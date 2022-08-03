減排的藝術品：減少二氧化碳排放的新技術

羅傑·哈拉賓（Roger Harrabin）

BBC能源與環境分析員

1 小时前

圖像加註文字， 「去打印」化的過程需要帶一種保護眼罩才能看到

生產我們生活所需的許多關鍵材料都產生大量導致地球變暖的二氧化碳氣體，如造紙和生產塑料。BBC的環境記者 羅傑·哈拉賓(Roger Harrabin)一直在跟蹤那些能夠減少排放的低碳新技術。他利用藝術家創作做了如下講解。

研究人員發明了一個神奇裝置，能夠把打印機紙張上的墨跡吸收，這樣每張紙能夠重覆使用10次以上。

這樣做的目的是減少辦公用紙需求，從而減少造紙和紙漿行業產生的導致全球變暖的二氧化碳排放。

這種所謂的「去打印」的訣竅是使用特殊加膜的紙，墨水就不會被紙吸收。一種強有力的激光能將紙上的墨跡氣化。

以色列的Reep技術公司的巴拉克·耶庫鐵裏（ Barak Yekutiely）是主要的研發人員，他將這種做法稱作循環打印。

他說，如果人們真的愛護地球，就必須要減少砍伐如此多的樹木。

這項發明被記錄在我的一個關於氣候技術方案的紀錄片裏。它被稱作減碳的藝術，那是我報道環境問題長達35年後為BBC製作的一部影片。

影片是英格蘭康瓦爾郡的伊甸園項目（Eden Project）展出的一部分。展覽是有30個足球場那麼大的全球花園，內容是自然界和可持續性。

我選擇了鋼材，水泥，塑料，鋁和紙做的雕塑，借助這些展品強調生產這些日常材料，地球上要生成大量的溫室二氧化碳氣體。

這些無形的「隱藏」排放製造的二氧化碳總量超過了世界上的飛機，貨運卡車，轎車，火車和輪船排放的總和。

專家說，解決這些排放問題的一個辦法就是發明新技術，以此限制製造二氧化碳。另外一個辦法就是減少使用物資。

「去打印」就是諸多的創新之一，這些新技術是順應低碳時代的產物。

在瑞典北部，一個公司致力於減少鋼鐵製造過程中的二氧化碳排放。全球的鋼鐵行業每年的二氧化碳氣體排放幾乎達到30億噸——大概相當於印度經濟活動產生的二氧化碳的總和。

一般情況下，鋼鐵冶煉需要將鐵礦石同用煤炭製成的焦炭混合，然後用製作高污染的煤或天然氣把溫度提升到1500度。

高溫促成化學反應，把鐵變成初鋼。但是這個過程產生了更多二氧化碳氣體，超過了煉鋼過程產生的二氧化碳。

圖像來源，BBC / Mbulu Ngulu, Kedisha Coakley, 2022 圖像加註文字， 鋼鐵雕塑。鋼鐵行業每年全球二氧化碳排放多達30億噸

目前在北極圈南部的小城呂勒奧（Lulea），國際鋼鐵製造企業SSAB找到了停止產生二氧化碳的辦法。

第一步是使用再生能源，諸如風電或水電，不用煤炭燃燒達到高溫。第二步是在反應階段用氫代替焦炭。

這樣就不會產生二氧化碳這種副產品，用氫同鐵礦石反應只產生H2O，也就是水。

對於世界第一個零碳排放的鋼鐵企業的需求很高，該鋼鐵製造商一直在停止接受新訂單。

全球的混凝土行業每年製造出25萬億噸二氧化碳。水泥是人類建築中不可或缺的混凝土的主要凝結材料。

生產水泥要加熱石灰岩，該過程生成二氧化碳。利用煤或天燃氣加熱就形成雙倍的二氧化碳。

圖像來源，BBC / Concrete Truths, Simon Bingle, 2022 圖像加註文字， 混凝土雕塑。混凝土行業每年在全球產生的二氧化碳排放多達25億噸

