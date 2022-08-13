口腔健康與全身健康：深層牙齦疾病的潛在危險

瑪莎•亨利科絲（Martha Henriques）

BBC Future

1 小时前

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口腔健康的影響遠遠超出口腔的範圍，它影響著從大腦到心臟的一切。

牙齒和牙齦對你的健康有廣泛的影響，與阿爾茨海默病、糖尿病和心血管疾病都有關聯。

牙齒擁擠、錯位、蛀牙和牙齦發炎，牙齒的這些問題早已廣為人知。現代人類的獨特之處在於，每天都需要進行艱苦的干預，以確保我們的牙齒和牙齦不生病。

口腔健康不僅限於牙痛和牙齦痛，還影響著我們的方方面面，從飲食到整體健康，甚至可能導致死亡的風險。

這是因為口腔疾病並不總是局限在口腔內。口腔健康與一些世界上最糟糕的疾病（包括心血管疾病、糖尿病和阿爾茨海默病）之間的密切聯繫正在顯現，這表明口腔像是一面反映身體健康和疾病的鏡子，是我們人生整體幸福感的指標。

不幸的是，口腔健康最常被忽視。牙周炎或深層牙齦疾病是僅次於齲齒的第二大口腔疾病，30歲以上成年人患病比例超過47%。65歲以上人群，64%的人患有中度或重度牙周炎。在全球範圍內，它是世界上第11大常見病。

牙周炎是一種感染，不是在你微笑時能看到的牙齦表面症狀，而是在深處。在牙齦表面炎症(牙齦炎)的最初階段，細菌會沿著牙齦線移動到牙根袋裏，在那裏侵蝕支撐牙齒的結構。由於牙周炎的隱匿性，許多牙周炎患者直到病情發展到晚期才意識到。這種疾病有遺傳成分，也受口腔衛生的影響。

英國中央蘭開夏大學（University of Central Lancashire）牙科學院的高級研究員辛樂（Sim K Singhrao）說，對於大多數人來說，這種疾病直到四、五十歲時才會變得明顯。到這個時候，嚴重的損傷可能已經破壞了牙齒的結構，有掉牙的風險。其實在此前數十年間，這種感染一直在血液中持續傳播細菌，如牙密螺旋體和牙齦卟啉單胞菌。

正是這種長期存在於牙齦和血液中的致病細菌影響著口腔以外的健康。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牙周炎的部分危險在於，許多患者並不以為然，因為它通常沒有症狀。

辛樂說：「如果你把血液想象成一輛公共汽車，它會把乘客——比如口腔裏的細菌——帶到全身......有些會在大腦中，有些會在動脈中，有些會在胰腺或肝臟中。"

當這些器官變得虛弱時，這些細菌會引起炎症，並開始或加劇其他炎症疾病。

事實上，牙周炎與世界上一些最普遍的非傳染性疾病都有關聯: 心血管疾病、糖尿病、阿爾茨海默病、肥胖、各種癌症、類風濕關節炎、帕金森病、肺炎和妊娠併發症。

許多情況下，這是一種雙向關係。例如，牙周炎可加重動脈粥樣硬化、動脈壁硬化等情況，動脈粥樣硬化的存在也容易使患者患上牙周炎。目前還沒有被認為是醫學調查黃金標凖的隨機對照試驗( RCT )來深入研究這一關係；從倫理上講，這些試驗很難開展，因為需要一組人的牙周炎在很長時期內不給予治療，以觀察其對動脈粥樣硬化的影響。不過，通常只在口腔中發現的導致牙周炎的細菌卻被發現嵌在動脈粥樣硬化斑塊中。

在所有這些慢性疾病中，糖尿病與牙周炎的雙向聯繫最強。患有 2 型糖尿病的人患牙周炎的風險比沒有患牙周炎的人高三倍。對於患有 2 型糖尿病和牙周炎的人來說，感染會使他們的身體控制血糖水平能力缺乏的狀況惡化。

但是。這種聯繫背後的原因是什麼呢?

