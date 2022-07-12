家庭生活：為什麼小孩喜歡養寵物？

凱利·奧克斯

（Kelly Oakes）

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兒童熱愛動物，與寵物感情深厚。專家指出，兒童會因與寵物的互動受益不淺

隨便從一個小孩的書架上拿起一本書，你很可能會發現書中的主角是一個動物，而不是一個人。孩子們似乎普遍熱愛動物，從饑餓難耐的毛毛蟲到巨大的座頭鯨，動物就是孩子的最愛。不過，一本圖畫書中的動物角色往往遠離現實，而我們許多人家中的寵物則為孩子們提供了一個較現實的動物世界，以及一種可在多方面積極影響孩子成長的人與動物相處之道。

理解這種關係不僅可以幫助父母為孩子選擇合適的寵物，還能讓父母更深入地了解形成真正成功的人與寵物的關係所需的要素。

許多人都深愛寵物，視寵物為人生不同階段能與自己相互扶持的家人。寵物可以幫助夫妻鞏固婚姻關係，可以當孩子的玩伴，孩子離開家後則陪伴父母。美國的一項研究發現，有未滿一歲嬰兒的家庭中，63%養有寵物。澳大利亞的一項研究發現，孩子上學前後養寵物的家庭會增加10%。

許多父母直覺地認為，對於孩子，照顧動物是一種難能可貴的學習課程，可以讓孩子學會照顧他人、有責任感和同理心。美國塔夫茨大學（Tufts University）研究人類與動物互動關係的副教授梅根·穆勒（Megan Mueller）說，「尤其是對於兒童來說，學習了解別人的看法可能會與自己不一致是很重要的。與動物相處也許會比與兄弟姐妹或同齡伙伴相處，更容易學到這一人生道理。」

但寵物有益於兒童成長的說法還不止於此，還有說法認為寵物可以影響孩子的社交技能、身體健康，甚至認知發展，已發現養寵物與兒童同理心程度較高有關聯。對於自閉症兒童及其家人，照顧寵物可能有助於減輕壓力，並能創造建立相互支持關係的機會。

其他研究表明，兒童也能在與動物相處之時獲得益處。兩組研究發現，如房間內有一隻寵物狗，孩子執行物件分類的任務時比較少出錯，在記憶事物時需要的提示也要少一些。研究甚至發現，雖然大講養寵物好處多多的媒體報道並非沒有批評，不過至少對成年人來說，把寵物視為家庭成員這一簡單的行為確實會提高我們的幸福感，因為人們一般都相信寵物能改善他們的健康和提升幸福，即使客觀測量沒有顯示出養與不養寵物有任何差異。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國一名男孩有狗狗相伴愉快接受治療（Credit: Getty Images）

學會與寵物相處，也就能學會與人相處

那麼，寵物真的會給我們帶來上述種種好處？或者這只不過是我們人類的一廂情願？澳大利亞珀斯的西澳大利亞大學（University of Western Australia）人口與全球健康學院（School of Population and Global Health）副教授海莉·克里斯蒂安（Hayley Christian）試圖揭示這種人和寵物關係的真相。

克里斯蒂安和她的同事對 4 千名5 至7 歲的兒童進行了一項縱向研究，發現養寵物的兒童與同齡伙伴相處會較少發生問題，並會有較多的親社會行為（即助人、合作、分享等利他行為）。在另一項研究中，他們發現，與那些沒有養寵物的孩子相比，家裏養狗狗的二至五歲的孩子更為活潑，花在屏幕上的時間較少，平均睡眠時間則較長。

在這項研究中，起到關鍵作用的是狗狗促成的動態家庭活動，比如出門去遛狗之類。

然後，2021年發表的一項研究報告，將上述兩項研究予以整合分析。在摒除了社會經濟地位等因素後，研究人員發現，經常和狗一起進行動態活動的孩子會有較健康的成長和成就。

克里斯蒂安說，「我們可以就事論事地說，孩子養寵物，並在幼兒時期便與寵物相處，看來確實對他們為人處事的情商發展額外有好處。」克里斯蒂安還擔任澳大利亞特立松兒童健康研究所（Telethon Kids Institute）的高級研究員。

