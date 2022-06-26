微笑「進化論」：有關微笑起源與演變和五個問題

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 統一碼聯盟說，2021年排在國際前10名的表情符號裏，就有5個是微笑表情符號。

說起微笑的力量，在英語語境中，人們會說，「一個燦爛的微笑勝過萬語千言」；漢語中類似的表述也有很多，一笑泯恩仇、千金一笑、一笑傾城、笑一笑十年少等等。

微笑往往幸福、開心、友善和愉悅的象徵，但其實並非一直如此。

BBC Bitesize簡要梳理微笑的起源和演變。

微笑的起源原來是這樣？

微笑有長達3千萬年的進化歷史。雖然微笑今天往往被認為是一個友善的姿態，但來自世界各地動物行為科學家的證據顯示，微笑最初源於恐懼。

對微笑最早的研究之一將微笑與「出於恐懼的咧嘴」，或是「靜靜地齜牙」相關聯。

根據1990年代靈長類動物學家普魯紹夫特博士（Signe Preuschoft,）的研究，出於恐懼的咧嘴（fear grinning）可以追溯到靈長類動物，比如恆河猴。它們用這樣的微笑來建立自己的統治或服從地位，尤其在危險情況下。

它就是我們當今微笑習慣的起源。

古人怎樣看微笑？

快進到公元前6世紀，當時古希臘流行用藝術展現人類的自然主義手法。這段時期也被稱為古風時期（Archaic period）。

如果你仔細觀看這段時期的希臘雕塑，你可能會注意到每一座雕像人物嘴角都略微上翹，這種特有的微笑名為「古風微笑」（Archaic smile），在公元前650-480年之間創作的雕塑中非常流行。

雖然對當時的人們來說，微笑的真正含義尚不清楚，但它卻引起很多爭議。

有人認為，它可能是由於人們對人體解剖學的興趣越來越濃而產生的，其他人則相信它可能反映了健康和幸福的一種理想狀態。

畫中人為何不笑？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 蒙娜麗莎的微笑

你可能注意到了，一些歷史上最著名的畫像中微笑很罕見。以達·芬奇繪的《蒙娜麗莎》為例，其著名的微笑已經在全世界引發爭論；或是揚·範艾克（Jan van Eyck）的《一個男人的畫像》（Portrait of a Man），主人公的嘴角緊閉，沒有笑容。

肖像中的人物一般不笑有幾個原因。其中最實際的原因是，這樣做對畫家以及模特本人都很難，因為需要長時間擺姿勢。

除此之外，當時在整個歐洲，大笑還被認為非常不禮貌，因此，不是上流社會禮儀的一部分 - 至少不要在公共場合這樣做。

微笑怎樣與時俱進？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 攝影讓微笑更盛行。

但隨著維多利亞時代早期攝影的採用，微笑的概念徹底改變了。

1839年，一位名叫羅伯特·科尼利厄斯（Robert Cornelius）的業餘化學家在他家位於費城商店的後院拍了史上第一張自拍照（selfie） - 比「自拍」這個詞被收入字典還早174年。

1888年柯達推出盒式相機，讓普通人比以往任何時候都更容易使用攝影技術。

同時，廣告在微笑與攝影關係之間也扮演了重要角色。在1998年的一篇論文中學者施羅德（Fred Schroeder）說，在20世紀的第二個10年中，許多廣告商已經在利用微笑這一人類幸福最廣為人知的象徵來傳達對他們產品滿意的理念。

2015年由加州大學伯克利分校和布朗大學聯手進行的一項研究，調查了在1905-2005之間拍攝的高中年鑒照片。通過分析近3萬8千張正面照片的數據庫，他們能夠看出，每隔10年，照片中人們平均的唇曲度就有所增加，而女性自始至終比男性都更愛微笑。

數碼時代我們怎樣笑？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利用現代科技讓老人開心和微笑。

隨著互聯網的出現，數字世界中出現微笑符號一定很自然。

1982年法爾曼（Scott Fahlman ）教授決定，需要找到一種方法來表達卡內基梅隆大學網上公告欄上的幽默帖子。為此，他建議他同事用微笑字符系列 :-)來表達諷刺，或是用 :-(來表達嚴肅。

而他有所不知的是，他正在永遠改變我們在網上交流的方式。據估計，人們每天發送100億個表情符號。