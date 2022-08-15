醫學突破：英國科學家成功改變供體腎臟血型 有望增加匹配腎源

克里斯蒂·庫尼 （Christy Cooney）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 腎移植

研究人員成功改變了捐獻腎臟的血型，這一發現有可能增加移植器官的供應。

這一突破對少數族裔具有特別的意義，因為他們的移植腎源往往更加短缺。

A型血人的腎臟無法移植給B型血的人， 反之亦然。

但如果把捐獻腎臟的血型改變成通用 （俗稱萬能）的O型血，將意味著它可以移植給任何病人。

（在英國）黑人和其他少數族裔群體經常要比白人患者多等一年才能獲得移植器官，因為他們更可能屬於比較罕見的B型血。

此外，來自這些族裔人口的器官捐獻率也更低。例如，在2020/21年，來自黑人和其他少數族裔的捐獻者佔總體器官捐獻的9%多一點，而這一群體等待腎移植的患者卻佔33%。

劍橋大學的科學家們利用常溫灌流儀 - 一種能把含氧血液供給捐獻腎臟來幫助保存的裝置 - 用含有特定酵素的血液沖洗捐贈的腎臟。

這一過程可以有效去除捐獻器官血管上的血型標識，從而把它改成O型血。這只需要幾個小時，研究人員已經成功地為3個捐獻腎臟轉變了血型。

參與該研究的博士生麥克米蘭（Serena MacMillan）說，「想想這將可能如何改變很多人的生活就令人非常興奮」。

下一步是觀察當為腎臟提供新血型的正常血液時它們的反應如何，這可以在腎臟被移植到病人身上之前再次用機器做測試。

這項由慈善機構「英國腎臟研究」資助的研究結果將於未來幾個月在《英國外科雜誌》上發表。

英國腎臟研究慈善機構的執行主任麥克馬洪博士稱，這一研究成果「有改變遊戲規則的潛力」。

分析：尚需更多研究

BBC健康與科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

這是一個神奇、且令人信服的想法，但它對器官移植的影響尚未得到證實。

有關背後的科學、以及它在多大程度上可以增加捐獻器官來源仍有許多問題。

它還需要進一步的測試來觀察這些之前血型不相配的器官經過調整後表現如何，並確保這一過程不會對腎臟造成任何損傷。

這必須在實驗室中測試，然後再小規模在患者身上臨牀試驗。

此外， 血型只是腎臟移植前三大要素的其中之一，英國一半人口已經是O型血（無論是O型陽性還是陰性），這些人的腎臟可以捐給任何血型的人。

此外， 組織配型和交叉配型（將供體和受體血液混合在一起觀察是否會有反應）也是腎移植的一大因素，特別對少數族裔群體而言。