但這並不意味每個家庭都應該養寵物，或者每個有狗的孩子都比沒有狗的孩子成長得更好。寵物行為帶來的麻煩、複雜的醫療需求以及照顧動物的經濟負擔都會讓養寵物的日子不是想象那樣美好。如果居所不適合養寵物會面臨更多的困難。

穆勒說，「我們不會建議每個有孩子的家庭都應該養狗。」事實上，穆勒調查了新冠肺炎疫情爆發期間養寵物的美國青少年的心理健康狀況是否比不養寵物的同齡人要好一些，結果發現養寵物似乎沒有起到什麼影響。

她說，「我對此的假設是，新冠疫情是一個巨大的壓力源，沒有任何東西足以克服這個壓力。」

還有一種可能是，新冠病毒大爆發終止了養狗能有益於我們的一種方式。穆勒說，「我們從與寵物犬的互動中獲得社交好處，而寵物也可以通過這種方式與他人社交互動。」疫情大流行社交隔離期間，青少年可能會堅持每天遛狗，但會避免與其他遛狗者交談，因而失去了這些短時的社交互動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一位烏克蘭女孩在華沙火車站擁抱著自己的寵物。研究發現，兒童會把寵物視為自己生活中最重要的伴侶（Credit: Getty Images）

與寵物建立深厚友情

論及寵物對孩子的積極影響，不僅僅是生活在同一個屋檐下那麼簡單，人與寵物間的關係狀態才是關鍵。穆勒說，「關係的質素似乎比你家裏是否養寵物更具有改善健康的潛力。」

與寵物相處的時間長短是一個因素。如果你的兄弟姐妹房間裏養了一隻倉鼠，你不太可能對這只倉鼠有很深的感情，但如果你每天放學後帶著家裏養的狗狗散步，那你對狗狗的感情會更深。

孩子的年齡也能決定他們與特定寵物的關係是否深厚。6至10歲的兒童與貓狗這類與人類更親近的動物之間的關係，要比與鳥類、魚類等距離較遠的物種之間的關係會緊密得多。但是對年齡大一些的孩子，比如11歲到14歲之間，關係深厚度就相差無幾，他們對與人類關係沒有那麼親近的動物，包括倉鼠的感情程度，就像他們對貓狗的感情一樣。

家庭動力也起了一定作用。澳大利亞的縱向研究發現，沒有兄弟姐妹的孩子尤其能從寵物那裏受益，也許因為寵物有時充當了兄弟姐妹的角色。克里斯蒂安說，「如果孩子和兄弟姐妹或一位朋友在一起，父母較有可能允許他們獨立行動，例如，差遣跑腿。除兄弟姐妹朋友，你猜還有誰可以作陪？一隻狗也可以。」

寵物甚至可以幫助家庭內部的社交互動。研究表明，在寄養家庭中，寵物可以幫助促進寄養家長和孩子之間的親密關係，同時本身也能提供陪伴。

如果孩子能認識了解他們的寵物，也會對廣闊世界中的動物有更深的了解。曾出版過多本關於貓狗行為著作的動物伴侶行為研究者、英國布里斯托爾大學（University of Bristol）前副教授約翰·布拉德肖（John Bradshaw）說，養寵物的孩子「一般來說喜歡從寵物身上學習如何更深地認識動物，同情動物，會對動物行為有更好的反應。」

英國的一項研究發現，家裏養寵物的孩子較為相信動物也是靈性物種，即他們認為動物也有屬於自己的思想和感受。

布拉德肖說：「你的腦海中可以有各種虛構的獅子故事，但除非有人帶你去非洲，否則你永遠不會在野外遇到一隻獅子。但你身邊會有一隻狗或一隻貓，貓狗可以告訴你真正的動物是什麼樣子，告訴你動物不是人類，它們有只屬於它們自己、不同於人類的獨特生活。」

甚至年幼的嬰兒也會觀察和學習與他們生活在一起的動物。美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）的卡麗娜·赫利（Karinna Hurley）和麗莎·奧克斯（Lisa Oakes）的研究發現，家中有養寵物的10個月嬰兒比沒有養寵物的嬰兒更善於識別動物的面孔。

