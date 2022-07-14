高溫與睡眠：大熱天睡好覺的10個小技巧

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 熱天怎麼睡個好覺？

隨著英國本周以及北半球許多地方經歷高溫炎熱天氣，許多人都面臨如何能在夜晚安穩睡眠的挑戰。

BBC在這裏為你梳理10個簡單技巧。

一，不要睡午覺

天氣炎熱往往會讓人昏昏欲睡，這是因為我們需要使用更多能量幫助調節體溫的緣故。

但如果你晚上睡眠受到干擾，要盡量避免在白天打盹。天氣炎熱時睡眠更寶貴 - 還是把它留給晚間就寢時間最好。

二，保持作息常規

天熱可能會讓人改變習慣。但千萬不要這樣做，因為它會干擾睡眠。試著遵循平時的就寢時間和規律，並做通常在就寢前做的那些事情。

三，記住最基本的事情

採取措施確保臥室在晚間盡可能涼爽。白天則拉上窗簾和百葉窗以防止陽光直射。同時，確保關上有陽光一面的窗戶，防止熱空氣進入。

上牀前打開所有窗戶徹底透風。

四，使用薄牀單

減少牀上用品，但身邊一定要有遮蓋。輕薄的純棉牀單可以吸汗。

無論臥室多熱，體溫在夜間睡眠時都會下降，這就是為什麼我們有時醒來會感覺冷的原因。

缺少睡眠如何影響身體：

降低認知功能和情緒/與失智症有關聯

降低免疫反應 - 更容易患感冒

降低疫苗效果

（增加）心血管疾病風險

影響血糖控制，（增加）二型糖尿病風險

增加肥胖症風險

五，涼襪子降溫

天氣炎熱時，即使用小風扇也很明智，特別是在濕熱天氣時。它可以促進汗水蒸發，讓身體更容易調節內部溫度。

如果沒有扇子，可以把熱水袋灌上冰水來幫助降溫。或者，還可以把襪子放在冰箱中冷卻後再穿上。給腳降溫，可以降低全身皮膚和身體的整體溫度。

六，保持水分

全天保持充足飲水，但就寢前避免大量飲水。因為，既不想醒來時口渴、也不想在凌晨時再去洗手間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多喝水，少喝酒精或含咖啡因飲料。

七，謹慎選擇飲品

這裏提醒要小心軟飲，因為許多軟飲中含有大量咖啡因，它會刺激中樞神經系統，讓人感覺更清醒。

此外，要避免過量飲酒。天氣炎熱時許多人會喝更多酒。雖然酒精飲料可能有助於入睡，但它會讓人更早醒來，而且導致整體睡眠質量下降。

高溫如何影響身體

脫水 ：喝足夠的水，以確保因排尿、出汗以及呼吸所流失的水分

：喝足夠的水，以確保因排尿、出汗以及呼吸所流失的水分 過熱 : 尤其是對有心臟病或是呼吸問題的人而言。其症狀包括皮膚刺痛、頭痛和噁心。

: 尤其是對有心臟病或是呼吸問題的人而言。其症狀包括皮膚刺痛、頭痛和噁心。 熱衰竭 ：這是當身體開始流失水分和鹽分的時候。症狀包括感覺虛弱、無力，或是出現肌肉痙攣等。

：這是當身體開始流失水分和鹽分的時候。症狀包括感覺虛弱、無力，或是出現肌肉痙攣等。 中暑：一旦體溫達到攝氏40度或更高，就會中暑。跡象和熱衰竭類似，但可能會失去知覺、皮膚乾燥並停止出汗。

八．保持鎮靜

如果難以入眠，可以起來做點平靜的事情，比如，閲讀、寫作，甚至是疊襪子等。但確保不要玩手機或視頻遊戲 - 因為藍光會讓我們感覺不那麼困，而且活動很刺激。

感覺困倦時再重新去睡覺。

九，照顧好孩子

兒童一般睡眠都很好 - 但他們對家人的「情緒」和日常變化會非常敏感。

確保正常的就寢和洗浴時間，不要因為天氣熱就不做。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 炎熱的天氣裏，溫水浴可以在睡前提供幫助。

作為睡前日常的一部分，英國NHS（全民醫療健康體系）網站推薦給孩子洗溫水澡。確保水溫不要太涼，因為它會促進血液循環（它是身體保持溫暖的方式）。

嬰兒無法告訴你他們的冷與熱，因此，監測很重要。當室溫在16-20攝氏度之間時他們會睡得最好。可以在嬰兒臥室裏安裝一個溫度計。

十，克服困難

雖然大多數人每晚大約需要7到8個小時的優質睡眠才能正常「運轉」，但記住，大多數人在一兩個晚上睡眠受到干擾後問題並不大。當然，可能比平時哈欠更多。