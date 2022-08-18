航空旅行行李丟失或延誤：用定位跟蹤科技幫助避免和解決問題

娜塔莉·里斯本娜（Natalie Lisbona）

商務記者

32 分钟前

圖像來源，Jenny Loucas 圖像加註文字， 甄妮·盧卡斯度假期間拍攝的照片，照片中她穿的裙子隨航空託運行李一起丟失了

甄妮·盧卡斯（Jenny Loucus）在翻看她在希臘慶祝40歲生日的照片，她知道，照片中她穿的衣服和佩戴的首飾都永遠丟失了。

度假很享受，但她在登機返回倫敦蓋特威克飛機場後，行李丟失了。

「我度過了很開心的時光，但回來的時候情緒很低落，」她說，「我看過去拍的一些照片就忍不住想，『啊呀，那個東西也在包裏』。」

兩個月後，易捷航空（Easyjet）證實她的行李無法找回。航空公司的發言人對BBC記者說，「我們很抱歉盧卡斯女士的包丟了，我們理解這給她造成的困擾。」

世界各地的報刊標題和社交媒體內容都顯示，盧卡斯女士的遭遇並非個例，一些評論說，「這是個丟失行李箱的夏天」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「丟失行李的夏天」：世界各地的機場大多遇到了行李堆積的情況

這種情況被歸咎於航空公司和機場的保安人員人數不夠，他們需要掃描登記所有的託運行李，地面管理行李的公司需要把行李和包裹送到飛機上，然後再從飛機上把行李送到傳送帶。

疫情期間所有這些團隊都經歷了裁員，現在不能應付復蘇的出國旅行和度假的要求。這就導致庫房裏堆積了大量行李箱。

西班牙的曼福保險公司（Mapfre）說，今年夏天報失行李的旅客比2019年多了30%。2019年代表了疫情前的正常旅行水平。

現在還沒有今年託運行李延誤或丟失的全球估計數字，但2019年的數據顯示這個問題一直存在。

根據行李管理軟件公司SITA的年度報告，今年全世界有1900萬件包裹和行李被延誤，130萬件行李丟失。如果把那些被損壞或被盜的行李算在內，每千名旅客中有5.6 人行李出了問題。

越來越多的旅客開始利用科技手段解決這個問題，即試圖跟蹤自己的行李物品。

據報道，蘋果公司AirTag跟蹤裝置銷售量劇增。AirTag的工作原理是發出一個安全的藍牙信號，信號會被附近的蘋果「查找」網絡（Find My）的裝置接收。這些裝置再把AirTag的位置發送到蘋果的網絡數據庫iCloud，這樣用戶就能在蘋果「查找」網絡中的地圖上找到自己的行李。

換句話說，通過智能手機或電腦能看的自己丟失行李的凖確位置。在彭博社上月發表的一篇文章裏，有一名男子從加利福尼亞飛往蘇格蘭參加一個婚禮，他能看到自己的行李被運到了多倫多，然後又被送到了底特律。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報道說，蘋果公司的物品跟蹤器銷售量劇增

還有其他旅客使用GPS定位的裝置跟蹤自己的行李。

盧卡斯說，她沒有用過行李跟蹤器，但今後「肯定會用。」她說，「會用任何手段防止行李丟失。」

雖然這種行李跟蹤裝置可能會讓旅客感到放心，但是旅行業的專家艾力克·利奧波德（Eric Leopold）說，這解決不了核心問題，即行李堆積，這是不能讓行李被送上主人乘坐航班的主要原因。

利奧波德是空中旅行諮詢公司Threedot的創始人。他說，「只有在99%的行李按時到達、1%沒有妥當處理的情況下跟蹤才有用。當成千上萬件行李被困在倫敦或其他地方，跟蹤行李的裝置並不能幫助人搬運堆積如山的行李。」

以色列安檢設備公司SeeTrue希望幫助機場和航空公司提高把行李送上飛機的效率 。他們開發了能夠以比安全人員更快捷的速度對行李做安全掃描並辦理託運的軟件。

該公司的高管阿薩夫·弗蘭克爾（Assaf Frenkel）說， 「SeeTrue公司利用人工智能和電腦視覺算法發現行李中的違禁品。它能把現有的X光透視和CT掃描儀相連，進行實時探測，比人眼檢查更快，因為機器不會困倦，也不會被干擾分神。」

圖像來源，SeeTrue 圖像加註文字， 阿薩夫·弗蘭克爾說他們公司的軟件可以安裝在已有的透視儀器上使用

「結果就是，行李按時被送上飛機，沒有遺漏。」

英國航空行李服務公司AirPortr則有自己解決問題的辦法，那就是航班起飛前避免讓旅客在機場排隊登記託運行李。

旅客只需要通過手機應用軟件或網站，就可安排把行李從家門口送到目的地門口的「門對門」式服務。

目前英國航空公司和瑞士國際航空公司在倫敦和日內瓦的航線上有這種服務，AirPortr的工作人員從乘客的家中把行李取走。司機把行李直接送到機場旅客登機航站樓附近的行李存放區，而不是送到起飛檢票託運的大廳。

圖像來源，AirPortr 圖像加註文字， AirPortr'的服務目前存在於英國和瑞士的航班，旅客通過手機應用軟件安排行李託運

在目的地的機場，AirPortr的運輸合作伙伴會把到達的行李運送到旅客的目的地。

每件行李單程的運送費用起價為40英鎊左右，這是航班起飛前一天上門提取行李的費用。如果起飛當天在旅客指定的時段運送行李，費用會翻倍。在旅客已經到達機場的情況下，費用會更高。

雖然這種服務並不會導致任何排放增加，因為行李箱被送上旅客乘坐的同一架飛機，但把行李送往機場的確需要使用更多的車輛和更多的貨車里程。

AirPortr公司的總裁蘭德爾·達比（Randel Darby）在2013年創立了這個公司，他說，自有商業飛行以來幾乎一百年裏，行李運送的方式一直沒有變，這令他感到困惑。

他的目標是把公司的服務向全世界推廣，而不僅僅是針對商務旅客推廣，他希望這種服務會成為所有類型的度假者最終都會使用的標凖服務。

蘭德爾·達比甚至認為，航空公司和機場運行公司會對使用AirPortr公司業務的乘客進行補貼，因為他們的性價比好於那些在機場登記和託運行李的服務。

不過，儘管有這種技術性的方案，旅客仍然希望航空公司能夠有更多僱員照顧旅客的需要。

比爾·杜迪（Bill Doody）是個在法國城市圖盧茲生活的英國人。他和家人乘飛機經法蘭克福飛往紐約時，四件行李被德國漢莎航空公司延誤，長達一個月。

圖像來源，Bill Doody 圖像加註文字， 比爾·杜迪和他的家人飛往紐約，但是他們的行李卻沒有隨機到達

他說，「我不停地給漢莎航空公司打電話，但大部分電話號碼都無法撥打。漢莎公司以一個錯誤的原因，讓我體驗到了一次難忘的旅行。」

比爾·杜迪說，「最後我們只好在旅館的洗手池裏洗內衣。」後來他因為工作需要飛往澳大利亞，用了一種利用GPS的行李物品跟蹤器。

漢莎公司的發言人說，他們不能就每件行李丟失的個案做調查和評論。

在倫敦，盧卡斯女士現在正在設法索賠。