家庭生活:為什麼小孩喜歡養寵物?

55 分钟前

學會與寵物相處,也就能學會與人相處

那麼,寵物真的會給我們帶來上述種種好處?或者這只不過是我們人類的一廂情願?澳大利亞珀斯的西澳大利亞大學(University of Western Australia)人口與全球健康學院(School of Population and Global Health)副教授海莉·克里斯蒂安(Hayley Christian)試圖揭示這種人和寵物關係的真相。