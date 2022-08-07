氣候變化：災難性後果可能導致人類生存危機

27 分钟前

圖像來源，Yui Mok

一項新的研究認為，氣候變化的災難性後果，包括人類滅絶，並沒有受到科學家的足夠重視。

作者說，如果不採取行動，更極端的氣候變暖導致的後果仍然可能成為現實，這個問題沒有被充分探索，這很危險。

他們說，世界需要開始凖備可能發生的所謂的「氣候末日」。

研究人員希望聯合國科學家調查災難性變化的風險。

根據這個新的分析研究，最接近探討、探索應對氣候變化如何導致全球性災難的嘗試來自諸如「無法居住的地球」 這些大眾科學書籍，而不是來自主流科學研究。

近年來氣候科學家更多在研究比1850年--全球工業化開始之前--的氣溫升高1.5度或2度帶來的衝擊。

這些研究顯示，在本世紀把溫度上升保持在這種水平將為全球經濟帶來巨大負擔，但是這些研究並沒有探索人類終結的問題。

研究人員聚焦這些溫度上升更低的前景自有其理由。

世界幾乎所有國家都簽訂了巴黎氣候協定，該協定旨在把本世紀全球氣溫升高幅度控制在「低於」2度的水平，他們還努力把升高幅度控制在1.5度內。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在巴基斯坦的人們逃離躲避洪水

因此很自然各國政府都希望他們的研究人員能夠用他們的工作展示上述這種變化的意義。

但是新的研究論文說，對於氣候變化更極端的結果關注不夠。

劍橋大學的盧克·坎普（Luke Kemp）博士是文章的主要作者。他說，「我認為考慮可能發生的最壞情況是清醒的風險管控，在關係到地球和物種命運的問題上，我們應該這樣做。」

研究人員發現，對溫度升高3度形成的衝擊的評估工作落後，同這種情況發生的可能性不匹配。

該報告使用氣候模型顯示這種情況，到2070年，約20億人生活在世界上政治生態最脆弱的地區，他們要忍受年平均氣溫為29度的環境。

文章的另外一個作者、南京大學的徐馳教授說，「目前在撒哈拉和海灣地區約3千萬人就生活在年均氣溫29度的條件下，到2070年，這樣的溫度以及社會和政治後果會直接影響到兩個核大國和7個戒備最高、保存最危險病原體的實驗室。這有潛在的災難性的連鎖效果。」

圖像來源，ALKIS KONSTANTINIDIS 圖像加註文字， 極端天氣變化帶來的災難性後果的問題並沒有被充分探討

報告說，不僅僅是高溫會產生問題，綜合和連鎖效果，諸如食品和金融危機，衝突或疾病爆發有可能帶來災難。

應該把更多注意力集中在確認可能的轉折點，即氣候不斷變暖會引發其他自然事件，促使溫度進一步升高，諸如永凍土解凍導致甲烷排放，或森林不再吸收碳排放，而是開始放出碳排放。

為了正確將所有這些風險歸類，論文作者呼籲氣候變化政府間委員會對災難性的氣候變化做出一個特別報告。

研究人員說，認真研究可能發生的最糟糕的後果十分重要，即使這種情況會令人恐懼，也應該這樣做。

他們說，進行這樣的研究會讓科學家考慮緊急行動選項，諸如向大氣釋放冷卻劑的氣候工程。研究人員會進行評估，將這種劇烈干預同氣候變化的最壞前景相比較。關注最壞的可能情況還可能幫助教育公眾，實際上降低了這種結果成為現實的機率。

盧克·坎普博士說，「明白這種可能、但很黑暗的前景，會激化政治和公眾輿論。」

「我們看到當初核冬天的概念被明確化，有助於在1970和1980年代在全球範圍內加強努力以及反對軍備的和平運動。」

「而且我希望，如果在氣候變化問題上我們能夠發現類似的確鑿和清晰的機制，也會產生類似的效果。」

呼籲嚴肅研究更極端情況也會引起年輕的氣候活動人士的共鳴，他們說，他們很少聽到這方面的信息，因為擔心公眾會產生恐慌，不利於採取行動。

25歲的活動人士勞拉·揚（Laura Young）說 ，「研究氣候變化的方方面面很重要，包括令人恐懼的災難性事件的現實。因為不了解充分的真相和所有潛在的衝擊，我們不能做出必須的明智的選擇，我們就不能製造足夠壓力對氣候變化採取行動。」

「多年來氣候變化問題一直被掩蓋，信息有誤，或者被迴避，不能再這樣下去了。特別是對於年輕一代更是如此，他們今後要面對地球長期負荷極限的後果。」

這項研究被發表在美國國家科學院院刊上。