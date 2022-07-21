三伏天高溫天氣 手機過熱的原因、症狀和預防小竅門

潘迪（ Manish Pandey）

BBC新聞節拍

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 手機迅速沒電了？

風扇一直在吹，冷飲也喝完了第 10 杯，可以開始刷手機啦。

但是，但是，手機速度太……慢、摸著太……燙，電池也快歸零了。

聽起來不陌生吧？

高溫天氣不僅影響我們的身體，還影響我們的電子設備。

但是，與人不同的是，手機不會出汗。這對刷手機的人來說當然是件好事，但對手機本身卻比較糟糕。

那麼，我們的電子產品在高溫下為什麼會掙扎？我們能怎樣防止它「中暑」？

溫度上升，處理器變慢

我們在高溫下做事感覺更加吃力，手機內的處理器也一樣。

利茲貝克特大學電子與電氣工程高級講師懷特-米靈頓（Roz Wyatt-Millington） 博士說，手機內部那些東西本身工作中也在產生熱量。

「隨著手機溫度越來越高，處理器會試圖阻止自身過熱，結果，一切都會減慢速度，」她說。

她說，電子產品通常設計為要在攝氏35 度以下工作。

電池從「滿血」速降到一格

電池儲存能量，通常設計為要在特定溫度下工作最佳。電池越熱，它工作就要越努力，消耗的能量也越多，懷特-米靈頓博士說。

特別是，電池更難降溫，這意味著它的「壽命」會以更快速度耗盡。

懷特-米靈頓博士補充說，在戶外陽光下，我們經常會調高屏幕亮度，這也會使用更多電量。

「燒屏」

如果你注意到手機屏幕略有變化，那也可能是因為熱帶來的影響。

「如果是一部舊手機，如果它已經略有缺陷，熱會讓這些問題更明顯，」羅茲博士說。

她補充說，屏幕保護膜通常會讓更多熱量困在手機內部，天氣炎熱時，這並不是件好事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 避免陽光直射

怎樣手機保持涼爽？

根據懷特-米靈頓博士的說法，陽光直射是一大禁忌。

不要充電

「如果手機真的很熱，給電池充電時，會產生更多熱量。」懷特-米靈頓博士說。

巧妙定位

「避免陽光直射會有所幫助。不要把手機留在車裏，盡量放在陰涼處。如果可以的話，放在風扇前。」

保持輕裝

這適用於手機的內和外。卸掉各種各樣的外殼，關閉所有不必要的功能。

「不用GPS? 關掉……實際上，用的功能越少，消耗的能量就越少，產生的熱量也就越少，」她說。

低耗模式

用的電量越少，對手機就越好。

「有時候很簡單，如果感覺手機真的已經很吃力，關掉幾分鐘，讓它冷卻下來，然後再重新啟動。」

不要放入冰箱或冰櫃...

「不要把手機放在冰袋裏，因為那根本沒有幫助。」

溫度驟變對手機來說真的很糟糕，而且，冰可能還會導致水被困在手機裏面。