用於氣候行動，但是這項承諾在2020年並沒有被兌現。

發展中國家需要資金才能放棄化石燃料，因為他們需要投資發展綠色能源技術。他們還需要應對氣候變化的惡劣影響。

已經做了什麼?

儘管歐盟，美國，加拿大和澳大利亞都增加了投資承諾，但是世界資源研究所說，他們需要投入更多資金，理由是他們相對富裕，而且歷史上排放很多。

英國，法國，德國和日本的投資水平能滿足或超過需要。

甲烷 - 局面進一步惡化

達成了什麼協議？

100多個國家達成協議，要在2030年前將甲烷排放減少30%。

這方面排放多的國家，中國，俄羅斯和印度還沒有加入上述協議，不過中國同意和美國對話，在此問題上進行合作。

為什麼如此重要？

在人為的氣候變暖氣體當中，甲烷佔1/3。

已經做了什麼？

國家海洋和大氣管理局的資料顯示，去年甲烷的年增長達到有記錄以來的最高水平。