新冠病毒：長期嗅覺失靈可能給你帶來的六個影響

倫德斯特倫(Johan N. Lundström)

對話

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嗅覺如此重要，只有失去了才認識到。

在新冠疫情大流行初期，多項研究顯示，大約一半感染者在患病的某個階段有嗅覺喪失現象（anosmia，嗅覺喪失症）；另外還有20-35%的人會經歷臨牀嗅覺下降（hyposmia，嗅覺減退）。

雖然最近證據顯示，奧密克戎可能不像早期毒株那樣會導致嗅覺失靈，但考慮到迄今為止全球已經有5億多人至少感染過其中一種毒株，仍會有數百萬人可能經歷某種程度的嗅覺問題。

對大多數人而言，這可能只是暫時的功能喪失。但也有相當一部分人將會出現長期問題。

最近研究表明，從確診新冠算起，12-18個月後，仍會有34-46%的人經歷臨牀嗅覺減退問題，但大多數人卻沒有意識到這一點。

另外一個相關問題是嗅覺倒錯（parosmia），即對味覺感知發生了變化，通常氣味會變得更難聞。研究顯示，高達47%新冠患者可能會受到影響。

跟嗅覺喪失一樣，大多數有嗅覺倒錯的人隨著時間推移會慢慢痊癒，但有些人可能會有更長期問題。

新冠並非是唯一導致嗅覺喪失的原因，其他病毒、感染、腦外傷以及一系列神經退化性疾病也會引起嗅覺失靈。

雖然在新冠後嗅覺喪失方面的證據仍在逐漸顯現，其他類型的嗅覺障礙（olfactory dysfunction）大致能為我們提供長期嗅覺喪失對人們日常生活影響的一些情形：

一，食品安全

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聞不出食物是否變質很危險。

嗅覺受損的人更有可能會吃變質的食物，因為食物變壞時最先發出警告的就是氣味。

吃變質食物可能會增加食源性疾病。

二，味道

除了核心味（例如，甜、鹹、苦、酸和鮮）外， 我們體驗到的幾乎所有味道都是由氣味通過喉嚨後部的口鼻通道到達鼻子中的氣味感受器所產生的。

因此，如果沒有嗅覺，你所吃的大多數食物將幾乎沒有什麼味道。如果沒有感知氣味的能力，假如你閉上眼睛吃蘋果，味道將與土豆差不多。

三，胃口

除了讓我們吃飯時感覺愉悅外，食物氣味還會刺激食慾。這意味著，聞不到烤箱裏晚餐的香味時，我們也不太會感覺到餓。

四，體重波動

沒有胃口以及喪失進食快感會讓那些剛患嗅覺障礙的人一開始體重減輕。但身體是為活著而設計的。因此，喪失嗅覺的人在進食時很快會開始從其他感官刺激來尋求快感，例如，食物的口感，比如吃油炸食物的鬆脆感。

而且，不是等到餓了才吃飯，許多人會更頻繁地吃東西。這些無意識的飲食行為改變往往導致體重上升，從而帶來長期心臟問題以及其他一些相關健康問題。

五，伴侶關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幾項研究表明，嗅覺不好與所報告的社交互動、朋友數量以及性行為樂趣下降有關

還有一些由於嗅覺喪失所導致的後果可能是你一時想不到的。 比如，一個聞不到味的人將無法察覺到自己的體味，它可能會讓人在社交場所沒有安全感，或者太敏感。

幾項研究表明，嗅覺不好與社交互動、朋友數量以及性行為樂趣下降有關。後者還可能與無法感知伴侶氣味能力有關。

六，精神健康

三分之一因嗅覺問題尋求治療的人報告說，同出現問題前相比，他們生活質量以及總體幸福感有所下降。這可能與上述綜合因素有關。

患有嗅覺障礙者會經常報告有抑鬱症狀，他們把這些症狀與嗅覺問題相聯繫並不少見。

治療選擇

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這有點象鼻子理療，包括暴露療法。

不幸的是，針對嗅覺功能障礙目前治療方法很少。對由病毒所引起的嗅覺問題，唯一證明有一些療效的治療是嗅覺訓練。

這有點象鼻子理療，包括暴露療法。病人需要在兩、三個月時間內每天早、晚聞各種氣味，每次聞20分鐘左右。

雖然患者很少會徹底康復，但研究顯示，氣味訓練隨著時間推移確實可以改善嗅覺障礙。

話雖如此，新冠疫情幫助推動了對嗅覺障礙的研究，幾項有意思的新療法目前正處於臨牀前的試驗階段。幾年之內，我們將有可能看到一系列治療嗅覺障礙的新療法。