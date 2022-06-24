健康肌膚：那些在我們臉上「做愛」的蟎蟲遇到了麻煩

山姆·哈里斯 （Sam Harris）

BBC 新聞

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 生活在我們臉上的毛囊蠕形蟎

去角質、保濕和塗防曬霜，已經成為當今大多數人每天護膚的標凖操作。

但它對那些擔當皮膚清道夫的蟎蟲、比如終生以毛孔深處為家的毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum）會帶來怎樣的影響呢？

夜深人靜，這些僅有0.3毫米長的微生物會離開「定居」地去尋找新的皮膚毛囊，在那裏遇到伴侶並與之交配。

遇到麻煩

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現代人每天護膚程序對生活在我們臉上的微生物會有什麼影響呢？

但一項新研究發現，這些蟎蟲可能遇到了大問題，因為它們的DNA（脫氧核糖核酸）正在遭到侵蝕，這意味著它們正接近滅絶。

我們知道你此刻時刻正在想什麼。

如果你衝進浴室，拿起所有的洗臉液使勁搓洗，並洗遍皮膚的每一幾寸，也將無濟於事 - 因為它們居住在你皮膚深處，永遠不會被沖洗掉。

如果告訴你，我們當中超過90%的人從出生起臉上就為這些毛囊蠕形蟎提供家園，會不會讓你感到一絲安慰？因為，它是在母嬰餵養期間傳播的。

清潔皮膚

圖像來源，BBC World Service 圖像加註文字， 它們幫助清潔我們的毛孔，並使之保持平滑。

該研究的合作者，英國雷丁大學佩羅蒂博士說，我們應該能為給毛囊蠕形蟎提供一個家園，並能與之建立如此親密的關係感到「感恩」。

她告訴BBC新聞說，「它們非常小巧可愛。沒有什麼可擔心的。它們清潔我們的毛孔，並使之保持平滑。」

「不用擔心。你應該為能有一個小微生物跟你一起生活感到開心，它們不會（對你）造成任何傷害，」她說。

基因減少

該研究表明了我們與它們關係的親密無間，同時也了解到它們在任何昆蟲、蛛形綱動物或是甲殼類動物中擁有的基因數最少。

其中，保護它們身體免受紫外線傷害的基因已經喪失，但說句公道話，它們只在夜間才活動，（所以問題不大）。

但正是它們的夜間活動可能會讓你感到不安...

「夜間，當你處於深度睡眠時，它們會去走訪別的毛孔、做愛、繁殖後代，」 佩羅蒂博士說。

是的，這些小家伙把我們的毛孔當作它們隱蔽的愛巢。

滅絶危險

研究還顯示，隨著它們基因多樣性變小，它們對我們的依賴性也在增加 - 這意味著它們可能處於滅絶的危險。

例如，該研究預期找到能喚醒蟎蟲並讓它們入睡的基因，但卻發現那根本不存在。

相反，它們能夠察覺到我們睡眠時皮膚所分泌的荷爾蒙激素降低，這是催發它們醒來的原因。

這些改變正在導致問題，因為它們越適應我們，失去的基因就越多。最終，它們的生存將完全依賴於我們。

正是由於這種依賴，它們將無法離開我們的毛孔去尋找新的伴侶交配。真成了把所有的雞蛋都放在一個籃子裏一樣，孤注一擲。

如果真失去了它們，我們又會遇到什麼問題呢？