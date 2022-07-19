馬爾堡病毒：症狀、感染途徑和如何預防？

1 小时前

圖像來源，Getty Images

非洲加納有兩人死於青猴病病毒（Marburg virus，又稱馬爾堡病毒或馬堡病毒），98人接受隔離，引發大規模爆發疫情的擔憂。

具有高度傳染性的馬爾堡病毒引起發燒、肌肉疼痛、腹瀉、嘔吐等症狀，某些情況下患者會因為嚴重出血而死亡。

此病主要發生在非洲，1960年代至今已經有數百人死於這種病毒。

馬爾堡病毒是什麼？

馬爾堡病毒和埃博拉病毒（Ebola virus）相近，世界衛生組織（World Health Organization）表示，馬爾堡病毒最初在1967年發現，當時在德國馬爾堡有人接觸到來自非洲的帶原猴子而生病，之後在法蘭克福和貝爾格萊德也有病例。

當時同時間多地爆發的疫情有31人感染，其中七人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 青猴病病毒最初在德國馬爾堡爆發疫情，病毒來自非洲青猴

該次的疫情經調查後發現，感染來源是從非洲烏干達進口至馬爾堡的非洲青猴。

但此病毒並非只通過非洲青猴感染，還可以通過其他動物散佈。

長時間在蝙蝠棲息的洞穴和礦坑下活動的人，也很可能會傳染該病。

這次是加納首次出現馬爾堡病毒疫情，但在此之前一些非洲國家已經出現過疫情，包括：

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）

肯尼亞（Kenya）

南非（South Africa）

烏干達（Uganda）

津巴布韋（Zimbabwe）

2005年，安哥拉爆發疫情，造成300多人死亡。

但是過去40年以來，歐洲只有一人死於馬爾堡病毒，美國也只有一人在烏干達探索洞穴回國後死亡。

過去有過哪些主要爆發？

2017年，烏干達：三起病例，三人死亡

2012年，烏干達：15起病例，四人死亡

2005年，安哥拉：374起病例，329人死亡

1998-2000年，剛果民主共和國：154起病例，128人死亡

1967年，德國：29起病例，七人死亡

資料來源：世界衛生組織

感染後症狀是什麼？

此病毒初期症狀包括：

發燒

劇烈頭痛

肌肉疼痛

三天之後患者可能出現以下症狀：

腹瀉

腹痛

噁心

嘔吐

世界衛生組織表示，「此階段的患者可能會神志不清，兩眼無神，臉部扭曲或面無表情，長時間昏睡。」

許多患者的不同身體部位還會出現嚴重出血，在發病八至九天後因為大量出血合併器官衰竭而死亡。

世衛組織表示，平均死亡率大約為50%，但一些毒性較強的病毒株致命率可能高達88%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃及果蝠是主要病毒帶原者

病毒如何傳播？

埃及果蝠是主要病毒帶原者，非洲青猴和豬也會攜帶病毒。

在人類身上，病毒通過體液，或者接觸到受污染牀單而傳染。

在患者康復數個月之後，其血液和精液仍然能感染其他人。

如何治療？

目前此病毒沒有特別的治療方法，也沒有疫苗。

世衛組織表示，正在研發一些血清製品、藥物和免疫療法來治療此一感染疾病。

對於患者失血，醫生可以對患者輸液輸血減緩病情。

如何預防控制？

國際衛生專家建議，非洲居民應該避免食用野生動物肉類，也要避免處理叢林肉。

世衛組織說，人們應該要避免接觸疫情地區的豬。

男性患者康復後，一年內都必須使用保險套，或直到精液檢測兩次呈陰性為止。