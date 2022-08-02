什麼是星鏈 Starlink？成千上萬顆低軌衛星布局的背後

1 小时前

圖像來源，Getty Images

埃隆·馬斯克（Elon Musk）的太空技術公司 SpaceX 已經把數千顆衛星送入軌道，很多人都說自己曾親眼見到它們在空中閃耀。

這些人造衛星組成星鏈（ Starlink），這個項目的目的是從太空向地球上偏遠地區提供高速互聯網服務。

什麼是Starlink？它如何工作？

星鏈通過龐大的衛星網絡提供互聯網服務。

它針對的是居住在偏遠地區無法獲得高速互聯網的人。世界各地都有這樣的地區，包括英國，朴茨茅斯大學空間項目經理盧辛達·金（Lucinda King）說。

星鏈衛星被置於近地軌道上，這樣可以使衛星與地面之間的連接速度盡可能快。

然而，需要大量的低空衛星來全面覆蓋地球。

據悉，星鏈衛星總計可能達1 萬顆到1.2 萬顆，其中約 3 千顆自2018年以來已陸續升空，技術網站 Pocket Lint 編輯部總監克里斯·霍爾（Chris Hall )說。

「使用衛星解決了將互聯網連接到沙漠和山區偏遠地區的問題，」 他說，可以避免大量基礎設施（如電纜和桅桿）建設。

星鏈怎麼收費？誰會使用它？

與標凖互聯網供應商相比，星鏈上網服務不便宜。

客戶的月費是 99 美元（英國每月 89 英鎊）。連接衛星所需的碟形天線和路由器的成本為 549 美元（529英鎊）。

而英國 96% 的家庭已經可以連上高速互聯網，歐盟和美國 90% 的家庭也一樣。

因此，倫敦大學空間政策和法律研究所所長薩伊德 · 莫斯特沙爾（Sa『id Mosteshar）教授說，星鏈「依靠一小部分市場份額來獲得營收」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 星鏈衛星跟蹤飛越大西洋的移動設備

Space X 表示，它目前在36 個國家/地區擁有40萬用戶 - 主要在北美，歐洲和澳大利亞，包括家庭和企業客戶。

星鏈計劃2023年將其覆蓋範圍進一步擴展到非洲、南美洲和亞洲 - 世界上互聯網覆蓋率更不穩定的地區。

霍爾說，星鏈的收費對於非洲許多家庭來說可能太高，「但它可以在連接偏遠地區的學校和醫院方面發揮重要作用。」

星鏈會不會加劇空間擁堵？

星鏈不是唯一正在開拓近地軌道空間的公司，還有英國的 OneWeb 、美國的 Viasat 和 2018年成立的中國公司銀河航天等競爭對手，都在實施各自版本的「星鏈」，將大量低軌衛星送上天。

莫斯特沙爾說，這種趨勢必將帶來低軌資源緊張和空間擁擠問題，「使得空間碰撞風險更高。

他說：「衛星可能會撞擊其他（太空）船隻並產生殘骸碎片，反過來，這些碎片在高速飛行時可能會造成更大的損害。」

最近發生了一些涉及星鏈衛星的近距離相遇的驚險事件，包括與中國空間站擦肩而過。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 低空衛星肉眼清晰可見

金博士說：「如果碎片太多，可能導致近地軌道未來無法使用......我們也可能無法穿過近地軌道進入我們的導航衛星和電信衛星所在的更高處的軌道。」

星鏈衛星也給天文學家帶來新問題——在日出和日落時，它們可以被肉眼看到，衛星外翼反射太陽，閃閃發光，而這可能導致望遠鏡圖像上出現條紋，模糊恆星和行星的視野。

星鏈是怎麼幫助烏克蘭的？

俄羅斯軍隊在烏克蘭推進史，烏克蘭的互聯網服務被關閉，社交媒體網站也岌岌可危。

馬斯克在衝突開始後立即在烏克蘭推出了星鏈服務，向該國運送了1.5 萬套天線接收碟和路由器。

它也被用於戰場。

倫敦國王學院國防研究研究員瑪麗娜 · 米隆（Marina Miron）博士說：「烏克蘭軍隊正在用它來進行通信 - 例如指揮部和前線作戰部隊之間的通信。」