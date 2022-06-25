小兒麻痺症：人類戰勝脊髓灰質炎的歷程

1 小时前

圖像來源，Getty Images

一種在英國絶跡二十多年的傳染病毒再次露頭，引發關注，被作為全國性公共衛生事件通報世界衛生組織（WHO）。

脊髓灰質炎，又稱小兒麻痺症，通常影響五歲以下的兒童，有時會導致不可逆轉的癱瘓。當呼吸系統肌肉受到影響時，可能會導致死亡。這種疾病至今無法治癒，但疫苗高效，對兒童提供終生免疫保護。

目前只有兩個國家仍未消滅脊髓灰質炎 —— 巴基斯坦和阿富汗。

這種疾病在英國1950年代常見，2003年徹底「清零」，但2022年又連續幾個月在倫敦大量污水中發現基因關聯的病毒樣本，說明可能在密切接觸的個人之間有病毒傳播。目前沒有發現實際感染病例，也沒有關於罕見但嚴重症狀的報告。

英國衛生官員表示，這些病毒可能是近期在國外接種了口服脊髓灰質炎活病毒疫苗的人帶進倫敦的。在極少數情況下，這種形式的病毒可以傳播給其他人並變異成所謂的「疫苗衍生」脊髓灰質炎。

如何傳播

脊髓灰質炎是一種罕見的疾病，在一個人上完廁所後沒有正確洗手，然後接觸他人食用的食物或水，或者在極少數情況下通過咳嗽和打噴嚏傳播。

大多數人沒有任何症狀，且在沒有意識到自己被感染的情況下自身免疫系統會抵抗病毒。少數人會出現長達三周的流感樣症狀。

極少數情況下，一般認為概率在千分之一和百分之一之間，脊髓灰質炎病毒會攻擊脊柱和大腦底部的神經，導致癱瘓，通常是腿部。如果呼吸肌受到影響，可能會危及生命。

這種古老的病毒是如何在科技進步的威力下逐節敗退的？

圖像來源，bbc

脊髓灰質炎，又稱小兒麻痺症，是一種致命的傳染病，在地球上存在的歷史與人類社會一樣久遠。

它真正成為公共衛生的一個大敵，是在維多利亞時代晚期，即19 世紀後半葉到 20 世紀初，當時這種無法治癒的病毒在歐洲和美國大流行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這塊公元前 1403 - 1365 年的埃及石碑（一種直立的石雕）上刻著一位持手杖的，他的腳畸形，是脊髓灰質炎的特徵。

1789 年，英國醫生邁克爾·安德伍德 (Michael Underwood) 首次對這種疾病進行了臨牀描述，並於 1840 年被雅各布·海涅 (Jakob Heine) 確認為一種疾病。

工業革命後，城市化的發展助燃了人類歷史上第一次現代流行病疫情。

圖像來源，Other 圖像加註文字， 脊髓灰質炎對兒童的打擊最大。圖中顯示患有眼部肌肉麻痺的患兒。

1916年，美國紐約首次爆發脊髓灰質炎大流行，全市感染病例超過9000例，死亡2343人，美國全國感染病例 2.7 萬 例，死亡人數為 6000 人。

縱觀 20 世紀，重大疫情愈發頻繁。

1952 年美國爆發的那次疫情感染病例創最高記錄，共 57628 例。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「鐵肺」拯救了很多患者的生命，但終生不愈者可能面臨終生「禁錮」

1928 年，菲利普·德林克 (Philip Drinker) 和路易·肖 (Louie Shaw) 發明了「鐵肺」，用來挽救因小兒麻痺症而癱瘓且無法呼吸的患者的生命。

大多數患者會在這套設備中度過大約兩周時間，但那些永久癱瘓的患者則面臨終生「禁錮」。

1939 年，美國各地在使用的「鐵肺」大約有 1000 個。時至今日，疫苗和現代呼吸機淘汰了「鐵肺」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬納斯·索爾克博士（Dr Jonas Salk，左）L) 和阿爾伯特·薩賓（Albert Sabin，右）

1952 年，喬納斯·索爾克（Jonas Salk）博士開始研製第一種有效的脊髓灰質炎疫苗，取得了重大突破。

大規模公共疫苗接種計劃緊隨其後，並立即產生了效果；僅在美國，病例就從 1953 年的 35000 例下降到 1957 年的 5300 例。

1961 年，阿爾伯特·薩賓（Albert Sabin） 率先推出更容易接種的口服脊髓灰質炎疫苗 (OPV)。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭兒童服用口服小兒麻痺症疫苗

儘管小兒麻痺症疫苗的供應缺乏保障，疾病的流行還是得到了控制；1961 年，英國僅有 707 例急性感染病例和 79 人死亡。

1962 年，英國改用薩賓的 OPV 疫苗，這與發達國家的大多數國家一致。

自 1982 年以來，英國沒有出現國內感染病例。

英國兒童常規免疫計劃1-3歲接種第一劑，3歲和14歲接種加強劑，從2004年起停用活病毒疫苗，改用滅活疫苗。

圖像加註文字， 1988年，圖中紅色的國家和地區仍有脊髓灰質炎流行

到 1988 年，脊髓灰質炎已經從美國、英國、澳大利亞和歐洲大部分地區消失.

但至少 125 個國家仍會爆發流行疫情。

那一年，世界衛生大會通過了一項決議，承諾到 2000 年徹底根除這種疾病。

圖像來源，bbc 圖像加註文字， 紅色：仍有地區性流行；黃色：無脊髓灰質炎，但未認證；灰色：已認證無脊髓灰質炎

世衛組織轄區劃分中的美洲地區於 1994 年獲得無脊髓灰質炎認證；1997年西太平洋地區（包括中國）記錄的一起感染病例是最後一例野生病例。

另一個里程碑是 2002 年，世衛組織認證歐洲地區已消滅脊髓灰質炎。

圖像加註文字， 紅色：仍有地區性流行；黃色：無脊髓灰質炎，但未認證；灰色：已認證無脊髓灰質炎

2012 年，阿富汗、尼日利亞、巴基斯坦和印度這四個國家仍存在地區性脊髓灰質炎流行。

自 2011 年 1 月以來，這四個國家接近消滅這種傳染病。

儘管取得了如此大的進展，脊髓灰質炎病毒的風險依然存在。2011 年，源自巴基斯坦的病毒進入中國，打破了中國十多年沒有脊髓灰質炎感染病例的記錄。

圖像加註文字， 紅色：仍有地區性流行；黃色：無脊髓灰質炎，但未認證；灰色：已認證無脊髓灰質炎

到 2013年，中國連續兩年沒有感染病例，重獲無脊髓灰質炎認證。

圖像加註文字， 2015年，圖中紅色的國家和地區仍有脊髓灰質炎流行

2015 年，全世界僅有兩個國家仍未獲得無脊髓灰質炎認證 —— 巴基斯坦和阿富汗。

2014年，非洲沒有一例記錄在冊的感染病例。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2020年，非洲宣佈消滅脊髓灰質炎。

非洲大陸 2020 年宣佈消滅脊髓灰質炎流行，但 2022年2月，馬拉維一名三歲女童感染這個病毒，打破非洲五年「零感染」記錄。

今年以來，英國衛生安全署（UKHSA） 連續四個月在從倫敦貝克頓污水處理廠收集的樣本中發現了脊髓灰質炎病毒；該污水處理廠為倫敦北部和東部的 400 萬人口提供服務。

科學家們認為，這種病毒起源於在國外接種過口服脊髓灰質炎活疫苗的人。英國自2004年已改用滅活疫苗。