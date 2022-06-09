新冠病毒：如果你一直還沒有感染新冠 可能不僅僅是因為運氣好

布勞德本特（Lindsay Broadbent）

對話

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國有超過60%的人至少有一次新冠病毒檢測呈陽性。

我們都認識一些迄今為止從未感染新冠的人。也許，你也是成功避免感染的幸運者之一。

這些人難道具有漫威式的超級神力？是有什麼科學原因在裏面？當病毒無所不在時，有些人可能對感染具有抵抗力？再或者，就是運氣好？

但即使考慮到有些人雖然感染自己卻沒有意識到，仍然還是有一些人從未感染過。為什麼有些人在整個大流行期間似乎對病毒有免疫力，這個問題一直讓人迷惑不解。正像科學中的大多數問題一樣，對此並沒有一個簡單的答案。

我們可能不必考慮所謂的漫威式神力理論，但這裏面可能既有科學也有運氣成份。我們來看一看到底是怎麼回事。

從未接觸過病毒？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 由於社區傳播率極高，特別是傳染性極強的奧密克戎毒株，很難有人在上班、上學、社交以及購物時從未接觸過病毒感染者。

最簡單的解釋就是這些人從未與新冠病毒接觸過。

例如，那些在新冠期間一直閉門在家隔離的人。比如那些患有心臟病或是肺病、重症風險明顯要高得多的人，這兩年對他們來說實屬不易。

他們當中的許多人繼續採取預防措施，避免可能接觸病毒。即便如此，其中許多人最終還是感染了新冠。

由於社區傳播率極高，特別是傳染性極強的奧密克戎毒株，很難有人在上班、上學、社交以及購物時從未接觸過病毒感染者。

然而，的確有一些人儘管暴露在高風險的環境中，比如醫務工作者或有家人感染新冠病毒者，卻似乎設法成功逃避了病毒，檢測從未呈陽性。

我們從幾項研究中了解到，疫苗不僅減少重症風險，還能把家庭傳播率降低一半。因此，疫苗肯定有助於幫助一些密切接觸者避免受感染。

但需要注意的是，這些研究都是在奧密克戎出現前做的。而針對疫苗對奧密克戎傳播影響的數據我們目前仍了解有限。

幾種可能理論？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據說30%感染新冠病毒者沒有任何症狀。

一種理論是，有些人之所以接觸病毒後卻能避免感染，是因為即使病毒進入他們呼吸道但也無法造成感染。這可能是由於缺乏SARS-CoV-2進入人體細胞所需的受體。

研究人員已經確定一旦感染，病毒免疫反應的差異是決定症狀嚴重程度的關鍵。快速和強大的免疫反應有可能阻止病毒在一開始大量複製。

而我們對感染免疫反應的功效主要取決於我們的年齡和遺傳基因。當然，健康的生活方式也有幫助。例如，我們知道缺乏維生素D可以增加某些感染的風險；睡眠不足也會對身體抗擊入侵病原體的能力有不利影響。

研究新冠重症背後原因的科學家們已經在近20%危重病例中找到一個遺傳原因。正如遺傳基因可能是疾病嚴重程度的一個決定性因素一樣，我們的基因構成也可能是抵抗SARS-CoV-2感染的關鍵所在。

我研究SARS-CoV-2對鼻細胞的感染（鼻細胞來自不同捐贈者）。我們在塑料器皿中培養這些細胞，然後添加病毒以觀察細胞如何反應。在這一過程中，我們發現SARS-CoV-2無法感染其中一名捐贈者的細胞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究嚴重新冠病症背後原因的科學家們已經在近20%危重病例中找到一個遺傳原因。

我們發現了一些非常有意思的基因突變，包括幾個與身體對感染免疫反應有關的突變，它可能解釋了為什麼。

我們其中所鑒定的一種突變是與感知病毒有關的基因，它之前被證明可以幫助抵抗HIV病毒感染。

我們的研究是基於小數量捐贈者的細胞進行的，對遺傳易感性或是抗感染性只是觸及了一點皮毛而已。

當然，也有之前曾感染過其他類型冠狀病毒所引起的免疫交叉反應（cross-reactive immunity）。這就是我們免疫系統可能識別SARS-CoV-2是一種跟最近入侵病毒相似的病毒，並對它發起免疫攻擊。

共有7種冠狀病毒會感染人類：其中4種會引起普通感冒；另外3種分別引起薩斯（Sars，嚴重急性呼吸道綜合徵）、Mers（中東呼吸綜合徵）以及新冠疾病（COVID）。

這種免疫持續多久則是另外一個問題。2020年前流行的季節性冠狀病毒在12個月之後可以感染同一批人。

如果你迄今為止仍未感染新冠，要麼你具有天然免疫力，要麼你可能很幸運。

但無論怎樣，明智的做法是繼續採取預防措施，因為我們對此仍然知之甚少。