更重要的是，孩子與寵物的關係可以提供他們急需的與自然的聯繫。布拉德肖說，「讓一隻活生生的、會呼吸的、有點小搗亂的動物在房子裏跑來跑去，是建立這些聯繫的好方法。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在東京一家醫院，一個男孩擁抱著一隻寵物犬。研究發現，寵物可以在很多方面幫助孩子健康成長（Credit: Getty Images）

寵物如何看待孩子

人類寵物的祖先最早是野生動物，記住這點可以幫助我們從寵物角度看待飼養它們的人類家庭。

狗的野生祖先是狼，是與人類共同生活才進化成今天的形態，因此能與人類建立很強大的聯繫。但貓卻不同，貓本質上是獨居動物。即便如此，貓看來確實是把同居一室的人類視為貓家庭的成員。布拉德肖在他的《我們身邊的動物》（The Animals Among Us）一書中寫道，「我們的寵物貓與我們打招呼，會豎起尾巴，在我們的腿上蹭來蹭去，這正是它們遇到另一隻熟悉的貓或自己的貓家庭成員時的慣常行為。」

至於貓狗這種與人親近的行為是否會轉化到人類的幼兒身上，則取決於貓狗幼年的經歷。

不論是貓還是狗都有一個短暫的時機認識自己生活中將會遇到的人類，這個短暫時機於小狗是大約在8到16周大。布拉德肖說，「我們知道，如果小狗或小貓在長到六個月左右的時候根本沒有見過小孩，就會對小孩表現出相當嚴重的不良反應，當然還要看這些貓狗潛在的性情。這說明，除非貓狗幼年時見過人類嬰兒，被它們所熟悉的成人告知這些嬰兒是人類的一部分，否則長大後真的不會認為幼兒也屬於人類。」

他說，從動物的角度來看，這是完全合理的，「嬰兒一點也不像成年的人類。嬰兒塊頭很小，而且不能直立，發出的聲音和氣味也與成年人差別很大。」

了解寵物如何看待這個世界很重要，這能確保每個人都能相處得很好。如果貓在新買的嬰兒牀或嬰兒車上撒尿，一般會輕易作出結論，認為貓不高興家裏將有新生命加入。布拉德肖說，「如果你不理解貓的想法，你能會想，『哦，這只貓只是因為我要有小寶寶而生氣，它肯定知道這件事。』當然，貓是不可能知道的。通常是嗅覺環境（家的味道）被攪動了，讓貓失去了熟悉的參照物。」

布拉德肖說，貓和狗都非常依賴鼻子的嗅覺，如果家裏出現很多新的氣味，就像人類「回到家發現有人把你的牆塗成了完全相反的顏色一樣。」另一方面，熟悉的氣味可以讓貓狗很快樂。在一次試驗中，布拉德肖和他的同事們把狗主人穿過的T恤放到了狗的牀上。他說，「這種熟悉的氣味似乎對狗有神奇的效果，狗狗顯得放鬆很多。」

不要將我們的寵物擬人化，也就是說，不要期望寵物像人類一樣思考和行為，尤其是涉及到幼兒的安全之時，記住這一點特別重要。布拉德肖說，「你永遠無法百分之百地確定狗狗在任何特定情況下會做出什麼反應。有各種各樣可能發生的事會觸發狗狗的各種不同行為模式，有的行為主人也可能從未見過。」

歸根結底，每個孩子和寵物的關係都是獨一無二的，都有自己的獨特模式、優點和缺失。研究人員現在只是在某些方面，才剛剛開始了解是什麼因素可以讓兒童和寵物的關係能夠互惠互利。穆勒說，「研究領域正在朝向探索這些更為個體差異的方向努力。」

與此同時，孩子自己也把寵物視為他們生活中最重要的一種存在，孩子會視動物伴侶為一種安慰和情感支持，以及自己私下擁有的可靠知己。布拉德肖說，養寵物的某些好處「很難量化，因為那是非常獨特的個體行為，難以一概而論，而科學研究的則是整體和大數據。不過，雖然看不到，也無法衡量，但並不代表不存在。」