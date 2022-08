探索章魚神秘的內心世界:作為章魚有什麼感覺?

澳大利亞悉尼大學(University of Sydney)歷史與科學哲學教授彼得·戈弗雷-史密斯(Peter Godfrey-Smith)說,「當你與一隻充滿好奇的章魚打交道時,很難想象它沒有經歷過事情。」他也是《其他心靈:章魚和智能生命的進化》(Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life)一書的作者。「似乎難以抗拒。這本身不是證據,只是一種印象。」