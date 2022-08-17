新冠疫苗升級： 二價疫苗問世 奧密克戎BA.4 和BA.5遇到對手

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新冠病毒持續變異，奧密克戎變異株 BA.4 / BA.5 成為不少地區主導疫情的毒株，而疫苗效力的持久性和升級吸引了更多關注之際。

英國政府8月15日批准一款莫德納公司研發的新一代疫苗作為加強劑，用於大規模接種。

這款率先在英國獲准用作加強劑的疫苗名為 Spikevax，被稱為二價疫苗（bivalent vaccine），針對包含新冠原始病毒毒株和最新的奧密克戎變異株，對最新出現的」奧株「BA.4/BA.5也可以提供較強免疫保護。

一石擊二鳥

數據顯示，使用二價疫苗作為增強劑的人血液中抗體水平很高，獲得的免疫保護較強。

莫德納 Spikevax 使用的是最初的新冠毒株和2022年初出現的奧密克戎變異株BA.1，但試驗結果顯示它對奧密克戎亞型株 BA.4 和 BA.5 也能提供高於舊版疫苗的保護。

沒有證據顯示二價疫苗在阻止病毒傳播方面表現有所不同。

英國《每日電訊報》引述莫德納英國分公司總經理達裏烏斯·休斯（Darius Hughes）說，莫得納mRNA疫苗的設計為日後添加其他毒株或變異株提供了空間，可以靈活處理，在保留原始病毒株的基礎上添加新的毒株或變異株。

他解釋說，更新版疫苗中包含了奧密克戎原始毒株BA.1的遺傳密碼，而這個密碼也適用於BA.4 和 BA.5。

莫德納希望到明年冬季時能研發出一款跟流感疫苗結合的二價疫苗：新冠-流感疫苗，到2024-2025年冬季研發出針對新冠、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）的「三合一」疫苗。

其他醫藥公司也在展開針對奧米克戎及其亞型株的疫苗的研發，包括輝瑞、中國科興和國藥集團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 病毒學和流行病專家們認為，人們多次感染的主因是病毒變得更加「狡猾」

"奧株「：BA.4 和 BA.5 更「狡猾」

新冠病毒變異株及其亞型的免疫逃逸能力增強，而人們免疫力下降，加上從未感染過新冠的人（英國人口的20%）感染機率較高，這些都助推了以重覆感染為主要特點的新一波疫情。其中尤其令人關注的是最新出現的奧米克戎亞型株BA.4、BA.5。

《新英格蘭醫學雜誌》發表研究報告稱，BA.4和BA.5可以「基本逃脫」疫苗接種或曾經感染的免疫保護，即它們逃避免疫阻遏的能力很強。

《科學》雜誌上的一項研究還表明，初始的奧密克戎變異株就像一種「隱形病毒」，使人的免疫系統對後來的亞型變異株降低警惕性，辨識力降低。這是科學家所稱的「免疫印記」作用。

雖然最近這波疫情中需要住院治療的重症並未成比例增加，但感染對日常生活仍會造成干擾和不便，對有基礎疾病或免疫力脆弱的人群構成額外風險，此外也可能增加演變成「長新冠」的風險。

沒有跡象表明最新亞型變異株比原始的奧密克戎更危險，但現在無法確定，因為眼下只有實驗室和動物研究數據。

日本的一項研究顯示，BA.4和BA.5在肺細胞中更容易生長。倉鼠感染後出現的病症比早期新冠病毒感染症狀更嚴重。

就嚴重程度而言，新冠病毒及其子孫輩變異株可能看起來更像流感，但不同之處，至少目前來看，在於流感每年只有一次高發季。

疫苗：升級換代和「廣譜免疫」

就新冠防疫而言，疫苗升級和接種計劃仍是關鍵。

除了莫德納，還有幾家製藥公司也在對新冠疫苗升級，研發有效針對奧密克戎的更新版疫苗，包括輝瑞、科興、國藥。

莫德納的 「二價疫苗」 Spikevax 被英國政府率先批准用作加強劑普及。

但是，更新版疫苗對於當前流行的亞型株以及今後可能出現的最新亞型株或全新變異株效果如何很難判斷。

2022年6月，《自然》和《科學》分別發表的兩份研究報告，從不同側面為求解這個問題提供了一些線索。

中國一個研究團隊在《自然》（Nature）雜誌發表的報告，以及英國一個研究團隊在《科學》（Science）雜誌上發表的報告，從不同側面求證重覆感染新冠的原因。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當前疫苗主要針對覆蓋新冠病毒外表的刺突蛋白。

這項研究由北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心昌平實驗室謝曉亮教授團隊牽頭，清華、南開、社科院、首都醫學院等機構參與。

研究發現，已經接種過疫苗的人被奧密克戎早期毒株BA.1突破感染後，產生了可以中和BA.1病毒以及原始新冠病毒的抗體，而之後出現的亞型，包括BA.2.12.1、BA.4和BA.5，都具有逃逸這些抗體的突變。

