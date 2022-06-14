賈斯汀·比伯：拉姆齊·亨特綜合症是什麼？

1 小时前

圖像來源，Instagram/Justin Bieber 圖像加註文字， 賈斯汀·比伯6月10日發表Instagram影片透露自己的病情

加拿大流行歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）上周末在社交媒體上透露自己罹患了一種罕見的神經系統疾病，導致顏面神經麻痺。

在Instagram影片中可以明顯看出比伯臉部半邊神經麻痺，他說他得的是拉姆齊·亨特綜合症（Ramsay Hunt syndrome），是一種病毒引起的神經系統疾病。

目前還不清楚得了拉姆齊·亨特綜合症要多久才會恢復，以下是關於該疾病的基本資料。

病因為何？

拉姆齊·亨特綜合症由水痘-帶狀皰疹病毒（varicella-zoster virus, VZV）引起，該病毒引起的常見疾病也包括水痘和帶狀皰疹。

如果病毒感染影響顏面神經的話，就會引發拉姆齊·亨特綜合症，控制臉部動作和表情的肌肉就會不聽使喚。

英國顏面麻痺組織（Facial Palsy UK）表示，得拉姆齊·亨特綜合症的人小時候應該都過水痘。

在水痘消失後，VZV病毒仍然潛伏在神經系統內，只要不發作就對健康無害。

但是病毒日後有可能會再度活化，可能是因為免疫系統減弱。

另外引發病毒活化的原因也包括壓力，帶狀皰疹發作就與壓力有關。

症狀為何？

拉姆齊·亨特綜合症是病毒感染顏面神經，明顯的症狀就是顏面麻痺或疲軟，就像影片中比伯的臉一樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賈斯汀·比伯因病取消了全球巡迴的多場表演

有些病人也會出疹子，在臉上、耳朵、頭皮或口腔內。

一些人還會出現的聽力受損和嚴重疼痛。

會傳染嗎？

和水痘及帶狀皰疹不同，拉姆齊·亨特綜合症不會傳染，但是醫生警告，對水痘和帶狀皰疹沒有免疫力的人如果接觸到拉姆齊·亨特綜合症患者的疹子或水泡，還是有可能會感染病毒。

這是常見疾病嗎？

拉姆齊·亨特綜合症是一種罕見疾病，美國罕見疾病組織（National Organization for Rare Disorders）估計，每年美國10萬人中有5人感染此病，對比之下，美國10萬人中有440人罹患癌症。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉姆齊·亨特綜合症患者可能會出現顏面疼痛

如何診斷和治療？

要診斷拉姆齊·亨特綜合症，醫生可能會要求患者驗血和做掃描。

治療方式包括抗病毒藥物，類固醇，止痛藥，有些情況做臉部運動也有助於恢復。

大部分患者會完全恢復，但神經損傷程度越嚴重，復原時間就越長。