馬斯克發推特間接證實「與女下屬生雙胞胎」

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

伊隆·馬斯克（Elon Musk）發推特表示「為人口不足危機盡一己之力」，間接證實他與旗下公司下屬希馮·齊里斯（Shivon Zilis）有了雙胞胎的報道。

特斯拉電動車首席執行官不久前與分分合合的女友格萊姆斯（Grimes）生了兩人的第二個孩子。

包括這對雙胞胎在內，馬斯克已經有九名孩子，包括他與前妻賈斯汀·威爾遜（Justine Wilson）兩人所生的一對雙胞胎和三胞胎。

馬斯特在推文中說，「生育率下降是人類文明面臨最大的危機。」

此前他曾經表示，生育率下降，加上人工智能的興起，可能會導致世界上「人口不夠」。

此前美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報道，馬斯克和36歲的齊里斯兩人在2021年11月生下一對雙胞胎。

報道引述一份法律文件顯示，齊里斯和馬斯克今年4月向法庭申請更改孩子的名字，理由是要讓孩子擁有父親的姓，並使中間名含有母親的姓。

齊里斯據報在馬斯克旗下的神經科技和腦機接口公司「Neuralink」擔任高管，在那之前，她也曾經在特斯拉擔任過多項職務。

「Neuralink」在2015年成立，馬斯克是共同創辦人之一，該公司專注在人工智能、神經科技和腦機對接等方面的研究。

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私人生活

全球首富馬斯克經營多家公司，他的私生活也同樣精彩，在此之前已知的孩子就有七個。

不過到目前為止，他的私生活並沒有影響到他的商業經營，而只是個人隱私而已。

但最新的消息卻有破壞他公眾形象的潛力，因為生下雙胞胎的齊里斯，是他自家公司的僱員，而馬斯克作為最終的僱主，處於掌握權力的地位。