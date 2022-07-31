人工智能讓未來戰機「善解人意」 實現人機一體

麥克爾•丹普西（Michael Dempsey）

BBC技術事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 暴風戰鬥機的一個展示模型，該戰機預計在2027年升空

在第二次世界大戰中，英國的噴火式戰鬥機（Spitfire）飛行員說，他們的飛機反應靈敏，靈活得就像他們肢體的一部分。

在2030年代，戰鬥機飛行員同他們的噴氣戰鬥機的關係將更加密切，戰鬥機將能讀懂飛行員的思維。

由英國的貝宜系統（BAE），羅爾斯·羅伊斯航空發動機公司，歐洲導彈集團MBDA和意大利的李奧納多公司聯合研發的暴風（Tempest）戰鬥機就配備了人工智能，在飛行員無力應付多種任務，處於緊張情況下，能為他們提供幫助。

飛行員頭盔中的傳感器能夠監測飛行員的大腦信號和其他身體數據，經過不斷飛行積累，人工智能就能匯集大量飛行員的生理和心理信息，建立數據庫。

有飛行員個人特點的數據庫意味著飛機上的人工智能在傳感器探測到飛行員需要幫助的時候就能夠介入。

例如，在飛行員在高重力作用下喪失意識的時候人工智能就能夠進行替代操作。

在英國範堡羅航空航天展覽會上，英國的貝宜系統公司表示，在2027年前將試飛一種噴氣式飛機樣機，測試上述技術。

新飛機作為平台，將測試60多種展示項目中的許多種數字技術能力，其中一些新能力完全靠軟件控制。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年公布的暴風戰鬥機外形被人稱為「懷疑的鵜鶘」

暴風戰鬥機自從2018年首次公布外形圖像後，外形設計已經成熟化。新改進包括戰機的重量減輕，輪廓外型更加流暢。

在暴風戰機最後升空飛行的時候，它可能經常性地率領無人駕駛戰鬥機伴飛，暴風戰鬥機集團將這些無人機稱作「副手」（adjuncts）。

這些進步將需要一套從零開始開發、全新的檢測和控制系統。

暴風項目研發負責人約翰·斯托克（John Stocker）說，「我們必須要跟上技術變革的步伐。」

「過去防務開支推動進步，商用技術隨後跟上。現在，商用技術經常處於更先進的地位。」

按照斯托克的構想，新型戰鬥機的系統能夠像智能手機下載應用軟件那樣方便地進行系統升級。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超音速的暴風戰鬥機將取代現在的颱風戰鬥機

而製造這種戰鬥機的過程也是自動化的。生產線上的機器人同供應商分享數據，這樣零部件就能快速發貨。

在這個項目中，英國的貝宜系統，意大利的李奧納多和日本的三菱公司合作，三菱的F-X未來戰機項目同暴風戰鬥機項目有很多相似之處。

這對於歐洲的航空航天公司來說是個新體驗，但是因為項目存在於數字領域，同日本方面加大合作成為可能。

約翰·斯托克開玩笑說，「在數字環境下能夠把這些事情更快完成，合作也容易得多。我們沒有在東京和沃頓（貝宜系統在英國的基地）之間提包旅行。」

翻譯和僱員能夠熟練用日語和英語深度探討技術問題，推進同三菱公司的F-X戰鬥機團隊的合作。

李奧納多在愛丁堡的雷達分公司也和三菱公司進行合作。

雷達有旋轉的盤狀天線，對前方掃描尋找接近物體反射的信號這種一般的觀念已經讓位於數字分析傳感器數據。

不過傳感器收集到的詳細數據超過了人腦的處理能力，這就是需要人工智能在分析和處理數據當中發揮關鍵作用的原因。

設計人員希望暴風戰鬥機中的人工智能發揮守門員的作用，避免出現飛行員面對海量的輸入信息應接不暇的情況。

在這個項目進展過程中武器製造商MBDA也同時進行設計。從暴風戰鬥機上發射的導彈被交給一個伴飛的無人機進行再指引，優先擊中更緊迫的目標。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 勞斯萊斯為暴風戰鬥機設計並製造發動機

為新戰機提供動力的是一種全新的引擎。羅爾斯·羅伊斯不僅需要為暴風戰鬥機提供動力，還要提供戰鬥機的整個複雜的數字系統。飛機上的數據運算可能會像電腦過熱一樣讓飛機過熱不堪重負。

羅爾斯·羅伊斯的工程師正在構想如何讓熱量分流，同時又能產生足夠能量保持暴風飛行機群的數字化工具能夠正常運轉。

羅爾斯·羅伊斯的未來項目負責人約翰·瓦爾德爾（ John Wardell）說，他們希望為系統的所有方面提供動力。

英國政府已經為暴風項目撥款20億英鎊，在戰機服役前投資數目還會翻倍增加。不過仍然有一個明顯的問題，即為什麼不建造更多的現有的颱風戰鬥機？

貝宜系統公司說，在2040年前英國和盟友將要面對新威脅和更先進的武器，這就需要用更合適的技術應對這些挑戰，而這些技術的體系可能就是暴風戰鬥機這類具體的武器平台。

颱風戰機出口成功也解釋了英國政府為什麼熱衷於研發暴風戰機。貝宜系統公司表示，在國家最初投資120億英鎊後，颱風戰機為英國經濟帶來210億英鎊的貢獻，同時還提供兩萬多個就業。