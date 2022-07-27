世界肝炎日：感染了乙型肝炎應該怎麼辦？

納塔拉揚（Swaminathan Natarajan）

BBC 國際部

1 小时前

圖像來源，Lien Tran 圖像加註文字， 確診得了乙肝那一刻， 陳蓮（音，Lien Tran）以為自己不久就要離開人世了。

「我以為自己快死了，我真的很害怕和悲傷。」

來自越南的陳蓮（音，Lian Tran）清楚地記得她乙型肝炎檢測呈陽性的那一天，那時她18歲。

她告訴BBC：「我六歲的時候，外祖母死於肝癌。我以為我會和外婆一樣。」

當然，20 年後的今天，她知道確診患乙肝不是死刑判決。她現在把有關對肝炎的誤解和污名作為自己要努力解決的問題。

什麼是肝炎？

肝炎是描述肝組織炎症的統稱。

最常見的肝炎形式 - 稱為A，B，C，D和E - 是由特定的病毒感染引起的。

乙型肝炎甚至丙型肝炎的慢性感染可導致肝硬化（肝臟瘢痕形成）和肝癌。

怎麼會得肝炎？有哪些症狀？

肝炎通常是由病毒感染引起的，但也會通過接觸某些化學物質，酒精，藥物和某些遺傳性疾病引起。

大多數像陳蓮這樣的感染患者沒有立即出現症狀。在大多數情況下，症狀可能會潛伏幾十年才會發病。

美國疾病控制和預防中心列出了感染者可能表現出的許多症狀，包括：發燒，疲勞，食慾不振，噁心，嘔吐，腹痛，深色尿液，淺色糞便，關節疼痛和黃疸。

肝炎的普及程度如何？

根據世界衛生組織（WHO）的數據，每30秒至少有一人死於病毒性肝炎。每年有超過100萬人死亡 - 比艾滋病毒和瘧疾造成的死亡人數總和還要多。

世衛組織說，全世界仍有3.5億多人患有不同類型的肝炎。

每年7月28日是世界肝炎日，旨在提高對肝炎的認識，鼓勵預防、診斷和治療。

「在近2.96億乙型肝炎患者中，大多數生活在亞洲和非洲，而歐洲仍有1400萬，北美和南美有500萬，」 世界肝炎聯盟首席執行官凱瑞·詹姆斯（Cary James）解釋說。

社會恥辱

陳蓮出生在越南首都河內以北一個小村莊的一個貧困家庭。她在大學攻讀生物學。畢業後，她獲得去歐洲繼續深造的獎學金。但是，當她為出國進行必要的體檢時，發現乙型肝炎檢測呈陽性。這令她震驚。

「醫生告訴我，因為肝炎診斷，我不能出國，」她說。

蓮不想透露她的診斷，相反，她告訴當局，由於家庭原因，她不得不拒絶獎學金。

「在越南有很多恥辱和歧視。肝炎被視為骯髒的東西。人們把它跟艾滋病毒聯繫起來，」她說。

乙肝很容易通過性活動傳播。她確診時還沒有結婚。

在她生活於其中的社會中，婚前性行為仍然是一個很大的禁忌。

「我覺得社區對肝炎不接受，所以我選擇不告訴任何人。」

蓮說，她對醫生的醫療建議不滿意。在河內，她去網吧搜索並了解更多有關肝炎的信息。

肝炎怎麼治？

畢業後，蓮找到了一份高薪工作，她決定帶母親去檢測。測試證實了她的恐懼。她的母親也檢測出肝炎陽性。

「當我告訴她測試結果時，她看著我，說她已經知道了。我猜她在懷我的時候被檢測呈陽性。

「她責怪自己沒有告訴我這些，直到我想通了。

與蓮不同，她的母親必須每天服用抗病毒藥片，並且她還定期接受健康檢查。

圖像來源，Lien Tran 圖像加註文字， 蓮和母親、女兒們在一起

肝炎傳染性多強？

世衛組織說，甲型肝炎和戊型肝炎通常是由攝入受污染的食物或水引起的。乙型、丙型和丁型肝炎通常是由於腸胃外接觸受感染的體液而發生的。

這些病毒的常見傳播方式包括接觸受污染的血液或血液製品、使用受污染設備的侵入性醫療程序以及乙型肝炎在出生時從母親傳播給嬰兒、從家庭成員傳播給孩子，以及通過性接觸傳播。

就在結婚前，連告訴她的未婚夫她患有乙型肝炎。她說，他很支持。他們結婚了，很快就成為了父母。

「我知道這種病毒可以在母親之間傳播給孩子。我為我的女兒們接種了疫苗。現在兩者的肝炎檢測結果均呈陰性。」

有肝炎疫苗嗎？

全世界有超過2.96億人患有慢性乙型肝炎，其中大多數病例是由母嬰傳播引起的。

世衛組織估計，僅在2019年，乙型肝炎就造成82萬人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肝炎疫苗接種對一些貧窮家庭來說無法承受

聯合國衛生機構表示，有可提供98%至100%乙型肝炎保護的疫苗。沒有預防丁型肝炎的疫苗。然而，乙型肝炎疫苗也可以防止未來的丁型肝炎感染，並且有一種單獨的甲型肝炎疫苗。

目前沒有丙型肝炎疫苗。但一些抗病毒片劑在清除90%以上人群的感染方面非常有效。

至於戊型肝炎，中國是第一個也是唯一一個獲得重組戊型肝炎疫苗HEV 239許可的國家。

蓮為她的女兒們每次注射支付100美元。對於亞洲和非洲的數百萬家庭來說，這不僅僅是每月的儲蓄。

「我們的數據顯示，及時給嬰兒接種出生劑量疫苗可將高傳染性孕婦乙型肝炎母嬰傳播的風險降低到10%至30%，在乙型肝炎病毒載量較低的婦女中降至0.5%以下，」詹姆斯說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肝炎可以從母親傳染給孩子

科普造勢

儘管影響了數百萬人，但肝炎受到的關注相對較少。

「出生時患有肝炎的人直到晚年才會患上肝癌或肝硬化，這一事實肯定會影響決策者採取行動的緊迫性，」 詹姆斯說。

「也許是因為那些最有可能受到影響的人也是世界許多地方最邊緣化的人，」他補充說。

至於蓮，移居澳大利亞墨爾本獲得墨爾本大學公共衛生系碩士學位後，她在提高認識方面變得更加直言不諱。

在她研究的最初幾周，她遇到了樂卓博大學（La Trobe University）的一位研究人員，他希望就乙型肝炎採訪她。

這次遭遇將她介紹給與肝炎患者合作的社區組織。她開始與他們合作，致力於提高公眾對這種傳染病的認識。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界肝炎日旨在提供公眾對這種傳染病的重視和認識。圖為印度加爾各答大學生上街遊行

「來到澳大利亞僅僅四個月後，我就參加了維多利亞州政府的部長級圓桌會議，」她說。

她現在繼續與其他患者分享自己的故事。

「我感到自己被賦予了力量。當我談論肝炎時，我感到很高興。我沒有隱瞞任何事情。

「我想我感到了自由。」

蓮現在38歲。她對年輕的肝炎患者有一個忠告：

「這沒什麼大不了的。你可以患肝炎，同時仍然可以有職業發展，也可以有充實的生活。