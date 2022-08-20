反滅絶：讓滅絶動物起死回生 你可能想了解的六個問題

保羅·奧林齊（ Paul Organe）

BBC國際部

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一家美國公司希望能讓袋狼（左）和猛獁象（右）起死回生。

科學家正試圖讓一些已經滅絶的動物起死回生。

2021年成立的一家美國初創公司表示，他們有信心在未來5-10年間使2種已經消失的動物復活。

在（電影）侏羅紀公園中它可能看起來很簡單，但在實際生活中並非易事。而且，並不是所有人都相信可以做到、或甚至是否應該這樣做。

本文試圖探討圍繞這一話題的相關計劃和可能性。

已經制定哪些計劃？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國遺傳學家喬治·丘奇教授希望使「去滅絶」成為現實

「巨大生物科學公司」（Colossal Biosciences）的負責人美國遺傳學家喬治·丘奇和CEO本·拉姆希望到2027年能讓猛獁象（也稱長毛象）復活。

借助墨爾本大學的幫助，他們最近還宣佈了一個讓塔斯馬尼亞虎（Tasmanian tiger）或是袋狼（thylacine）復活的項目，這種有袋類動物自從1930年代就已經滅絶。

他們打算如何做到？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞洲象的DNA與猛獁象相似

一種方法是通過逆向工程（reverse engineering）：科學家從具有相似DNA（脫氧核糖核酸）的活物種中提取幹細胞，然後利用基因編輯技術讓滅絶物種「起死回生」。

對猛獁象來說，目前最接近的物種是亞洲象。

至於獲取袋狼的DNA，該團隊正在從墨爾本博物館中一隻袋狼幼崽標本上展開研究，它是從其母親的育兒袋中取出並浸泡在酒精中保存的。

為何如此之難？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 袋狼，暱稱為塔斯馬尼亞虎從1930年代就滅絶了。

科學家面臨的最大障礙是找到足夠完整的DNA，以便能凖確複製，並盡可能接近原始DNA。

但問題是，當動物死亡時，它們的DNA開始破碎，分解為更短的鏈。

以正確順序將之復原是一種挑戰。

「去滅絶」有何益處？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瀕臨滅絶的塔斯馬尼亞惡魔，也稱袋獾，或許會從中獲益。

巨大生物科學公司聯合創始人拉姆認為，讓一些滅絶動物起死回生有助於保護生物多樣性、恢復退化的生態系統，並消除人類在過去所造成的傷害。

「猛獁象和袋狼在它們的環境中都扮演了重要角色。恢復這兩種生物對由於這些物種缺失所造成的生態空白而引起的退化生態系統有可能產生積極影響，」他說。

拉姆還認為，他們的研究可以推進防止其他物種滅絶的科學。

他解釋說，「塔斯馬尼亞惡魔（也稱袋獾，Tasmanian devil）可以產20到30隻幼崽，但只有少數才能存活下來。而我們為袋狼項目所開發的外袋技術對塔斯馬尼亞惡魔環保人士來說可能會非常有幫助。」

有哪些風險？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很難預測代孕大象母親將會怎樣懷孕和生下猛獁象

自然歷史博物館的進化生物學家維多利亞·赫里奇（Victoria Herridge）等批評人士說，如果把經過基因編輯的胚胎植入代孕大象體內，這一培育猛獁象寶寶的過程可能會給其他動物帶來風險。

赫里奇說，「代孕大象必須要妊娠22個月，然後再生產。這樣做對象媽媽有風險，而且懷的是一個不同物種，這完全是一種侵入性過程。」

「還可能有一些嚴重倫理道德問題，基本上就是使用代孕象媽媽，這很可怕。（希望）這不會發生，因為不能用人造子宮，」她說。

但拉姆說，他們的公司已經想到了這一問題：「除了凖備了一個『人造子宮』（ex-utero）團隊外，我們還組建了一個專門為代孕而建的完整畜牧團隊。」

符合倫理道德嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 猛獁象對生態系統有好處

一些批評人士認為生物復活的想法是不道德的，因為沒有人知道讓猛獁象這樣的物種復活將會產生什麼影響 -- 它們已經從地球上滅絶了4千多年，以及可能帶來的潛在影響。

另外一個問題是，如果這一技術被證明有效，那麼科學家什麼時候才會罷手？

赫里奇則說，重要的是要認識到，以這種方法創造的任何動物都不會是和從前動物一模一樣的複製品。

她說，「沒有生物復活這樣的事情。將要發生的是創造出一種全新的東西。一旦生物滅絶了，那它就滅絶了，永遠不在了。已經失去了它，所能帶來的只不過是一個仿真品而已。」

但拉姆說，重要的是要糾正人類的過錯：「我們有讓生物復活成為現實所需的資源，並開始消除人類所造成的傷害。」