電遊音樂:比電影音樂更迷人的獨特魅力

1 小时前

無論是在國際工作室還是對聽眾而言,電子遊戲音樂都是一種跨國的文化表達。今年早些時候,波蘭的遊戲音樂節(Game Music Festival)在倫敦舉辦了一場音樂會,其中一支波蘭樂隊表演了由加拿大藝術家克里斯托弗·麥迪根(Kristoffer Madigan)創作的備受喜愛的冒險遊戲《茶杯頭》(Cuphead)中喧鬧的爵士和拉丁風格的音樂。音樂會的壓軸曲目,是定居於洛杉磯的英國作曲家格萊斯·科克(Gareth Coker)為《奧里和黑暗森林》(Ori and The Blind Forest)和《奧里與螢火意志》(Ori and The Will of The Wisps)這兩款遊戲所創作的迷人(且非常優美)的獲獎配樂。