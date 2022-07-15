「微風」太陽能飛機創下無人駕駛最長飛行記錄

湯姆·格肯（Tom Gerken） & 阿什莉·斯萬（Ashleigh Swan）

BBC技術事務報道團隊

1 小时前

圖像來源，Airbus

飛行跟蹤數據顯示，歐洲飛機製造商空中客車打破了一項無人駕駛飛機飛行時間最長的記錄。

空客研發的太陽能動力「微風S」(Zephyr S)已經持續在空中不間斷飛行26天，打破了一項2018年創下的記錄。

這架無人機在大氣層中很高的高度飛行，避開了商業航線和惡劣氣象條件。

飛機上的電池能讓它在夜間繼續飛行，這意味著飛機不必降落重續燃料。

飛行數據顯示，這架飛機從亞利桑那州的測試場起飛後飛到中美洲的伯利茲，然後從那裏又飛回原地。

空客對BBC說，他們對此次飛行不做評論。

美國陸軍未來司令部的負責定位、導航與授時部門的一名發言人對美國驅動網站（The Drive）說，最近的飛行測試「旨在測試無人機的儲能能力，電池壽命，太陽能板效率，以及受地面站控制的能力。」

航空雜誌主編蒂姆·羅賓遜（Tim Robinson）對BBC記者說，他認為這個距離是飛機超越操控者視距以外飛行的一個重大里程碑。

他說，「他們從2018年起就做如此遠距離的飛行測試，當時也創下了記錄。飛機把信號發射到這裏，超出了視距通訊，飛到了其他地方。」

「我認為這很重要，展示了我們在現實中的具體運用會怎樣。」

他說，這為飛機的實際運用開啟了新途徑，諸如軍事用途或緊急救災。

圖像來源，Airbus 圖像加註文字， 儘管「微風」無人機在成千上萬公里外，但從世界任何地方都能遙控飛機

同衛星相比

飛機能夠提供類似衛星圖像的圖像，但是不受環繞地球軌道運行的限制，這意味著飛機能夠保持在一個位置，不斷更新地面的圖片。

它還有另外一個超出衛星的關鍵的優勢，一般的衛星在發射後就不能返回地球。

羅賓遜說，「飛機能返回，能夠升級飛機上的感應器，可以更換飛機裝載的設備，可以用新技術進行升級。」

這次飛行記錄由空客最新的太陽能飛機型號創下，這種飛機最初是在英國設計和製造。

「微風」無人機的發明人是凱萊克（Chris Kelleher），他在2015年去世。3年後空客在英國開設了製造這款飛機的第一套生產設備，並以凱萊克命名。

在BBC製作這條新聞的時候，這架飛機仍然在空中飛行。飛行操控員似乎特意用其「出身」慶祝飛機第27個連續飛行日。