研究發現，這些亞型變異株對從接種了三劑疫苗和接種後感染奧密克戎 BA.1 的患者血漿中的中和抗體具有更強的逃逸能力。

中和抗體可以使病毒失去活性，有助於提供「廣譜免疫」保護。

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這個團隊解釋說，奧密克戎亞型變異株可以突破奧密克戎病毒本身引發的體液免疫（抗體免疫）保護，而這種突破感染產生的記憶性免疫則主要針對原始毒株。

用早期奧密克戎變異株製作的疫苗對新出現的亞型株中和效果受到限制。

對此，北大研究團隊認為，此類疫苗可能無法針對新的奧密克戎亞型變異株起到「廣譜」免疫保護效果。

研究報告寫道：「與奧密克戎首次出現時不同，現在的奧密克戎亞型變異株可以針對奧密克戎本身誘導的體液免疫（進行突破感染），例如在疫苗接種後的奧密克戎感染。」

奧密克戎的突破感染誘導的記憶性免疫主要是針對原始新冠毒株的，而「這反過來縮小了引發的抗體的多樣性，並可能進一步促進未來變異株的出現。」

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病毒辨識力和「免疫印記」

研究表明，個體的疫苗接種和感染史可能對其對變異體（包括對奧密克戎）的免疫反應產生巨大影響。

這是因為"免疫印記"的作用；最初感染時留下的「印記」對當時入侵的病毒產生的記憶和免疫力，與奧密克戎及其亞型株無關。

這與一個普遍的假設相悖。人們通常認為通過感染病毒可以獲得自然免疫增強，使人能夠更好地識別遇到的變體並抵禦未來的感染，而最新分析發現，即使接種了三劑疫苗的人，還是會重覆感染，包括再次感染奧密克戎變異株及其各種亞型株。

研究團隊發現，在那些接種了三劑疫苗且之前沒有感染過新冠的人中，感染奧密克戎後，人體對先前多種變異株（Alpha、Beta、Gamma、Delta 和原始病毒株）的免疫有所增強，但對奧密克戎本身的免疫增強作用較小。

在疫情最初感染後痊癒的人後來又被奧密克戎變異株感染，第一次感染沒有起到免疫增強作用。

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 感染新冠病毒患者的肺部

這是因為，研究發現，T 細胞並不能彌補奧密克戎抗體識別能力差的缺陷，即使在感染了這個變異株的患者體內，T 細胞對變異株的刺突抗原的識別仍較差，無法提供有效保護。

因此，報告的主要作者，帝國理工學院傳染病系教授博伊頓（ Rosemary Boyton ）解釋說，曾經感染過奧密克戎並不等於具有更強的免疫力，不會再次感染。

她說：「令人擔憂的是，奧密克戎可能會進一步變異成更具致病性的毒株，或者變得能夠更好地克服疫苗保護。在這種情況下，感染了Omicron的人將很難抵抗未來的感染，這取決於他們的免疫印記。」

報告作者之一，倫敦瑪麗女王大學的吉本斯（Joseph Gibbons）博士解釋說：「一個人的感染史與他們對疫苗的反應之間的聯繫現在很清楚了。先前感染不同變異株會影響免疫反應的效力和持久性。」

然而，他們強調，可以肯定的是，疫苗接種可以持續提供針對重症和死亡的保護，但感染和再感染對包括「長新冠」在內的長期健康的影響尚不清楚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗的效力大約在接種半年後會逐漸減弱，但保護程度仍舊很高

免疫力如何產生？

免疫系統是人體抵抗感染的防禦系統，由兩部分組成：先天免疫反應和適應性免疫反應。先天免疫反應不會學習，不針對任何特定病毒，因此不會對新冠病毒產生免疫力。

適應性免疫反應更具有針對性，會產生靶向抗體的細胞，這些抗體可以粘附在病毒上並予以阻擊，還有能夠識別病毒並定向攻擊受感染細胞的 T 細胞，即細胞反應。

初步研究顯示，接種新冠疫苗後 T 細胞和免疫記憶這兩方面沒有衰退減弱現象，但最新研究顯示這個特點對「廣譜」免疫保護的利弊需要深入探索。

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為什麼中和抗體更重要？

COVID-19 冠狀病毒的核糖核酸 (RNA)的保護層表面有刺突蛋白，可以附著在某些人體細胞上。病毒 RNA進入細胞後即開始複製並啟動蛋白質的產生，導致病毒感染更多的細胞並擴散到全身，尤其是肺部。

免疫系統對病毒的不同部分做出反應，但重點是刺突蛋白，會把它識別為外來物質，自動開始產生抗體作為回應。

據哈佛醫學院網站解釋，中和抗體是人體免疫系統產生的攻擊冠狀病毒刺突蛋白的抗體，它們使病毒更難附著並進入人體細胞。中和抗體可以提供比結合抗體更持久的保護，防止再度感染。