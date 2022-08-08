最新考古研究發現大熊貓近親 600萬年前曾在歐洲大陸生活

47 分钟前

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大熊貓被稱為「中國國寶」，世界自然基金會形象大使，在中國享受豐厚的政府保護資源，肩負「熊貓外交」重任。

大熊貓已在地球上生存了至少800萬年，棲息地是中國四川、陝西和甘肅山區，海拔2600-3500米的茂密竹林裏，屬食肉類哺乳動物，但以竹子為主食。

一般認為大熊貓是中國特有物種，但最新研究表明，600萬年前，歐洲大陸曾有大熊貓的身影足跡。

保加利亞國家自然歷史博物館靜靜躺著兩枚化石，手寫的標籤上註明它們是1970年代，一位名叫伊萬·尼科洛夫（Ivan Nikolov）的古生物學家在保加利亞西北部一個煤田發現的。

那是兩顆動物的牙齒，大約半個世紀以來一直在博物館化石藏品堆裏，沒有多少人關注。

不過，它們的命運最近發生了巨大變化，都是因為博物館的一位叫尼古拉·斯帕索夫（Nikolai Spassov）的古生物學教授和他的學生。他們注意到這兩顆牙齒化石，重新檢測、評估，最後得出結論：它們屬於大熊貓的近親，生活在大約 600 萬年前。

嚴格說來，是中新世晚期生活在如今保加利亞的歐洲土地上的一種大熊貓。

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雖然已經知道大熊貓曾經在歐洲出沒，但圍繞它們究竟是否，以及如何從亞洲遷徙到歐洲的問題，一直爭論激烈。而牙齒化石能夠提供的信息相當有限，尤其是如果原始標籤又筆跡模糊，線索含糊。

保加利亞自然歷史博物館那兩枚牙齒化石就是這種情況。斯帕索夫教授說，確定地點和本尊的年齡更是用了很多年，最後又經過很長時間才確定，那個本尊是一隻大熊貓。

大熊貓一度被列為瀕危物種，經過大力搶救和保護，世界自然保護聯盟（IUCN）幾年前將大熊貓從「瀕危」降到「易危」，在中國引起一些異議。

物種的瀕危等級劃分，由高到低分別為：滅絶、野外滅絶、極危、瀕危、易危、近危、無危。

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那時的大熊貓也以素食為主。不過，與現代大熊貓不同的是，它們的主食不是竹子。

依據是它們的牙齒看起來不夠堅固，而且在那個時代該地區的化石記錄中幾乎沒有竹子生長的證據。

研究報告說，新發現的這個物種應該不是現代大熊貓的直接祖先，體型相似或略小，屬於近親。

它被命名為Agriarctos nikolovi，以紀念第一個發現化石的人。

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熊貓外交

大熊貓被稱為「中國國寶」，世界自然基金會形象大使，在中國享受豐厚的政府保護資源，肩負「熊貓外交」重任。

熊貓外交一詞特指1940年代到21世紀，中國政府將熊貓作為貴重禮物贈送或租借給其他國家以增進友好關係的做法，但最早有記載的是在唐朝武則天時期，日本史料稱公園685年太後武則天贈送給日本天舞天皇的禮物中有兩隻大熊貓。

1940年代，民國政府曾向美國贈送兩隻雄性大熊貓，，潘達和潘弟，向英國贈送一隻雌性大熊貓，聯合小姐。

1950年代到1982年，中華人民共和國政府以官方或民間的名義將大熊貓作為國禮贈與那些與中國保持良好外交關係，以及中國希望與之建立外交關係的國家，包括蘇聯、朝鮮、美國、英國、法國、德國、日本、西班牙及墨西哥等九個國家接受過中國贈與的24隻大熊貓。

從1982年起停止，中國停止向國外贈送大熊貓，以呼應保護瀕危物種的全球號召。自那以後，大熊貓便以全球巡展和租賃方式出國。

由於監管和規範缺稀，而又有豐厚的利潤潛力，商業性大熊貓租借活動帶來諸多問題，包括捕獵野生大熊貓，加劇瀕危問題，最終導致美國和中國政府及國際介入，禁止商業性租賃，但仍可以科研、繁殖、保護名義租借。