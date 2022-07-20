新冠病毒：喉嚨痛、頭痛和咳嗽等列英國新冠20大主要症狀榜首

35 分钟前

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英國最新調查數據顯示，目前新冠感染最主要的症狀是喉嚨痛和咳嗽，其次是頭痛、鼻塞等其他常見症狀。

曾經是最主要常見症狀的高燒、嗅覺或味覺喪失，已經不如原來那樣普遍，排名甚至低於聲音嘶啞、打噴嚏、疲倦和肌肉酸痛。

這個結果基於英國 Zoe 健康研究開發的 Zoe 手機軟件對1.75萬最新感染者（2022年7月中旬）的跟蹤調查獲得的數據。

按照Zoe App研究的數據，新冠感染10大常見症狀如下：

喉嚨痛 - 報告58%

頭痛 - 49%

鼻塞 - 40%

咳嗽無痰 - 40%

流鼻涕 - 40%

咳嗽伴有痰 - 37%

聲音嘶啞 - 35%

打噴嚏 - 32%

疲勞 - 27%

肌肉疼痛/疼痛 - 25%

頭暈目眩 - 18%

頸部腺體腫脹 - 15%

眼睛酸痛 - 14%

改變氣味 - 13%

胸痛緊繃 - 13%

發燒 - 13%

寒戰或發冷 - 12%

呼吸急促 - 11%

耳痛 - 11%

嗅覺喪失 - 10%

英國另一項大範圍研究，React-1, 在很大程度上印證了這個發現。這個項目每個月會在英格蘭各地對 15 萬名隨機抽樣選擇的人進行拭子測試。

調查結果顯示，隨著大流行的持續，新冠感染的症狀也發生了變化。科學家認為，這可能歸因於病毒如何隨著時間的推移而變化或變異。

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持續變化

自最初的武漢毒株以來，已經出現了幾種新冠變異毒株，奧密克戎（Omicron）是最新一種，且已成為全球主導毒株，而它的第二代亞型變異體也正在迅速蔓延。

來自倫敦帝國理工學院的 React-1 研究團隊表示，嗅覺和味覺的喪失似乎不太常見。相反，人們報告了更多的感冒和流感樣症狀。

2022年 3 月流行的奧密克戎原始株被稱為BA.1 和 BA. 2，其主導地位很快被BA.4 和BA.5 取代，結果之一是感染病例明顯增多。

倫敦大學國王學院教授蒂姆·斯派克特（ Tim Spector ）負責的 Zoe 健康研究（Zoe Health Study）一直在跟蹤新冠感染症狀。他說，新冠病毒傳播仍很活躍。

斯派克特過去兩年來一直在呼籲更新官方認定的新冠症狀清單，以便與群體跟蹤調查軟件得到的感染數據更相符。

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舊清單

更新前英國官方的新冠常見症狀內容如下：

發燒

出現持續咳嗽

喪失嗅覺和味覺

不過，疫情初期人們就明瞭一點，這三條症狀只是冰山一角。世界衛生組織（WHO）和其他國家，包括美國，官方公布的新冠症狀清單都比這長得多。

2022年4月更新的新冠症狀有這些：