現在混凝土製造商製造試驗其他的凝結材料，新材料生產不需要以同樣的方法加熱，混凝土行業的大企業力圖在2050年前實現碳中和。

但是應對氣候變化，人類任務緊迫，等不了那麼久，因此英國高速鐵路2號工程（HS2）在英格蘭東南的白金漢郡修建的鐵路橋就使用了混凝土和鋼材分層的辦法。

這種巧妙的設計利用混凝土和鋼材的不同屬性讓他們結合得更牢固 。工程師說這種設計減少了材料費用，同更傳統建築方法相比較，碳排放減少了一半

圖像來源，HS2 圖像加註文字， 藝術構想圖：使用節能減排技術在英國白金漢郡建造的高架鐵路橋

當然，如果當初決定不建設有爭議的英國高速鐵路2號工程線路，那樣就減少了更多的碳排放。

現在在工程師當中有種趨勢，即他們會從已有的基礎設施當中擴大利用價值，諸如不拆除建築，而是重新修整已有建築，利用水泥建造替代物。

塑料生產是另外一個碳排放居前5名的行業。世界上幾乎所有的塑料都來自高污染的石油和天燃氣。

但是在荷蘭生化公司Avantium正在建造世界上第一個用植物生成的塑料同普通塑料（PET：聚乙烯對苯二甲酸脂）產品競爭，塑料是大多數飲料瓶的材料。

這種新產品是一種生物塑料（PEF：聚2，5－呋喃二甲酸乙二醇酯），據說生產這種新產品的碳排放要比傳統塑料少了1/3。

這種原材料取材於小麥和玉米。我嘗過，感覺像吃糖一樣。

圖像來源，BBC / Child Born of Oil, Gina Czarnecki, 2022 圖像加註文字， 塑料雕塑：石油裏誕生的孩子。塑料行業每年在全球產生18億噸二氧化碳排放

這些都是能讓人興奮的技術突破。

但還是要面對現實，生物塑料的基礎很小，僅佔整個塑料行業的1-2%。

另外用來培育製造生物塑料瓶的生物原料的土地進一步擴大，將來世界面臨熱量襲擊的時候，農民生產糧食也會受到更大壓力。

聯合國已經承諾要限制塑料生產，但是各國政府採取的應對行動遠遠落後於氣候變化的速度。

圖像加註文字， 用生物塑料製造的飲料瓶，原材料取自玉米和小麥

鋁行業是5大主要排放行業的最後一個，當然鋁行業的二氧化碳排放要遠低於混凝土和鋼鐵行業。

部分原因是用鋁土礦煉鋁的能源消耗巨大，主要的煉鋁企業都選擇有再生能源或廉價能源的地方，諸如在冰島，那裏的大部分能源來自地熱和水電。

鋁行業還表示超過95%的鋁製品都被回收，因為鋁製品比較昂貴。但是即使那樣，回收鋁也需要高溫才能完成。因此在德國的多特蒙德他們正在重新啟用一項100多年前的發明。

一台機器把鋁片加熱，壓制，把已經成型的鋁材做出鋁管，這個過程所產生的碳排放只有通常鋁回收的排放的很小一部分。

圖像來源，BBC / Call me AL, John Jostincs, 2022 圖像加註文字， 鋁材雕塑 - 管我叫鋁。鋁行業每年全球二氧化碳排放量達到6億噸

只要你注意觀察，這種幫助企業減少排放的新發明比比皆是 ，但是這些新發明湧現的速度不足以實現在2030年前將二氧化碳排放減半的全球目標。

排放嚴重的行業最大的問題是缺少來自再生能源的清潔能源，汽車和住房也缺少這裏清潔能源。

劍橋大學的朱利安·奧爾伍德(Julian Allwood)教授總結說，我們許多人都希望發明一種新技術能提供解決方案，但不幸的是，發明並不是問題所在。

「問題是我們能擴大產量的速度。你能發明一個新電話而且實現快速銷售，但是你不能很快建成一座發電廠，因此我們需要的解決方案必須是建立在已有技術基礎上，只是改變做事情的方式。」