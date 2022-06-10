南極海底測量：迄今為止分辨率最高的南大洋海牀地圖

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，IBCSO/AWI/NIPPON FOUNDATION/SEABED2030 圖像加註文字， 新的地圖顯示了南大洋海牀面貌

研究人員繪製出南極洲環繞南大洋凖確的海底地形圖，這是迄今為止顯示那裏的海底山脈、海溝和平原最凖確的海底地形圖。

地圖反映的面積為4800萬平方公里，其中首次顯示了海底最低處，7,432米深的「Factorian Deep」。

了解海底的地形對安全航行，海洋保護，以及了解地球氣候和地質歷史都十分重要。但是對人類來說那裏還有許多未知領域。那是一片從來沒有被精確測量過的廣大地貌。

國際南大洋海底地形圖(IBCSO)的測繪和更新曆經5年時間，第一個關於那裏的綜合地圖於2013年首次出版。

國際南大洋海底地形圖項目和世界其他地方的類似項目正逐漸填補人們關於地球海洋海底的知識空白。

圖像來源，IBCSO/AWI/NIPPON FOUNDATION/SEABED2030 圖像加註文字， 測量船的航跡，他們沒有測量的部分要靠衛星分辨率不高的測量數據彌補

有關方面一直鼓勵海上航行的船隻經常打開聲納設備測量記錄海洋深度；他們也鼓勵各國政府，公司，和其他機構不要隱瞞數據，盡可能多地把數據公開。這樣做正在帶來結果。

新的海底地形圖涵蓋了南極以南50度南大洋所有的海底部分，把4800萬平方公里分成500米的方格，裏面23%的方塊裏面至少有一個現代測深紀錄。

和9年前相比這是個很大的進步。

過去的國際南大洋海底地形圖僅從南邊60度的地方開始，劃分的方格當中只有17%有現代測量數據。

德國的阿爾弗雷德·韋格納研究所的水深測量負責人鮑里斯·多爾斯切爾（Boris Dorschel）博士說，「必須要知道從60度變成50度意味著什麼；我們把測量區域擴大了一倍。」

他對BBC記者說，「這樣我們擴大了測量面積，我們也增加了數據密度，因為同時我們還繼續取得新數據，並且通過查詢讓現有的數據被釋放。」

測繪圖的大部分數據來自適合在冰洋中航行的加固船隻，包括英國的科考船詹姆斯·克拉克·羅斯號，這些船都支持南極科學調查。（未來英國的貢獻將由詹姆斯·克拉克·羅斯號的繼承者大衛·阿滕伯勒爵士號科考船做出。）

當這些船隻在白色大陸、智利、南非和塔斯馬尼亞等地方往來穿梭時，他們通常打開回聲測深儀對海底進行掃描測量，獲取數據。

不同國家的研究機構共同努力，調整各自國家破冰船的航線，使這些船隻的探測協調性不斷加強。

圖像加註文字， 英國最新的極地科考船大衛·艾登堡爵士號的船底部的探測器外罩

英國最新的極地科考船大衛·艾登堡爵士號按裝了探測設備，使它在航行期間能夠對大面積洋地掃描製圖。上面的圖像顯示了在幹船塢的這艘英國科考船的底部。黃色長方形是由復合材料製成的外層，裏面是深水多音束探深系統使用的一排8米長的變送傳感器。

完善海牀地圖有許多原因。

顯然海牀地圖對於航行安全至關重要，但對漁業管理和漁業保護也很重要，因為海洋生物往往會聚集在海底山脈附近。每個海底山丘都是生物多樣性的熱點。

另外海底地貌崎嶇影響到洋流和海水垂直混合。掌握這些信息有助於改善預測未來天氣變化的模型，因為海洋在地表熱量移動當中發揮著關鍵性的作用。

英國南極調查局的羅布·拉特爾(Rob Larter)博士解釋說，「我們還通過觀測海牀研究南極冰蓋經歷數千年的演變過程。」

「那裏記錄了哪裏有冰層流過，哪裏是冰層觸及海底的區域。海底地貌極好地記錄了上述情況。」

有了日本的「日本基金會」的資助和「大洋地勢圖海牀2030計劃」的支持，製作這個新的海底地圖才成為可能。「大洋地勢圖海牀2030計劃」是一項力求在2030年前精確測量地球海洋底部全貌的國際行動。

目前人類只對地區海洋底部的4/5有所了解，而這部分只是分辨率不高的衛星測量。衛星通過探測海洋表面特徵做出測量，海底高出部分和海溝對海面有不同的引力影響。海水在大型水下山脈上方形成更高的積累，而在海溝上方略有下沉。

國際南大洋海底地形圖的第一版和第二版中間的一個關鍵的發現是找到了南大洋海底最深點。那個海底深處被稱為「Factorian Deep」，它位於南大洋南三明治海溝南端，深度達7,432米。2019年美國德克薩斯州的探險者維克多·維斯科沃（Victor Vescovo）乘坐下潛器「限制因子」（Limiting Factor）號對那裏進行了測量。

地處邊遠的南大洋自然條件惡劣，為海底測量帶來很多困難，沒有專門的投入很難完成大部分的海底探測工作。現在許多人寄希望於機器人航行器，希望機器人將來能更好地完成這個任務。