親身體驗催眠的強大治療魔力

20 分钟前

對醫生斯皮格爾和患哮喘的女孩,這一次的催眠治療對他們後來的人生規劃都影響甚巨。女孩長大後成為呼吸治療師,而斯皮格爾則開始了催眠臨牀治療的職業生涯。在後來的50年裏,斯皮格爾在斯坦福大學建立了整合醫學中心(Center for Integrative Medicine),據他估計,該中心使用催眠術治療的患者多達7000多人。

催眠療法的開始

一個周一的下午,我走進倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths, University of London)認知神經學家德文·特修(Devin Terhune)的辦公室,當時我感到緊張,原因有二。

在去特修辦公室的路上,我想起自己有次乘坐跨越倫敦的地鐵,去我新工作的地方上班,但因在途中埋頭閲讀娜奧米·阿爾德曼(Naomi Alderman)的小說《權力》(Power)而坐錯方向,搞得上班遲到。我還意識到,自從我在觀看著名的驚悸片《哈利波特與密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)時曾發出一聲毛骨悚然的尖叫後,就會避開任何有一點恐怖場景的電影。