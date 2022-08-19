恐龍滅絶之謎：6千萬年前有幾個隕星撞擊了地球？

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

6600萬年前來自太空的隕星衝向地球，墜落在現在的墨西哥灣的地方，導致恐龍滅絶。伴隨那顆隕星擊中地球的還有其他隕星嗎？

在地球遭到巨大隕星撞擊的那天，墜落地球的隕星是否不止一個？

這些疑問的起因是，在大西洋的另一邊發現了第二個巨大的撞擊坑，而且那個撞擊坑也出現在相同的年代。

造成那次撞擊的隕星不像我們已經知道的在墨西哥造成希克蘇魯伯（Chicxulub）坑的隕星那樣巨大，但仍然大到足以帶來災難性影響。

它被稱作納迪爾（Nadir）隕坑，位於西非幾內亞海岸400公里以外300米深的海底。

這個隕坑直徑8.5公里，可能由一個直徑不到500米的小隕星撞擊形成。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 墨西哥著名的地陷(cenotes)是在隕坑上的石灰岩層被侵蝕後形成

英國愛丁堡的赫瑞-瓦特大學的韋斯迪安·尼科爾松（Uisdean Nicholson）博士找到了隱藏的凹陷坑。

他在分析地質調查數據以求更好地了解過去地球上的氣候變化。

這些調查資料通常是在石油和天然氣勘探活動中獲得，記錄了地下岩石和沉積物的不同層次，通常這些地質位於地表下幾千米的地方。

他對BBC記者說，「這項調查就像是對地球做超聲波檢測一樣。我大概在過去20年當中一直試圖解讀這些數據，但是我從來沒有見過類似的東西。」

圖像來源，Max Alexander/B612/Asteroid Day 圖像加註文字， 衝擊形成的石塊：從希克蘇魯伯隕坑找到的岩石能提供許多線索

「納迪爾隕坑的形狀顯示了隕石衝擊的效果。圍繞中心地帶的邊緣部凸起，碎快層向外延申。」

據估計，形成希克蘇魯伯隕坑的隕星直徑達12公里。隕星衝擊地面形成了200公里寬的衝擊壓力地帶，這個過程伴隨著地球發生巨大震動，海嘯和全球的火焰風暴。許多灰塵物質被發散到空中，導致地球進入了深度冰凍。恐龍無法承受這種氣候劇變。

相比之下，造成納迪爾隕坑的隕星帶來的衝擊就小得多。

美國亞利桑那大學的弗洛尼卡·布裏（Veronica Bray）博士解釋說，「這種衝擊能造成高達一千米的海嘯，以及6.5級左右的地震。」

「衝擊釋放出的能力比2022年1月湯加的火山爆發以及海嘯大一千多倍。」

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 墨西哥尤卡坦半島地下的希克蘇魯伯隕石坑外沿（白色弧線）

墨西哥希克蘇魯伯隕坑的威力則更大1千萬倍以上。

一個寬12公里的物體撞擊產生寬100公里，深30公里的大坑

撞擊深坑隨後坍塌，留下一個寬200公里，幾公里深的隕星坑

現在，隕坑大部分被湮沒在水下，上面有600米的沉積物

在陸地部分，隕坑被石灰石覆蓋，但隕坑邊緣部分有地陷

研究人員最近在這個隕坑鑽取地質樣本，研究隕坑的構成

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恐龍滅絶的一個迷思：所有恐龍都滅絶了嗎？

尼科爾松博士的團隊在把兩個隕坑相聯繫的問題上十分謹慎。

根據對附近鑽洞提取的已知年代的化石的分析，納迪爾隕坑的形成年代被認定同希克蘇魯伯隕坑的年代相近。但是要做出定論，需要取出隕坑中的岩石再進行分析。這樣就能證實納迪爾是個隕星衝擊形成的地質結構，而不是其他諸如由古代火山噴發形成的不相干的結構。

過去地球可能遭到一群巨大的星際隕石撞擊的想法並非今天才有。

人們已經在猜測在烏克蘭的波泰士（Boltysh）隕坑也是由天外衝擊物造成，可能在某種意義上和希克蘇魯伯隕坑相關。兩個隕坑形成的年代差別並不大。

圖像來源，Tim Peake/Nasa/ESA 圖像加註文字， 從國際太空站俯瞰墨西哥的尤卡坦半島

在奧斯丁的德克薩斯大學的希恩·古力克（Sean Gulick）教授最近曾經在希克蘇魯伯隕坑鑽去樣板項目發揮過主要作用，他說，納迪爾隕坑形成的原因可能是在同一天受到來自地球外物體撞擊。或者衝擊可能在墨西哥那邊的衝擊過後一、兩百萬年後撞擊形成。只有研究人員在實驗室對非洲西部的隕坑岩石進行化驗分析後才能得出確切結論。

古力克教授對BBC記者說，「作為一個小得多的兄弟或姐妹隕星，它不一定會對我們了解恐龍滅絶的知識有很大幫助，但是它會增進我們對在希克蘇魯伯發生的天文事件的了解。」

「它是否是一個母體分裂出的一部分，即在一段時間內是否有多個碎塊隕石撞擊了地球？ 希克蘇魯伯是否是一堆隕星，即它被一個小隕星環繞？」

「有很多有趣的問題有待研究，因為知道希克蘇魯伯隕坑形成的同時可能還有另外一個隕坑形成會讓人感到額外興奮，因為這會稍微改變對希克蘇魯伯隕坑的理解。」