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牙周炎有遺傳因素，但通過細緻的口腔衛生可以將患牙周炎的風險降至最低。

這發生在細菌從牙齦深處流動到血液的過程中。當免疫系統檢測到細菌或其他病原體時，免疫細胞會釋放大量被稱為炎症標誌物的細胞信息分子。這些炎症標誌物的細胞信息分子。這些炎症標誌物幫助免疫系統攻擊和殺死入侵的病原體。傷口周圍出現的紅腫就是炎症反應的結果。

在短期內，炎症標誌物可為免疫系統對可能感染部位的起到良好的嚮導作用。但當這些哨兵在體內徘徊時，就會引發一系列問題。

大多數與牙周炎相關的疾病都有公認的炎症因素。例如，近30年前，一種名為腫瘤壞死因子- α的炎症標誌物被發現可以增加糖尿病患者的胰島素抵抗。不久之後，又發現了一批其他炎症標誌物加劇了肥胖和 2 型糖尿病。這種密集的炎症標誌物網絡觸發了旨在通過抑制慢性炎症來治療糖尿病的研究。

隱藏在牙齦內的感染導致的細菌持續侵入卻恰恰起到了相反的作用。

哥本哈根大學齒科系名譽教授帕勒·霍姆斯楚（Palle Holmstrup）說：「所有炎症疾病都是相互關聯的，會相互影響。」

「牙周炎是人體最常見的炎症疾病之一，甚至可能是最常見的那種。

「這與多種炎症疾病（類風濕關節炎、心臟病、糖尿病等）中活躍的炎症介質是相同的。如果你有牙周炎，你的全身低級別炎症會增加。」

在人類身上，很難直接研究治療牙周炎如何能緩解糖尿病等疾病，這與治療動脈粥樣硬化有著相同的倫理原因: 你不能為了研究而拒絶治療患者的疾病，特別是如果你懷疑這可能會加重他們的其他疾病。這使得研究這種複雜的相互關聯的炎症疾病變得尤其困難，而且很難確定因果關係。

然而，霍姆斯楚團隊已經在大鼠身上測量了牙周炎對糖尿病的影響。他的小組研究了患有牙周炎的糖尿病大鼠和沒有患牙周炎的糖尿病大鼠對血糖反應的差異。牙周炎導致餐後血糖升高30%。

圖像來源，PA / Rui Vieira 圖像加註文字， 如果不注意，牙周炎會導致牙齒脫落，同時也會帶來健康風險。

如果牙周炎是侵襲性的，並且未經治療，最終會導致牙齒脫落。除了幾十年的慢性炎症，牙齒脫落還會帶來一系列新的健康風險，包括認知能力下降和癡呆症。

紐約大學羅里邁耶斯護理學院（New York University's Rory Meyers College of Nursing）的院長兼全球健康教授吳蓓（Bei Wu）發現了一種關聯: 你掉的牙齒越多，認知能力下降和癡呆的風險就越大。在此類研究規模最大的一項中，吳研究了美國 3.4 萬名患者的健康數據，發現一個人每掉一顆牙，他們患認知障礙的風險就會增加1.4%，患癡呆症的風險就會增加1.1%。

總體而言，與牙齒完好的人相比，那些掉牙人患認知障礙的風險增加了48%，患癡呆症的風險增加了28%。

牙齒脫落是癡呆症的一個風險因素，這在很大程度上被忽視了。吳說，當她指出這兩者之間的關係時，她通常會感到驚訝。"口腔健康是缺失的一部分，"吳說。"我們正試圖提供證據，表明它應該是身體健康的重要一環。"

雖然牙周炎可能是導致牙齒脫落的常見原因，但除了炎症，可能還有其他原因。到目前為止，吳的牙齒脫落研究只調查了相關性，沒有調查因果關係，但她想調查營養在這一關係中的作用，以及其他因素。

「一枚好的假牙可以改善營養攝入，也可以改善你的咀嚼能力，」吳說。「這可能會增加血流量，從而可能對認知功能產生影響——但這仍然只是一個假設。」

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 每刷一次牙，我們就有機會改善更廣泛意義的身體健康。

口腔健康和其他疾病之間的聯繫有一個非常重要的結果: 降低患牙周炎的風險很容易，如果你已經患了牙周炎，就可以有效地治療它。

吳教授說：「如果我們刷牙得當，保持良好的口腔衛生，就有可能預防牙周炎的發生。」

如果牙病真的發生了，那麼在早期階段可以通過刮治和根刨來治療，這將把牙齦線以下的下的微生物刮掉。如果你有嚴重的牙周炎，解決方法可能包括手術治療，「這意味著你鬆開牙齦的軟組織，清潔牙根表面，然後把組織放回去，」 霍姆斯楚說。

問題在於檢測，因為這種疾病通常沒有症狀，再加上人們普遍的誤解，認為除非你有嚴重的牙痛，否則你不需要去看牙醫。解決方法也很簡單: 你需要定期看牙醫，不要拖延。