旱災與氣候變化：當2022年成為了乾旱與高溫之年

納文·辛格·卡達（ Navin Singh Khadka）

BBC國際台環境事務記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「驟旱」比長時間缺乏降雨所導致的旱災日趨常見。

科學家普遍指出，世界正經歷幾十年來範圍最廣的乾旱，一些地方還刷新了氣象紀錄。突如其來的「驟旱」也日趨普遍。

專門研究乾旱的美國宇航局（NASA；美國太空總署）資深科學家本傑明·庫克（Benjamin Cook）說：「這一年北半球旱災處處，相當不簡單。北美洲、歐洲、地中海地區和中國同時遭受迫近紀錄甚至是破紀錄的熱旱影響」。

但專家們指出，受嚴重影響的地區還有東非、南美、亞洲部分地區與澳大利亞局部地區。

受災最嚴重地區之一是非洲之角（Horn of Africa；東北非）。在連續四個雨季滴水未降，使得一個地區貿易同盟（IGAD；政府間發展組織）的發言人努爾·穆罕默德·謝赫（Nuur Mohamud Sheekh）將之稱為「40年來最嚴重的旱災」。他說，這估計將對5000萬人構成糧食安全風險。

據《聯合國防治荒漠化公約》（UNCCD）秘書處一份報告稱，非洲遭受旱災的頻次比任何一片大陸都要高。報告說，在2000至2019年間所發生的134場旱災中，70場發生在東非。

中國今年也對全國範圍發佈乾旱預警，持續高溫致使河川乾枯，包括全球第三長河流長江的部分流域。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 氣候科學家警告說，乾旱、熱浪和森林火災等極端天氣正變得越來越普遍。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國長江部分流域嚴重乾涸，氣象部門要發佈乾旱預警。

四川省水力發電量顯著下跌，引致限電，部分航道停航。中國政府官員稱，六省市區超過200萬公頃農地受災。

據歐盟哥白尼大氣監測服務（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）數據，歐洲西部雨量最低紀錄已被刷新，阿富汗與伊朗等中亞國家所經歷的嚴重旱災迄今已持續超過一年。

在南半球，南美洲最近幾年也深受乾旱影響。

報告還說：「此外，巴拉那—拉普拉塔盆地（Parana-La Plata Basin）的多年乾旱是1944年以來最嚴重的一次乾旱，影響了巴西中南部以及巴拉圭和玻利維亞的部分地區。」

「驟旱」常態化？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國乾旱嚴重鄱陽湖牀變草原 千年石島「落星墩」全露出

從前，典型的乾旱需要連續幾個季節以至於幾年的時間來形成，但科學家們指出，在許多地方，這模式已發生變化。

低降雨和極端高溫共同作用，瞬間造成乾旱，這是北半球部分地區在這個夏天能看到的現象。

美國國家海洋和大氣管理局（US National Oceanic and Atmospheric Administration）資深科學家羅傑·普爾沃蒂（Roger Pulwarty）說：「我們現在所看到的就是所謂的突發乾旱。」

「這也許只會持續一到三個月，但要是這發生在農作物收成旺季，或是叢林大火高危時節，就能造成莫大破壞。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 非洲一些地區長期受旱災煎熬。

他指出，容易發生「驟旱」的地方包括巴西、非洲北部薩赫勒地區（Sahel）、東非大裂谷（Great Rift Valley）、印度、美國中部、俄羅斯西南部與中國東北部。

距離年末還有四個月，科學家們認為，不能過早定論2022年的乾旱情況是否比2012年更嚴重——當年被視為當代史上乾旱最惡劣的一年。

來自20世紀的氣象記錄也不夠完美，因此難以把任何一年排進「長期乾旱聯賽榜單」上，但科學家們對我說，今年旱災所波及範圍，屬數十年來最廣。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2022年3月，智利中部重要蓄水地佩紐埃拉斯湖（Peñuelas Lake）總水量萎縮至只剩原最高水量的0.2%。

談到未來，科學家們的話顯得毫無鼓勵性。

科學家們早已申明，受降雨減少和空氣與土壤濕潤度降低影響，全球變暖將增加一些脆弱地區遭受旱災的風險，他們也預期旱情將越來越嚴重，越來越頻密。